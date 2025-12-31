新成屋保固期幾年？地震後牆壁裂縫、浴室漏水…建商保固期過了怎辦？1周內快這樣做

文．彭蕙珍

宜蘭周六（12/27）深夜11時05分發生芮氏規模7地震，全台超有感，若是砸了畢生積蓄買進的房子，出現毀損該怎辦？住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，房屋若仍在保固期，並確定是建商施工瑕疵，可以要求建商修復或索賠。 「若是過了保固期，屋主可向建商主張『瑕疵擔保』，這必須透過律師。」 吳翃毅說，有些屋主怕麻煩而不處理，「不這麼做就等於是放棄自己的權力，此時要越快主張越好，最好一周內趕快做。」

他指出，發生大地震後，屋主要做2件事：

1.觀察牆面，有沒有出現裂縫。牆面若出現裂紋，或油漆有裂縫，就真的傷筋動骨，代表結構已經耐不住地震的扭力。

2.是否漏水。如果家中的牆壁、浴室等有漏水，就代表水管破裂。漏水，可以從水費發現，如果水費突然爆增，就代表水管受損。

建商提供保固1~15年不等

依照現有法規及定型化契約，建商對房子有一定的保固範圍及年限。一是結構體，包括：基礎、樑、柱、樓板、承重牆等關鍵結構，有15年的保固。

二是防水，如屋頂、外牆、浴廁、窗框等，保固1~5年；固定建材及設備，像是門窗、地磚、牆面等，保固1~2年。

同時，民法也有5年「瑕疵擔保」，也就是說在買賣房屋時，賣方應負擔「物之瑕疵擔保責任」，向買方擔保房屋不會滅失或減少價值。因此，賣方必須擔保房屋是「完整」且「沒有瑕疵」的進行交付。

買方依規定通知賣方後「 6 個月內」提起訴訟，以確保權利不因時效而消滅。

可主張瑕疵擔保 要找律師

吳翃毅表示，當發現新屋在地震後滲透水，可要求建商限期改善，或是提供補償。實務上，當過了保固期，建商會很努力的甩鍋，最後就變成樓上、樓下的糾紛。

「若是過了保固期，屋主可以向建商主張『瑕疵擔保』，然而這必須透過律師。」他表示，有些屋主怕麻煩而不處理，「不這麼做就等於是放棄自己的權力，此時要越快主張越好，最好一周內趕快做。」

地震後最常發生的漏水是在浴室，包括熱水、冷水接頭因地震導致裂縫；浴缸排水出現問題等，「很少用浴缸的人，地震過後要趕快使用看看。」

漏水太複雜 可找住保會

有些房屋的漏水太複雜，吳翃毅說，此時要透過專業鑑定，「最好找住保會，我們會初勘、再來會帶儀器到屋主家中檢查，並協助調解。」

另外，地震過後也要注意，外牆有無磁磚剝落等問題，若有一定要趕快修繕，同樣的，若是過了保固期，也可以向建商請求「瑕疵擔保」。

他指出，在1999年發生921大地震後，政府對建築法規的要求比較嚴格，尤其是對耐震的要求，較少建案會出現嚴重問題。倘若購入的新成屋真的發現牆面及水管有瑕疵，要盡早通知建商處理。

