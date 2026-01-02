人民幣升破7！謝金河點出2弔詭現象 陸製造業在裁員：1兆美元順差紅利跑哪裡去了？

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【文．謝金河】

人民幣的奇幻旅程。

2025年最後一個交易日，人民幣兌美元匯率升破7，來到6.986兌換一美元。上次人民幣升破7是2023年元月，這次從7.35到6.986，人民幣和泰銖、馬幣都成為亞洲強勢貨幣。

從經濟學理論來看，一個國家出口強勁，順差擴大，貨幣會升值。南韓剛剛公佈2025年全年出口7097億美元，進口6317億美元，全年順差780億美元，韓元理當升值。但韓元這些年從1079.39持續貶值到1486.96，經濟學人常拿大麥克理論來對台灣說嘴，南韓才是亞洲貨幣低估的源頭。

人民幣升破7，對比2025年前11個月中國出口3.41兆美元，順差1.07兆美元，這麼漂亮的出口數據，人民幣理當升值。不過，人民幣升貶一向不是市場經濟，而是最高領導人拍板才算。

過去很多年，中國都在討論一個問題：1989年日本泡沫經濟吹破，從此陷入失落卅年，關鍵核心是日圓從263.5兌一美元狂升至79.75。美國也會如法炮製，要求人民幣升值，中國絕對不能掉入這個陷阱，人民幣堅不升值。

最近幾個月風向突然改變，最具代表性的是前重慶市長黃奇帆，最近在公開演講中說中國經濟好，製造業競爭力強勁，未來10年人民幣兌美元會升值至6！市場調性也跟著改變風向，有人搬出高盛的理論，認為升值才能促進內需！升值正在凝聚共識。

但市場有幾個吊詭：一是中國順差逾一兆美元，理論上出口創造的紅利，中國經濟理當非常暢旺，內需消費強滾滾才對，但實際情況是去年關閉的餐廳逾300萬家，製造業正在裁員，下崗工人到處都是，大家都不敢消費。這一兆美元順差紅利跑到哪裡去了？

其次是中國內捲在全世界搶佔市佔率，但多數是流血割肉去打擊對手，高營業額底下沒有高毛利率，像美團公布新一季財報虧損160億人民幣，電動車的內捲，除了捲自己的產業，也捲別人的國家。現在中央發現這不是辦法，去年中禁止比亞迪降價三成的行動，今年反內捲可能是國策。

經過漫長的洗禮，現在人民幣又回到升值軌道，有沒有辦法提振內需仍是未知數，但這正符合原先美國希望人民幣升值的期待！最近為了提振中國人信心，任澤平又跳出來說到2035年中國經濟規模可以超過美國！這個角色過去一直是林毅夫，現在旗手換了人！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

運動幣登記1/26起！領500元資格、分流登記時間、抽籤日發放日、使用方式...買球鞋OK？運動幣官網看這

保全爸回收豪宅住戶參考書、立可白塗筆跡...兒子考上台大醫學系、女兒也上政大：不拚搏無法反轉階級

中共軍演距離史上最近，為何開戰可能性仍不高？謝金河：3成民眾自認中國人「買台灣更划算何必打」

星巴克買一送一「這天開喝」！維也納風香醇那堤、濃萃義式厚那堤、焦糖瑪奇朵都有？飲品一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

《冠軍之路》從經典賽落敗的遺憾 到12強登頂的振奮...導演記錄台灣棒球的百年追求

一場惜敗，11年後以奪冠回應。龍男‧以撒克‧凡亞思以鏡頭回望台灣棒球漫長的遺憾，將球迷的情緒、世代的傳承與認同的渴望化為影像，交織出台灣棒球的冠軍時刻。

元鈦4年崛起 液冷散熱方案打進AI機房！老董兩度創業被外商收購 新事業又獲緯創入股

在液冷散熱跟著AI趨勢發展的熱潮上，成立不過四年的元鈦科技，即將在2026年1月興櫃掛牌。從競爭激烈的散熱市場中，元鈦鎖定工程設計的特定領域，藉此打開獨有的發展道路。

拆彈台灣人口危機！同樣少子化 45年後台灣少800萬人 加拿大如何逆勢增加900萬人？

32歲的新移民第二代王秋雯，最近做了一個痛苦的決定，想把剛滿65歲的泰國籍母親甘瑪芳送回泰國養老。背後的原因，是台灣政府拒絕讓非本國籍的外籍配偶，享有國家長照服務：「我媽來台灣30多年，一直乖乖工作、繳稅⋯⋯，為什麼等她老了，政府卻不願意照顧她？」

0050、0056、00878…4檔ETF加總與房地產成交額相當！謝金河揭台人瘋買ETF現象

一檔元大台灣50規模上兆元的啓示。 寬量執行長李鴻基示警：台灣只有台積電賺錢，有1200家公司跌破年線，他警告台股兩極化，已經形成國安問題！這個講法太簡略，容易造成誤導。

阿嬤燒香30年害「全家三代鉛中毒」！鉛粉塵躲進骨頭：嬤貧血、孫過動 更增失智風險

許多人以為重金屬中毒只會發生在工廠或高污染環境，但卻有案例顯示，危機可能就藏在最熟悉的生活場景中。亞大醫院腹膜透析室主任、腎臟科醫師林軒任，近日分享一起因長期燒香導致「全家鉛中毒」的真實案例，提醒民眾鉛毒的隱蔽性與長期危害性，並非想像中遙不可及。

脫貧動機強烈...23歲開500倍槓桿賠光300萬 9年練功價值投資法 身價邁向九位數

提到價值投資，許多人會聯想到股神巴菲特，透過穩健長期存股將資產越滾越大，財經作家股人阿勳以自身經驗，在《毛利小姐變有錢》節目中分享，價值投資者相較其他投資策略，可省去大量盯盤時間，曾經透過外匯保證金合約拉500倍槓桿、賠光300萬元的他，重新審視自己的投資方法，透過價值投資，以七成個股、三成ETF方式，同時兼顧台股、美股，佈局九年資產正向九位數（億元）前進中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。