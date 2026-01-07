鴻勁股價14個月漲3.5倍！主打「買設備送工程師」 輝達、谷歌出貨都靠它

撰文‧今周刊編輯團隊

2025年，台股最受矚目的公司，鴻勁精密必定榜上有名。這家總部位於台中、過去鮮少在鎂光燈前露臉的半導體設備廠，在2025年底轉上市進行公開申購時，引爆市場抽籤熱潮。若從2024年10月才登上興櫃市場的股價來算，短短14個月，鴻勁股價已翻了3.5倍，穩坐台灣設備股王寶座。

鴻勁主攻的分選機（Handler）及主動式溫控系統（ATC），在整體半導體設備市場中只占極小一塊。但鴻勁就守著這個被忽視的小角落，專注地投入20多年之功，做到全球霸主。

在整體最終測試（FT）與系統級測試（SLT）分選機市場，鴻勁整體市占約3成；但在目前輝達最倚賴的AI領域FT分選機，市占率更高達9成。不論是輝達、AMD的GPU，或谷歌、AWS的ASIC晶片，在正式出貨前，都必須經過鴻勁設備把關。

回頭看27年前，這群來自台中的精密機械工程師，他們在創立鴻勁時，一定沒有想到，日後公司將成為左右全球AI晶片測試命脈的關鍵設備商。

1999年，鴻勁董事長謝旼達決定創業，瞄準有突破空間的測試分選機領域，他找來服務於PC遊戲軟體產業的張簡榮力，以及擁有多年封測廠實務經驗的翁德奎，3位當時30多歲的創業夥伴，各自負責硬體、軟體、業務，開始攜手打天下。

成立之初，鴻勁只能從台灣本土IC設計與封測廠的消費性IC訂單切入，瞄準呼叫器、無線電話、電子雞等低階晶片市場。業界人士指出，為了從同業日商愛普生手中搶下訂單，制定了一個至今仍很有前瞻性的策略，即是全天候無休的工程服務。

鴻勁向測試廠承諾，只要鴻勁設備出狀況，公司願意馬上派出工程師駐點協助、直到問題解決為止，「像是他們直接在京元電對面，租了一棟房子隨時待命，簡單講就是『買設備送工程師』。」

這套24小時待命的服務策略，成功地讓鴻勁在國際對手盤據下，一點一滴擴大版圖。謝旼達、張簡榮力及翁德奎這組鐵三角，曾展現驚人的毅力，3人24小時輪班，守在測試廠機台旁一個多月除錯。此外，公司也投入大量時間重寫軟體結構，使其模組化、系統化。

鴻勁何以能稱霸高階AI測試市場，關鍵一役便是2012年領先同業開發出搭配溫控系統的分選機，解決了高瓦數晶片的散熱問題。這段經歷更讓鴻勁打響江湖名聲，成為日後跨入AI晶片市場的起點。

等到AI浪潮撲面而來，讓鴻勁業績迎來大爆發。鴻勁過去在溫控系統的出貨實績宛如品質保證，憑此順利打入輝達、AMD的AI晶片測試供應鏈。

鴻勁為何能維持高營業利益率52％，深入探究後，發現關鍵在其外包策略。

鴻勁將大部分主力配線、製造委外給協力廠商，由外部員工進駐工廠執行任務，此舉讓鴻勁能將核心人力集中於研發與管理。除了銷售分選機這台「印鈔機」，鴻勁還有個高毛利的祕密，藏在分選機散熱的水冷板上。

接下來，在鴻勁的面前，鋪滿了新機會。市場盛傳輝達預計在Rubin世代晶片，導入微通道蓋板（MCL）設計，預計將液冷設計直接整合進封裝中，鴻勁為此正在設計全新的分選機、溫控系統，另外，鴻勁也發展CPO（共同封裝光學）自動化方案。

從最早的低階電子雞晶片，走到現在最夯的AI晶片，鴻勁一路深耕分選機市場，用27年時間證明了，台灣科技業小老闆，只要夠務實、夠拚，也能站上全球市場的舞台，成為一方王者。

