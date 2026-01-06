如何避開租屋「釣魚物件」？「聯租網」將篩合法業者刊登：房東房客一樣透明

快訊

台灣的租屋市場相當龐大。圖／示意圖，聯合報系資料照片
【文．彭蕙珍】

內政部國土署日前表示，要善用全台91萬餘戶空餘屋，以社會住宅包租代管，搭配稅賦優惠及強化房地合一稅等制度，讓閒置住宅釋出。

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長劉貞君，肯定政府的政策，但也提醒必須同時兼顧房東權益與實際管理機制，否則有些空屋很難釋出。

他指出，全聯會將建置「聯租網」，篩選合法業者進入刊登，平台上的物件要隨時更新，逾期則強制下架，以免出現「釣魚物件」，讓房東、房客在同樣透明規則下交易。

隨著房價越來越高，很多人買不起房只好租屋。有一個好的租賃環境很重要，中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會就是在此背景下誕生。

不再衝戶數要顧品質

劉貞君表示，近年包租代管產業飛速成長的市場現況。截至目前全台租屋人口高達300萬人以上，全國租賃住宅服務產業規模持續擴大，會員家數與專業人力成長29%，租賃市場也朝制度化、穩定化發展。

隨著社會住宅包租代管政策邁入第5期，政策目標從「衝戶數」轉向「拚穩定與品質」。目前全台包租代管戶數已突破10萬戶，下一階段要做的是長期穩定出租、完善照顧弱勢族群，並回應高齡化、家庭結構變化與婚孕換居等實際居住需求。

他分析，2026年的關鍵不在業者能做多少，而是房東是否願意持續釋出物件，這也與租賃專法修法方向密切相關。

他說明，現行修法草案朝向強化長期租期保障、限制續約租金漲幅、提高收回規範，用意是穩定租屋關係。然而，產官學認為，制度如果忽略房東承受的風險與配套，恐怕會讓他們退場、租金反而可能上漲。

他指出，市場不會說謊，修法成敗不在方向正不正確，而在於是否能讓市場願意留下來，形成真正對租客有利的長期穩定循環。

今年有3大創新　推「優良房客認證」

展望2026年，租服全聯會將推動3大創新制度，包括全台首創正向回饋機制「優良房客認證」，透過正向、可驗證的資訊，讓守規則的租客更容易被看見，也協助屋主降低風險、提升出租意願，進而穩定市場供給。

同時，將推動非商業性質的全台租屋平台「聯租網」，由公會體系共同規範，嚴格篩選合法業者及可查證的租賃案件，改善目前市場上租屋資訊分散、屋主及租客資訊不對等問題。

最後是重新定義產業中的「優良專業」表揚制度，不再以成交量作為主要指標，而是更加重視服務品質、守法精神與風險承擔，讓真正專業、具正向社會影響力的從業人員被市場看見。

