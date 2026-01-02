115學測頂大怎麼去？「地表最強學霸」名校全要他 教戰台灣學生如何擁有三力

【文．林韋伶】

115學測在即，不少學子夢想進入頂大，擁有哈佛、耶魯、牛津、史丹佛等12個名校學位、被譽為地表最強學霸的現任Crimson Education聯合創辦人暨執行長的Jamie Beaton（比頓），以其親身經歷和全球輔導數萬名學生的實戰觀察，解析AI如何重塑菁英大學招生、台灣學生的國際競爭力，以及如何從小培養頂尖特質。

傑米比頓，出生於1995年，來自於單親家庭由母親獨力將他撫養長大，儘管缺乏良好的教育環境與資源，但他的母親非常努力賺錢，並將所有獲利投資在他的教育上，比頓因為比其他人更早洞悉申請進入名校的訣竅，因此創下幾個驚人的紀錄。

他在高中畢業那年，同時被哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、哥倫比亞、劍橋和杜克大學等25所頂尖大學錄取，並成為史丹佛商學院最年輕的錄取者。

目前30歲的他，已經拿下哈佛應用數學碩士，史丹佛MBA與教育碩士，耶魯法學博士、牛津公共政策博士、清華大學全球事務碩士、倫敦國王學院軍事研究碩士、康乃爾醫療政策碩士、賓州大學教育創業碩士、普林斯頓量化金融碩士等12所頂尖學校的學位，且他仍不放棄對學習的熱情，現在仍在哥倫比亞大學攻讀新聞學碩士。

具有商業頭腦的他，在17歲時，於哈佛大學宿舍創辦了Crimson Education，也就是目前全球最大升學輔導企業，至今已幫助超過2萬名學生獲得世界頂尖名校錄取。

AI改寫名校遊戲規則 招生標準不再只看一篇作文

對於AI如何影響頂尖學府的教育現場與申請模式？這位被《華爾街日報》稱爲升學大師（College Guru）的學霸回應，AI正快速改變名校招生流程：「許多美國頂尖大學正加強錄取過程中對申請者真實性的檢驗，例如要求線上或現場面試，強調推薦信及學生個人成長故事。」

由於現在對AI來說文章撰寫已非難事，因此相較於紙上的文字，招生單位更重視學生能否展現真誠的經歷、領導力與創意，比頓以自己輔導的一個學生為例指出：「像是我們成功輔導錄取耶魯、史丹佛大學的一位學生，他是創立一個經濟學的Podcast節目，並親自訪問100多位經濟學教授。這種需要真實互動、不能靠AI完成的專案，極具錄取競爭力。」

在課堂教學方面，比頓發現AI正逐漸融入學習過程，像是倫敦政經學院（LSE）已設置AI個人家教輔助課業，但大多數知名美國大學仍以傳統模式為主。

「在疫情前後，我分別在普林斯頓、耶魯、哥倫比亞等校就讀，可以明顯感受到考核方式趨向現場測驗，同時要求學生說明自己如何使用AI輔助作業。但名校的核心價值仍在於校園人脈網絡與資源整合，AI只影響了部分課堂內容。」

頂尖大學仍是黃金門票：人脈、資源無可取代

「頂尖美國大學不只是知識傳授，更是一種全球資源、人脈平台。」比頓強調，正是因為哈佛的人脈網絡與資源，讓他能快速認識企業高層，最終成功取得在華爾街的工作，並募得千萬美元的創業基金，「名校的許多畢業生現在已經在Nvidia、Google、Amazon、Facebook等科技巨頭任職，如果沒有名校的學歷加持，要進入科技巨擘工作並不容易」。

他認為，雖然AI可能讓部分低排名大學受到衝擊，但對於哈佛、耶魯等名校，「申請數量反而逐年增加，因為這些大學的最大價值，是全球精英社群與未來無限可能。」

台灣學生優勢：理工與研究實力強 軟實力尚待提升

Crimson Education在2017年進駐台灣，至今已協助數百位台灣學生申請世界頂尖大學。比頓觀察到，台灣學生在STEM（科學、技術、工程、數學）領域表現傑出，不僅課業成績優異，在國際科展（如iGEM）與學術研究競賽也常獲佳績，「此外，不少台灣學生具備創業潛力，能夠主動發起專案或社會服務」。

但同時，他點出台灣學生常見弱點：「許多人在美國大學申請時，較難具體表達個人成長或幽默特質，美國名校非常重視申請文書和面試表現——能否展現自我反思、領導力、創意與堅持。因此，我們建議家長從小培養孩子的自信心與表達能力，不僅專注考試，更要拓展興趣、多參加社團或公益活動」。

想被名校錄取關鍵 從小建立「三力」與多元經歷

比頓建議有志進入世界頂尖大學的學生，應從小建立三大關鍵能力：

1. 卓越學術力：包括標準化考試（SAT/ACT）、AP/IB/ALevel等基礎分數。

2. 深度好奇心：主動探索課外知識，如閱讀專業書籍或自主研究。

3. 多元領導力：積極參加社團活動，例如領袖職務、運動隊伍、志工服務，展現時間管理與自我驅動。

此外，「創意寫作」能力也是必備條件，「必須具體描繪自己的成長歷程、夢想目標與個人特色」。

提升錄取率小訣竅 強化個人化且鮮明的故事

過去在接受美國ABC電視網訪問時，比頓也曾提到幾個實用的小訣竅，幫助學生寫出獨特且吸引人的申請書。首先，比頓強調，選擇一個真正屬於自己的題材至關重要，他建議學生不要總是強調自己在學術或運動競賽上的勝利，因為這類話題相對常見、缺乏新意。

相反地，他鼓勵學生發掘生活中的「怪趣味」，例如：從未與老師分享過的興趣、某個幽默的YouTube頻道、熱衷的Podcast，或是打工經歷等，比頓分享：「我自己就是以兼職工作經驗作為申請哈佛的主題。」他表示，這些個人化且鮮明的故事，能讓招生官留下深刻印象。

以他自己接觸過的學生為例，有學生是以「如果地球變成一塊Oreo蛋糕會怎樣」為題，成功申請到芝加哥大學，他認為這個案例說明，只要主題新穎有趣，就有機會脫穎而出。

此外，比頓建議，申請書的構思不要等到最後一刻才開始，在進入高中後就可以開始腦力激盪。他提醒學子們，準備申請是一場馬拉松，而非最後一年的衝刺，建議學生平時就要累積並記錄自己的各項成就與活動，避免臨時抱佛腳時遺漏掉珍貴經歷。

總結來說，比頓認為，大學申請書最重要的是展現真實自我、挖掘獨特經歷，以及提早規劃準備，唯有如此，才能讓頂尖學校看見。

