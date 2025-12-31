拆彈台灣人口危機！同樣少子化 45年後台灣少800萬人 加拿大如何逆勢增加900萬人？

撰文‧今周刊編輯團隊

32歲的新移民第二代王秋雯，最近做了一個痛苦的決定，想把剛滿65歲的泰國籍母親甘瑪芳送回泰國養老。背後的原因，是台灣政府拒絕讓非本國籍的外籍配偶，享有國家長照服務：「我媽來台灣30多年，一直乖乖工作、繳稅⋯⋯，為什麼等她老了，政府卻不願意照顧她？」

從2020年開始，台灣人口結構連續5年呈現「生不如死」趨勢。短短7年內，台灣老年人口比率就從14％成長至20％，是全世界老化最快的國家。

這樣的台灣，卻持續用不合理的制度，將一個又一個認同台灣、也有能力在這片土地上生存的外國人，狠狠拒於門外。

根據國發會2024年發布的人口推估，未來45年內，國內人口將持續流失，到了2070年將只剩1500萬人，跌回一個世紀前、也就是1970年的人口規模。且年齡中位數將攀升到超過62歲，扶老比更逼近一百，意思是幾乎每一名青壯年就得負擔扶養一名老人的責任。

台灣婦女總生育率，近年持續低迷不振。台大經濟系特聘教授林明仁直言，從包括日本在內的先進國家經驗來看，若要延緩人口萎縮，光靠鼓勵生育遠遠不夠，也必須考量「社會增加」這條路。然而，「台灣一直沒有很積極地去面對我們的移民政策」他感嘆。

從國際經驗來看，加拿大是一個值得借鏡的案例。2023年，加拿大女性生育率跌破1.3的「超低生育率」水準，老年人口比率則是已走到超高齡社會門廊的19％；聯合國最新版《世界人口展望報告》預測，加拿大將在2032年進入「生不如死」結構。

神奇的是，根據同一份報告，加拿大人口不僅不會像台灣那樣斷崖式崩落，反而能長期維持穩健正成長，2070年人口甚至將比2025年多出近900萬人，年齡中位數僅46.5歲。拯救人口危機的魔法，是大舉引進移民。

加拿大聯邦政府每3年就要與企業、學校、移民團體等單位進行線上調查、召開實體會談，由下而上檢討過去3年的移民政策方向、了解利害關係人未來的勞動力需求，再根據「各部門」人力需求，訂出未來3年預計核發的永久居留、工作、依親等簽證數量，並調整參數加權，經國會同意後開始執行。

曾是英屬哥倫比亞省政府官員的台裔移民陳葦蓁舉例，幾年前她擔任兒童保育省務廳長時，為推動兒童公共托育，需要大量擴充托育人力，因此向省政府爭取在移民的「省提名計畫」中，納入幼托專業人才納入配額，成功填補部分人力缺口。

即使新冠疫情後，移民人口因門檻下降一度暴增至每年50萬人，在溫哥華、多倫多等都會區造成住房資源不足、物價飆漲等問題，引發社會反彈，但在加拿大政壇，無論立場是左或右派，幾乎不會因此否定有計畫引進移民，對加拿大社會的正面意義。

2024年，王秋雯讓自己放了一個長假，回到母親的泰國老家長居一段時間，一邊學泰文，一邊遊歷認識母親的故土。回台灣之後，她跟甘瑪芳聊起在泰國生活的經驗，聽到母親喃喃地感嘆：「『妳』這個台灣人，怎麼好像比『我們』泰國人更熟悉泰國？」

為什麼在台灣度過大半生的甘瑪芳，自我認同依舊是「他者」？要到什麼時候，新移民才能直覺地用「我們」稱呼包括自己在內的所有台灣人？這是面對嚴峻人口危機的台灣，必須深刻反省的問題。

