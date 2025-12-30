0050、0056、00878…4檔ETF加總與房地產成交額相當！謝金河揭台人瘋買ETF現象
【文．謝金河】
一檔元大台灣50規模上兆元的啓示。
寬量執行長李鴻基示警：台灣只有台積電賺錢，有1200家公司跌破年線，他警告台股兩極化，已經形成國安問題！這個講法太簡略，容易造成誤導。
其實全世界股市都有競爭集中化的現象，例如，美國科技七雄市值超過20兆美元，羅素2000的全部加起來也沒有那麼多。南韓前兩大的三星，海力士比重也很高。這個現象和全球影響力愈來愈大的被動型基金有關。
美國規模最大的Vanguard s&p500ETF(VOO)規模8292.5億美元。Ishare s&p 500 ETF(IVV)規模7782.17億美元，SPDR標普500ETF(SPY)規模7042.5億美元。這個規模快追上JP Morgan，Walmart的市值，可以想見美國ETF規模有多大？
台灣的ETF在23年規模1.46兆台幣，24年到1.53兆，今年到11月增加至3.6兆，可以想見有愈來愈多的民眾把錢投注到ETF。最具代表性的是元大0050，今天的規模越過兆元門檻達1.0094兆台幣，這是新的里程碑。
如果再把0056，00878及00919前四名的ETF加總，規模高達2.4兆元，這和房地產全年成交金額相當。這顯示資金流動愈來愈有效率，而且高資產的人愈來愈重視流動性。ETF好進好出，加上以大市值公司為標的，逐漸成為市場顯學。
今年上市及上櫃的公司超過70家，如果沒有特色，很難在資本市場脫穎而出，鴻勁一上市立刻創造逾5000億元的市值，成為第15大企業，相當不容易。
在AI的領軍下，大市值企業千錘百煉，價值愈來愈高！那些跌破年線的企業也不用氣餒，努力改造，交出成績單，今年像南亞，台玻因為電子材料都站在年線上，這些在年線下的企業，也許是2026年的機會！
本文授權自今周刊，原文見此。
