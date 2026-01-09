玉山金董座揭併三商壽內幕：台人藏富海外8兆 何不由台灣的銀行服務自己人的錢？

【文．鄭鴻達】

玉山金(2884)在2025年底僅用短短13天完成程序，並宣布以股份轉換方式，併購資產規模達1.6兆元三商美邦人壽（2867），預計2026年完成，三商壽將更名為「玉山人壽」。 財信傳媒集團董事長謝金河在周日（1/4）播出的節目《數字台灣》中，以「金融整併時代來了 玉山金併三商全攻略」為題，邀請到主導「玉三戀」的玉山金董事長黃男州，暢談台灣史上最大壽險業併購案幕後。

13天拍板併三商壽 玉山金董座黃男州親揭布局戰略

謝金河說，這次的併購，讓三商壽在過去一段時間RBC（資本適足率）不足、不斷增資的困境下，終於找到好的歸宿。他表示，在台灣金控市值排名中，玉山金以5400億元位居第五，因此詢問黃男州，玉山金這次為何展現如此大企圖心，一定要併購三商壽。

黃男州說明，併購三商壽的決定經過內部反覆討論，可解構為四個問題。第一，金控公司是否一定需要壽險業；第二，為何選擇現在而非三年後；第三，三商是否為最合適對象；第四，合併後如何經營。

黃男州分析，從玉山金控2002年成立以來發展軌跡發現，早前併購子公司，加上富邦併購日盛金、台新併新光金，顯示產業進入整併新紀元，若玉山要成為全方位金融服務金控、從台灣走向亞洲，壽險業是必要布局。

黃男州強調，壽險業如同蓄水池，能掌握大量長期資產，提供充沛的資金運用。

黃男州指出，選擇此時機併購，主要是看好主管機關推動的改革措施。他解釋，金管會推動壽險業採用IFRS17新會計制度與ICS（新一代償債能力制度）與國際接軌，並保留15年過渡期，是台灣壽險業走向健康穩定的開始。

謹慎推動併購三商壽 玉山金訂ARM原則

針對三商壽併購案，玉山金內部訂定「ARM原則」。黃男州說明，A代表「Affordable」、負擔得起，玉山金需同時進行增資並發放現金股利，經評估財務確實可負荷，經計算2026年可運用資金扣除配息後，仍有近200億元可運用。

黃男州表示，R代表「Reasonable」、合理，也就是說各方面的換股比例，還有各方面非價格條件，必須非常合理；最後，M則代表「Manageable」、可管理。

黃男州解釋，玉山金有能力進行良好融合，其經營標準包括高標準公司治理、維持專業經理人制度不產生控制權大股東、以銀行為主體的金控經營模式，而三商壽符合所有準則。

「玉三戀」整合雙方資源與實力 黃男州盼三年產生良好綜效

談到三商壽掌握的257個據點和400多萬保單與併購效益，黃男州分析，玉山金有800萬名個人客戶，三商壽約250萬，扣除重複後接近1000萬；此外，玉山金有140個分行據點，三商有257個通訊處，未來可作為客戶服務據點。

黃男州接著羅列，玉山金有理專700位，三商有業務員8600位，目前三商壽98%保單由業務人員銷售，但台灣保險公司平均僅44%透過業務員銷售，38%透過銀行通路、18%透過保經代，因此加入玉山通路後，整體銷售金額必然提升。

黃男州強調，保險公司經營有三大關鍵因素：第一是保單設計、銷售、審核與理賠；第二是投資管理與資產負債管理；第三是資本管理。他強調，結合玉山金與三商壽人才，再延攬外部人才，有信心3年內將三商壽打造成健康活潑的公司，與玉山金控產生良好整合綜效。

黃男州看好亞資中心策略 玉山金併三商壽瞄準國際化

談到亞洲資產管理中心（AAMC），黃男州指出，他們經常思考台灣金融業如何走向國際，2024年底台灣整體資產規模約112兆元，在世界屬中等水準，但金融業非常分散，有39家銀行、21家人壽、64家證券商、37家投信。

黃男州接著說，2002年政府以金控角度思考是正確決策，透過金控整合提升資產規模與市值，才能在國際化扮演角色，但他坦言只有國內少數幾家能扮演角色，玉山金必須成為其中之一，這也是併購三商壽的主要想法。

黃男州分析，金融業務有三大項目：第一是授信，有信用風險；第二是投資，有市場風險；第三是手續費收入，風險低且所需資本少，是優質收入。他強調，幾乎所有金融業都將手續費視為經營重點，對玉山金而言，財富管理是最大手續費收入來源，2025年將逾150億元，潛力巨大。

台人藏富海外私銀8兆元！黃男州：何不由台灣的銀行服務台灣人的錢

撇除稅制，黃男州認為台灣相較於香港、新加坡仍有以下優勢，包括具有完整產業、領先科技力、富裕民間、專業勤勞的人才等核心競爭力。

黃男州直指，據調查，台灣人放在亞洲私人銀行業務資金約新台幣8兆元以上，但放在台灣金融機構海外分行僅6%、約5000億元，因此他反問，如此龐大資金，「為什麼沒有辦法由台灣的銀行，來服務我們台灣人自己的錢？」

黃男州表示，亞資中心政策針對此議題，透過留財引資做多項開放，如財富管理與私人銀行業務相關，家族辦公室不可或缺，主管機關開放速度很快。

黃男州分析，台灣產品力因管制較多仍有不足，但目前已設立高雄專區，客戶可指定購買特定產品，座落高雄專區就相當於在香港或新加坡，這將逐步解除台灣金融業枷鎖，同時考慮風險問題。

因此，黃男州認同若初期能在法令規定、資金來源、反洗錢等方面做好控管，亞資中心政策可為有競爭力的金控往國際布局提供推力，並預期3至5年後必將對台灣金融業產生根本改變。

