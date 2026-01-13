台積電600元喊貴 300元時卻估能挑戰千元？ 專家：3招算出價值投資目標價

【文．李炳漢】

許多人都想成為巴菲特，透過價值投資找出被低估公司，買進並長期持有後享受高額報酬率，但具體如何落實價值投資法？財經作家股人阿勳在《毛利小姐變有錢》節目中分享他推估台積電合理價的方法，建議價值型投資人應從預估公司EPS著手，參考公司公布的成長率、機構法人預估成長率及產業成長率，再算出公司目標價（EPS×本益比)。

所有投資都是價值投資

「其實我認為所有的投資策略，都算價值投資。」股人阿勳解釋，無論買菜、買車，甚至經營人際關係，無時無刻都在進行「價值」與「價格」的權衡，試圖做出划算買賣。他說明，價值投資本質是「用低於價值的價格買進，並期待價格接近價值。」

學術上最經典估值模型是「現金流折現法」，也就是預估一家公司未來現金流，折現回現在的價值，股人阿勳直言，此方法實務上幾乎不可行，在AI技術日新月異時代，產業變革極快，要精準預測公司超過五年的表現幾乎不可能。

因此，他將預測時間範圍縮短至二到五年，並且只選擇「產業龍頭」作為研究對象，因為龍頭企業市場地位穩固，不容易短時間被淘汰，未來成長路徑相對更有可預測性，大幅提高估值可靠性。

三招算出目標價

鎖定龍頭企業後，計算未來「每股盈餘（EPS）」，再乘上合理「本益比（P/E）」，最終得出「目標價」。

該如何預估未來EPS？股人阿勳分享三個計算成長率方法，首先是公司官方預估數據，例如台積電總裁魏哲家親口預估「未來五年15%到20%年複合成長率」；第二是投資機構報告，參考超過一百家機構對同一公司預測，取成長率中位數作為參考值；最後則是產業平均成長率，例如半導體產業未來複合成長率約7%到8%。股人阿勳強調，當你用最保守假設估算出價值，依然遠高於現在價格時，投資成功率就非常高。

接著找出該產業位階最高公司作為本益比「天花板」，例如輝達（NVIDIA）本益比若來到40倍，作為供應鏈下游的台積電，本益比就不應超過這個數字，同時再參考台積電歷史本益比區間，就能得出合理本益比倍數。

股人阿勳說明，估值是「動態調整」過程，以台積電為例，2020年股價衝上600元時，他曾公開表示股價太貴，因為當時估值尚未反映AI帶來巨大變革，當股價跌回300元時AI趨勢已成形，重新估值後他才判斷股價未來有機會挑戰千元，這種不隨市場情緒起舞，堅守自身估值模型的紀律，正是他投資底氣所在。

最好的價值投資：指數型投資

「儘管我是價值投資人，但我建議一般大眾最佳投資方式是指數型投資。」股人阿勳解釋，價值投資不僅需要研究，更需要強大心理素質，承受市場波動與等待，對於大多數可能沒時間、沒興趣的上班族，試圖複製價值投資法可能適得其反。因此，他建議將資產投入指數型ETF，是最穩健、最適合多數人的選擇。

本文授權自今周刊，原文見此。

