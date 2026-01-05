為何大盤持續創新高 外資卻連年賣超？ AI進入淘汰賽 2026年投資趨勢全解析

【文．周靖璞】

2025年台股在AI浪潮推動下屢創新高，過去一年經歷關稅事件震盪，邁入2026年，投資人該如何看待詭譎多變的國際局勢，找到投資機會？《今周刊》顧問張弘昌在《毛利小姐變有錢》節目中，提醒投資人留意2026年美國聯準會主席改選、預期降息政策，美國期中選舉、台灣縣市長選舉在歷史上的的台股、美股走勢，同時觀察台股融資餘額偏高、AI產業發展趨緩等，掌握住2026年的投資時趨。

外資持續賣超台股，AI產業仍樂觀

「2025年外資在台股已賣超6000億。」張弘昌發現，雖大盤指數近期不斷創高，但2020~2025年外資累計賣超台股超過台幣三兆元。他解釋，高盛2022年發布「兩岸風險指數」後，外資投資模式已悄然改變，除緩步降低台股投資部位，將資金集中到台積電等權值股，同時要求更高「風險溢價」，等到股價足夠便宜才願意進場，這也解釋為何今年台股屢創新高，卻有超過千家公司股價跌破年線現象。

此外，市場對2026年AI前景仍一致看好，無論是台股券商，或是彭博調查來自全球頂尖交易員通通看好AI，張弘昌提醒，雖然市場一片樂觀，但仍須留意物極必反的隱憂。

國際事件方面，張弘昌認為2026年最大變數是聯準會主席改選，他分析，川普囑意新任主席人選勢必是支持降息的鴿派，市場普遍預期明年至少降息兩碼，對股市無疑是利多，然而，張弘昌提醒，美國期中選舉往往對市場可能造成干擾，歷史統計顯示，1970年代以來美國總統當選後第二年股市報酬率通常較低，投資人需提防政策與選舉帶來的高度不確定性。

避開二線AI股，首重體質穩健

「2026年AI將有淘汰賽，二線AI股會開始出現問題。」張弘昌指出，AI產業經歷全面噴發後，2026年將進入體質檢驗期，像近期甲骨文（ORCL）財報透露警訊，現金流量不如預期。此外，AI產業出現「隱藏債務」會計手法，許多公司為美化財報成立「特殊目的公司（SPV）」進行鉅額伺服器採購與借貸，使得龐大負債不會顯示在母公司財報，如Meta、馬斯克創辦的xAI都曾被指出有類似操作。

張弘昌建議，2026年投資AI首要原則選擇財務相對穩健公司，例如：台積電、輝達、微軟、Google產業龍頭股，他認為，當AI市場格局底定，領先者不再需要進行大規模重複投資時，許多體質不佳、過度舉債的二線廠商，將可能面臨倒閉風險。

台股二大風險：融資餘額、基期墊高

「散戶對市場來說是不穩定因子。」儘管對2026年整體看法偏向樂觀，張弘昌提醒，投資人必須正視台股兩大潛在風險，首先是歷史新高的融資餘額，他指出，除台股融資餘額已攀升至三千多億歷史高檔，美股散戶融資金額同樣創下新高，代表大量散戶正透過借貸積極參與市場，當市場反轉時，高槓桿融資部位可能引發多殺多連鎖效應，加劇市場跌幅。

此外，投資人也須留意基期墊高導致成長趨緩，張弘昌分析，2025年台灣GDP成長率預估超過7%，但多家機構對2026年GDP成長率預測已下修至3%到4%，而台積電經歷連續兩年超過三成營收爆發後，未來要維持同樣表現挑戰極大，未來在高基期背景下，任何風吹草動都可能被市場放大檢視，進而引發股價劇烈修正。

張弘昌建議，由於AI股基期高，2026年投資人可多留意金融股，許多股價跌破年線、長期被冷落的傳產與金融股，股息殖利率相對較高，投資人可以留意三月董監事會配息決議，並在四、五月的市場回檔時伺機佈局，迎接七至九月除權息行情。

