元鈦4年崛起 液冷散熱方案打進AI機房！老董兩度創業被外商收購 新事業又獲緯創入股

在液冷散熱跟著AI趨勢發展的熱潮上，成立不過四年的元鈦科技，即將在2026年1月興櫃掛牌。從競爭激烈的散熱市場中，元鈦鎖定工程設計的特定領域，藉此打開獨有的發展道路。

「這已經是我第三次創業了！」在近年火紅的散熱產業裡，元鈦科技董事長陳茂欽為人熟知的經歷，是曾擔任外商散熱大廠愛美達、倍億淂的專業經理人。但如果向上追溯，這2張漂亮名片的背後，其實是他2次創業，又雙雙被外商看中、收購的過往。

工程設計優勢 解決成本痛點

2022年創立、預計在2026年1月登錄興櫃的散熱廠元鈦，是陳茂欽離開外商後的又一次創業。善於尋找機會的他，不只提早一步鎖定液冷散熱，在產品服務上，除了生產模組元件，還進一步導入工程設計的解方，在伺服器機櫃外規畫整個空間的散熱系統。

具備從零組件到整體案場散熱系統的開發實力，讓電子大廠緯創於2024年6月，斥資4.9億元入股元鈦，取得約24％持股成為其最大股東。目前元鈦營收有五成來自緯創，此外還有兩成來自鴻海旗下鴻佰科技。

2025年11月，緯創公告美國子公司WisLab，對元鈦下了一筆逾兩千萬美元的訂單，「明年美國成長會很快。」陳茂欽說明，元鈦已成立美國子公司，要以德州為中心，加速北美擴張。

以工程設計作為在產業立足的優勢，是陳茂欽的獨特觀點，「零組件大廠的產品都上市了，我們沒有贏面。」業務出身的他，擅長的是找尋機會，這也體現在他的創業路上。

1994年是陳茂欽創業生涯的起點，當時成立樺仕、做代理生意的陳茂欽，注意到英特爾處理器在高階電腦運作中會出現過熱問題，「我就是把國際大廠的散熱片，整合風扇，做出了處理器專用的散熱器。」沒想到上市後熱銷，樺仕的年營收一度衝上近6千萬元，還讓愛美達找上門。

「當年對方用兩億元收購樺仕。2001年，我又出來創立友巨，專做熱管等散熱零組件。」2004年，友巨被散熱美商倍億淂收購。

陳茂欽自剖，2次創業之所以都被成功收購，關鍵並非技術獨到，而是在於他的公司總能為客戶找出改善成本痛點的解方，使得產品能在市場上與國際大廠競爭，他以產線改善為例，「我自己總會到生產現場研究，能否改用低成本的設備。」

「但後來，倍億淂換人領導，想要退出亞洲、改成美國製造。」陳茂欽解釋2015年離開倍億淂的原因，「老大想怎麼經營，我們可以配合，但，放棄亞洲製造是錯的。」

離開原東家後，陳茂欽決定朝當時還未成氣候的液冷散熱發展。「一開始先跟英特爾合作，但弄到最後還是扶不起⋯⋯。」他與同樣從倍億淂離開、現為元鈦科技總經理朱佳建討論，「液冷是趨勢，但可以先做數據機房的液冷。」

為什麼是數據機房？身兼元鈦股東與合作夥伴的文偉總經理王昱人解釋，除了GPU的運作需要散熱維持效能之外，「機房內的不斷電系統、儲存裝置也需要散熱，而且，電費愈來愈貴，傳統空調氣冷的成本也正在提高。」

液冷趨勢 升級既有散熱技術

朱佳建表示，元鈦第一個指標客戶瑞昱，透過將機房從氣冷改造為液冷，一年可以省下逾8千萬元的電費與碳稅。有了瑞昱的示範效果，也讓元鈦隨後陸續取得慧榮、創意電子、國網中心等合作案。

這當中的眉角，除了要在散熱過程中精準調控水溫、流速、壓力，藉此達到效能與成本的均衡之外，國網中心資料也提到，工程設計上更需要考慮高架地板與樓地板的承重範圍，甚至要有「將水路從地板下轉到天花板」的能力，減少對於高成本、大承重地板的建置需求。

「總之就是要依據客戶的案場狀況評估，就算不能立刻拉管線進去，也可以用SideCar（側邊櫃）解決。」不只是大的工程規畫，朱佳建話鋒一轉，強調元鈦也在耕耘新的散熱技術MLCP（微通道水冷板）。

「這是美系AI晶片大廠要求我們做的，要替未來的伺服器做準備。」陳茂欽指出，MLCP是用極小的流道讓冷卻液通過。與過往屢次創業成功的特質類似，這項技術雖已存在，但元鈦仍從客戶痛點出發，尋求立足優勢。

原來，MLCP的細小散熱流道有個關鍵問題，一旦時間拉長、冷卻液雜質增加，就可能導致堵塞，影響散熱甚至晶片效能，「最快，使用一個月就會堵住了。」

元鈦的作法，是將工業級過濾器與冷卻液分配元件（CDU）整合，內置五微米工業級濾芯，打造出案場專用過濾機，「但這麼密的過濾，對流速影響很大。」陳茂欽略帶苦笑地說這個項目不好做，但他也有自信這套解方將會成為元鈦的未來主力。

根據瑞銀研究報告，MLCP最快在2026年第4季就會開始被業界採用，元鈦克服挑戰的時間其實並不算多，「但我們總要想好，怎麼走出自己的路啊！」陳茂欽的自信來源，某種程度，回到了他一路走來的創業家精神。

