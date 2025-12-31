快訊

影／北101、中麗寶、南義大世界 跨年煙火迎新年

新成屋保固期幾年？地震後牆壁裂縫、浴室漏水…建商保固期過了怎辦？1周內快這樣做

聯合新聞網／ 今周刊
房市示意圖。圖／聯合報系資料庫
房市示意圖。圖／聯合報系資料庫

文．彭蕙珍

宜蘭周六（12/27）深夜11時05分發生芮氏規模7地震，全台超有感，若是砸了畢生積蓄買進的房子，出現毀損該怎辦？住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，房屋若仍在保固期，並確定是建商施工瑕疵，可以要求建商修復或索賠。

「若是過了保固期，屋主可向建商主張『瑕疵擔保』，這必須透過律師。」

吳翃毅說，有些屋主怕麻煩而不處理，「不這麼做就等於是放棄自己的權力，此時要越快主張越好，最好一周內趕快做。」

他指出，發生大地震後，屋主要做2件事：

1.觀察牆面，有沒有出現裂縫。牆面若出現裂紋，或油漆有裂縫，就真的傷筋動骨，代表結構已經耐不住地震的扭力。

2.是否漏水。如果家中的牆壁、浴室等有漏水，就代表水管破裂。漏水，可以從水費發現，如果水費突然爆增，就代表水管受損。

建商提供保固1~15年不等

依照現有法規及定型化契約，建商對房子有一定的保固範圍及年限。一是結構體，包括：基礎、樑、柱、樓板、承重牆等關鍵結構，有15年的保固。

二是防水，如屋頂、外牆、浴廁、窗框等，保固1~5年；固定建材及設備，像是門窗、地磚、牆面等，保固1~2年。

同時，民法也有5年「瑕疵擔保」，也就是說在買賣房屋時，賣方應負擔「物之瑕疵擔保責任」，向買方擔保房屋不會滅失或減少價值。因此，賣方必須擔保房屋是「完整」且「沒有瑕疵」的進行交付。

買方依規定通知賣方後「 6 個月內」提起訴訟，以確保權利不因時效而消滅。

可主張瑕疵擔保 要找律師

吳翃毅表示，當發現新屋在地震後滲透水，可要求建商限期改善，或是提供補償。實務上，當過了保固期，建商會很努力的甩鍋，最後就變成樓上、樓下的糾紛。

「若是過了保固期，屋主可以向建商主張『瑕疵擔保』，然而這必須透過律師。」他表示，有些屋主怕麻煩而不處理，「不這麼做就等於是放棄自己的權力，此時要越快主張越好，最好一周內趕快做。」

地震後最常發生的漏水是在浴室，包括熱水、冷水接頭因地震導致裂縫；浴缸排水出現問題等，「很少用浴缸的人，地震過後要趕快使用看看。」

漏水太複雜 可找住保會

有些房屋的漏水太複雜，吳翃毅說，此時要透過專業鑑定，「最好找住保會，我們會初勘、再來會帶儀器到屋主家中檢查，並協助調解。」

另外，地震過後也要注意，外牆有無磁磚剝落等問題，若有一定要趕快修繕，同樣的，若是過了保固期，也可以向建商請求「瑕疵擔保」。

他指出，在1999年發生921大地震後，政府對建築法規的要求比較嚴格，尤其是對耐震的要求，較少建案會出現嚴重問題。倘若購入的新成屋真的發現牆面及水管有瑕疵，要盡早通知建商處理。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

台北跨年疏運、跨年交通管制／捷運42小時不收班、綠線這2站免費、公車到幾點、接駁車哪搭？散場攻略

2026元旦活動懶人包／全台升旗典禮、展覽市集…故宮南院免費參觀，馬年一卡通、福錢領取攻略一次看

0056配息0.866元？除息發息日？10次有7次填息、年化配息率逼10%...月領1萬本錢要多少

勞保提早5年領不是打8折，而是68折！提早退休代價比想像高...精算勞保年金「黃金交叉點」：幾歲領最划算？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

《冠軍之路》從經典賽落敗的遺憾 到12強登頂的振奮...導演記錄台灣棒球的百年追求

一場惜敗，11年後以奪冠回應。龍男‧以撒克‧凡亞思以鏡頭回望台灣棒球漫長的遺憾，將球迷的情緒、世代的傳承與認同的渴望化為影像，交織出台灣棒球的冠軍時刻。

元鈦4年崛起 液冷散熱方案打進AI機房！老董兩度創業被外商收購 新事業又獲緯創入股

在液冷散熱跟著AI趨勢發展的熱潮上，成立不過四年的元鈦科技，即將在2026年1月興櫃掛牌。從競爭激烈的散熱市場中，元鈦鎖定工程設計的特定領域，藉此打開獨有的發展道路。

拆彈台灣人口危機！同樣少子化 45年後台灣少800萬人 加拿大如何逆勢增加900萬人？

32歲的新移民第二代王秋雯，最近做了一個痛苦的決定，想把剛滿65歲的泰國籍母親甘瑪芳送回泰國養老。背後的原因，是台灣政府拒絕讓非本國籍的外籍配偶，享有國家長照服務：「我媽來台灣30多年，一直乖乖工作、繳稅⋯⋯，為什麼等她老了，政府卻不願意照顧她？」

0050、0056、00878…4檔ETF加總與房地產成交額相當！謝金河揭台人瘋買ETF現象

一檔元大台灣50規模上兆元的啓示。 寬量執行長李鴻基示警：台灣只有台積電賺錢，有1200家公司跌破年線，他警告台股兩極化，已經形成國安問題！這個講法太簡略，容易造成誤導。

阿嬤燒香30年害「全家三代鉛中毒」！鉛粉塵躲進骨頭：嬤貧血、孫過動 更增失智風險

許多人以為重金屬中毒只會發生在工廠或高污染環境，但卻有案例顯示，危機可能就藏在最熟悉的生活場景中。亞大醫院腹膜透析室主任、腎臟科醫師林軒任，近日分享一起因長期燒香導致「全家鉛中毒」的真實案例，提醒民眾鉛毒的隱蔽性與長期危害性，並非想像中遙不可及。

脫貧動機強烈...23歲開500倍槓桿賠光300萬 9年練功價值投資法 身價邁向九位數

提到價值投資，許多人會聯想到股神巴菲特，透過穩健長期存股將資產越滾越大，財經作家股人阿勳以自身經驗，在《毛利小姐變有錢》節目中分享，價值投資者相較其他投資策略，可省去大量盯盤時間，曾經透過外匯保證金合約拉500倍槓桿、賠光300萬元的他，重新審視自己的投資方法，透過價值投資，以七成個股、三成ETF方式，同時兼顧台股、美股，佈局九年資產正向九位數（億元）前進中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。