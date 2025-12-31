2026寒假史上最長 12所大學放58到65天比暑假久！中國狂推低價交流團可能目的曝

快訊

台大校園。圖／聯合報系資料照片
台大校園。圖／聯合報系資料照片

文．黃明惠整理

寒假時間、寒假2026有多長？不只台政清交，有12所大學寒假將放58-65天史上最長！

2025年台灣高等教育體系迎來重大變革，為了與國際學制接軌，多所大學陸續將學期週數由「傳統18週縮減為16週」，這不僅改變學習節奏，還有8校迎來長達65天的「史上最長寒假」，等於足足放2個多月，甚至超越中小學的暑假天數，在學生族群間掀起話題。

大學迎史上最長寒假 8校率先開跑

根據教育部統計，全台共有12所國立大學2025年正式採用16週一學期新制；其中台大、台灣師大、台灣科大、政大、中央、清華、陽明交大與屏東大學等8校，第一學期於9月1日開學，學期於12月19日結束，寒假從12月22日開始放，一直到2月23日才開學。

換句話說，這8校學生有連續65天的超長寒假，部分學生更笑稱：「比中小學暑假還長」。

另外4所開學較晚的大學為：中興、中山、北大與暨南大學，但寒假長度也逼近兩個月，達到58天。

部分大學則採取彈性制度，例如台藝大、高雄大學採用「16+2」制，成大則實施「15+3」課程配置。

學制改革背景、衝擊

事實上，這波學制變革從2022年開始，由台灣大學系統率先試行，隨後清大、陽明交大等校陸續跟進，將學期週數縮短至16週，主要的目標是讓學期時程更符合國際標準，藉此減低師生負擔，並提升彈性讓學生有更多研究、自主學習及國際交流機會。

美國多數大學採用16週~17週，日本則為15~17週，台灣傳統18週較長，致課業密集、餘裕時間較少。

面對超長寒假 各校安排配套措施

學校與社會各界對於寒假拉長有不同迴響。許多學生認為，這是參與海外短期課程或國際交流的黃金機會，大量遊學與交換專案報名熱絡，部分旅行社「一站式遊學」商品詢問度成長超10%。​

為有效引導學生利用長假，台大首度推動「寒修課程」，鼓勵學生自主多元進修及跨領域學習，課程涵蓋12月22日至隔年2月11日的7週期間，學分與正規課程等值，且納入畢業時數計算。

此外，為鼓勵授課，教師也可計學期時數，開課可獲補助最多新台幣7萬元，展現校方主動深化學習態度。​

超長假期雖給學生帶來休息與進修的空檔，但如何充實利用，以及如何避免「空窗期倦怠」也成為校方與家長的新課題。

不少學生規劃海外打工度假、語言學校研習，亦有人選擇參與國際志工與實習，增強社會實踐力。

各界專家則認為，極長寒假須有配套設計，除鼓勵跨國學習、校園職涯輔導外，也要加強心理健康與社會支持，避免學生失焦或被有心組織吸收。

圖／今周刊
圖／今周刊

陸交流團「鎖定台生」 陸委會籲：遵守兩岸規範

然而，大學寒假拉長也讓中國對台交流專案增加，網路頻現低價「冬令營」、「交流團」廣告，訴求台灣學生赴滬、京、哈爾濱等地「深度遊學」。

教育部以及陸委會發函各校，嚴令校方及學生不得參與具有明顯統戰色彩之政治宣傳或相關活動，並強調交流須遵守兩岸人民關係條例原則與規範。​

教育部表示，兩岸教育交流應本於「對等尊嚴」及「健康有序」原則進行，且不得違反兩岸條例等相關法規。兩岸交流目的是促進相互了解與溝通，但《兩岸人民關係條例》規定，不能與中國黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作等有任何形式合作行為。

陸委會則呼籲各級學校教職人員遵守兩岸規範，以國家利益為先，切勿參加由中方主導或呼應中方主張的相關活動。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

