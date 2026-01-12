快訊

【文．謝金河】

大家都在等下一張骨牌！

川普活捉馬杜羅，委內瑞拉獨裁者倒下，這些天世界焦點移到向伊朗，大家都在看86歲的宗教領袖哈米尼能支撐多久？

隨著伊朗抗爭活動愈演愈烈，鎮壓手段也愈來愈殘酷，伊朗的31個省已成燎原之勢，川普下一局會下什麼棋？

其實經過去年以色列的雄獅崛起，伊朗有廿多個高階軍官在睡夢中被以色列斬首，接下來是美國的午夜重錘，美國用B2隱形轟炸機炸毀伊朗的濃縮鈾核反應爐，伊朗已經元氣大傷。這次伊朗缺水造成民怨，伊朗貨幣Rial又出現巨幅貶值，伊朗經濟已氣弱猶絲，變天恐怕是遲早的事。

其實伊朗在波斯的時代是世界的大國，1979年巴勒維時代是親美的政權，巴勒維被推倒後，伊朗成為宗教神權領導的極權體制，伊朗革命軍控制大局，伊朗的有錢人紛紛移居海外。前幾年，一位沒有包頭巾的少女慘死事件，讓伊朗體制受到很大衝擊，這次很可能是伊朗人民推倒高牆的一次機會。

中東的變天從2023年底阿塞德被推倒開始，去年川普特別在利雅德接見反叛軍出身的敍利亞領導人夏拉。接著川普收編沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國，這三個國家都對美國承諾逾兆美元的投資及大規模訂購波音客機，中東國家都向川普示好。

這次伊朗的抗爭沒有看到有聲望的在野領袖，流亡在美國的巴勒維之子似乎沒有得到川普青睞，在大動亂中，還沒有看到新的亮光！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

美捉馬杜洛、伊朗鎮壓反政府抗爭！川普還會下什麼棋？謝金河起底中東變天始末

大家都在等下一張骨牌！ 川普活捉馬杜羅，委內瑞拉獨裁者倒下，這些天世界焦點移到向伊朗，大家都在看86歲的宗教領袖哈米尼能支撐多久？ 隨著伊朗抗爭活動愈演愈烈，鎮壓手段也愈來愈殘酷，伊朗的31個省已成燎原之勢，川普下一局會下什麼棋？

