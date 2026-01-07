鴻海、故宮都成客戶！嘉義釀酒廠二代打造台味梅酒 前進澳洲拓展海外市場

撰文‧徐采薇

說到梅酒，多數人會先想到日本。嘉義縣一家二代接班的地方酒廠，卻巧妙運用台灣水果王國優勢與獨家日曬技術，打造出深具台灣風味的梅酒品牌，放眼國際市場。

工廠入口，一陣濃濃酒香撲鼻而來，只見一桶桶重達上噸，不同年分的梅子依序堆放，等待時間釀出瓊漿玉液，再經過蒸餾、過濾、蒸煮、殺菌、充填，成為架上看到的精緻梅酒。

這裡，是位於嘉義縣的釀酒廠「日造酒妝」。2003年創立時，它原本是以代工釀造紅酒起家，但8年前二代接班後迎來蛻變，如今已經是產能、知名度都高居台灣第一的梅酒品牌。

誠品、蔦屋、HOLA、POYA、大全聯、楓康超市，乃至饗賓集團旗下的URBAN PARADISE裡，都能找到日造酒妝出產的佳釀。每瓶750毫升的梅酒售價僅千元出頭，與國外梅酒相比堪稱平價，但憑著銷量穩定成長，日造酒妝年營收已較8年前翻倍，2025年逼近2億元大關。

地方酒廠轉攻品牌的幕後推手，是現年43歲的二代掌門人周素玉。

「如果我沒有回來，酒廠應該就沒了。」2017年，長居澳洲的周素玉接到母親電話，勸她回家打理當時面臨海外洋酒競爭，代工業務逐漸式微的酒廠。她因不捨母親一手創立的酒廠就此熄燈，下定決心返國。

「我回來的當下，就已經想好要做品牌。」大學念會計、研究所讀行銷的她，深知代工利薄，且難與海外知名酒莊競爭，建立自有品牌，是活下去的唯一出路。

回家幫忙以後，她先將代工業務從紅酒轉為燒酒，穩住現金流，再一面思索品牌計畫。

探索的過程中，她慢慢發現，西方紅酒是因為擁有多元品種的葡萄，才能創造多變風味；台灣身為水果王國，葡萄品種雖不如歐洲國家，卻有豐富的水果種類優勢。

2019年她將目光鎖定時下年輕人喜愛的梅酒，「其實我們的水果風味不輸日本，很有機會找到突破口。」她自信表示，憑藉家中既有的水果釀造技術，加上台灣特有的水果風味，肯定有機會打造出代表台灣的梅酒。

做梅酒的第一步，是從找原料開始。

用台灣的陽光增添風味

「我很感謝我老公，是他負責拜訪產地。」周素玉分享，那一年，即使颱風過後聯外交通中斷，負責管理製造的丈夫仍涉險過便橋上山，陌生拜訪梅農。

「有農民的梅子因雨水少，果粒小又酸，農會不收，我們就跟他買，而且保證每年全部收購，最後變成長期合作。」她坦言，農民怕交不出貨被罰，多不肯簽約，只能靠穩定收購逐步建立信任關係。從4、5公噸開始收，迄今第7年，上游已累積8位果農，能收到超過30公噸的梅子，1年約能釀出60公噸梅酒。

除此之外，她還需網羅能創造特殊風味、又適合搭配梅子的台灣農產品如檸檬、百香果、茶葉，「這些風味都有特別篩選，味道不能被梅子壓住。」她舉例，香檬是台灣獨有的柑橘類原生種，搭配梅子有淡淡果香，卻又比一般檸檬清新，是在台灣才喝得到的滋味。

接著，她開始研究製程，釀酒技術雖大同小異，但該如何跟日本梅酒和其他酒廠做出區隔，令她想破了頭，「我們每年4月採收、入缸，隔年才知道味道，前2、3年都在摸索要怎麼提升風味。」

她為此不斷苦惱，直到一次她靈光乍現，「有沒有機會加入曬梅這個步驟？」

一般而言，梅子清洗過後會在室內晾乾，但她想，台灣位於副熱帶氣候，若能將梅子放在太陽底下加速熟成，風味肯定更加濃郁。

她立刻著手嘗試，見雨就收，沒雨再曬，同時監控濕度、溫度和時間，最終經過日曬的熟成梅，釀出來的風味果真多了一股暖烘烘的太陽味道，這也是品牌取名「日造」的由來。

鴻海、台鐵都成客戶

但風味不是自家說了算，2019年起，周素玉就開始將梅酒送件參加有食品界米其林之稱的「國際風味暨品質評鑑所」（iTQi）評比，起初就獲頒獎項肯定，加入日曬工法後，更曾贏得頂級的三星評價。她直言，客戶肯定會質疑「你的梅酒有什麼好？」而獎項就是最好證明。

而今她準備大舉開拓品牌知名度，不僅積極參加酒展、市集等活動，也開始嘗試聯名。第一次聯名，是在3年前主動聯繫故宮合作的「龍吟御釀──19％熟成梅酒禮盒」。

「我們看中的是它在地製造，能夠代表台灣。」國立故宮博物院主任祕書王耀鋒指出，這是故宮第一次與水果酒品牌合作，對方設計能力強，成功結合文物圖樣和禮盒包裝，因此陸續合作了6支商品。

隨知名度漸增，台鐵、鴻海等企業訂單跟著上門，日造酒妝的台灣梅酒，更將在2026年首度出海，銷往澳洲量販通路。

「做品牌不知道還會有多少挑戰，但如果沒有測試，永遠不會知道結果。」回望一路上的披荊斬棘，周素玉有感慨，也有滿滿成就感。她預告，未來2年還會繼續新增產線、收購更多梅子，帶領這座脫胎換骨的酒莊朝5億元營收前進。

