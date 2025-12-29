脫貧動機強烈...23歲開500倍槓桿賠光300萬 9年練功價值投資法 身價邁向九位數

【文．李炳漢】

提到價值投資，許多人會聯想到股神巴菲特，透過穩健長期存股將資產越滾越大，財經作家股人阿勳以自身經驗，在《毛利小姐變有錢》節目中分享，價值投資者相較其他投資策略，可省去大量盯盤時間，曾經透過外匯保證金合約拉500倍槓桿、賠光300萬元的他，重新審視自己的投資方法，透過價值投資，以七成個股、三成ETF方式，同時兼顧台股、美股，佈局九年資產正向九位數（億元）前進中。

槓桿開500倍，資產翻30倍後歸零

「從小家中是低收入戶，我知道貧窮是什麼感覺...」股人阿勳的投資動力源於「母親」，由於父親在他1歲時早逝，當時23歲的母親獨自帶著三名稚子生活，身兼三份工作，早上幫人打掃、下午市場擺攤、晚上夜市工作，辛苦拉拔他們長大。

從小賺錢動機強烈的他，國中就開始打工，大學領清寒獎學金繳學費，大學研究所都攻讀財金系所，學生時代就開始接觸股票投資的他，強烈的致富動機，讓股人阿勳在初期投資上選擇高風險方式，他對年化報酬4%~5%的投資工具嗤之以鼻，當時年少輕狂的他覺得最好的工具是「槓桿」。

23歲時他選擇操作外匯保證金合約，槓桿開到驚人的500倍，不到半年，把本金十萬元本金翻了三十倍，最高翻漲到三百餘萬元，當時他覺得自己找到人生致富寶典，連打工都顯得多餘。可惜好景不常，一次聯準會利率決策股人阿勳重壓單邊，孰料結果不如預期，雖果斷選擇停損，但不甘心的投機心態讓他又想把錢贏回來，反覆來回操作卻持續挫敗，不到一個月，三百萬多萬化為烏有。

這次失敗經驗讓他充分領悟出「投機」與「投資」的差異，投資像「買車」，車主會仔細研究性能、安全係數、品牌價值，因多數人著眼車輛未來長期價值；而投機則像「搭車」，乘客往往只在意車子能否到達目的地，並不在乎車子品質，隨時可下車換乘。

投資公司價值，而非價格

期間他看遍各種價值投資書籍，加上操盤實作，透過產業知識的吸收了解，漸漸從投機轉為價值投資。

「台積電、台達電在線圖上完全看不出公司本質...」股人阿勳認為，技術分析有其作用，但若只專注於線圖，將會陷入盲人摸象困境，投資應是深入了解公司商業模式、產業地位與長期前景，確認價值後才能評估價格是否合理。

股人阿勳以2015年台積電為例，當時台積電股價200餘元，許多人認為股價被高估，但若拋開價格單看公司本質，台積電在全球代工市佔率超過七成，即使當時股價表現不佳，投資人光是長期領取股利的報酬率就已相當可觀。

透過價值投資法，股人阿勳設定年化報酬率15%目標，相當於每五年資產翻倍，從2017年真正深入價值投資即將邁向第九年，透過「持股分散」、「七成個股、三成ETF，ETF中5%投資三個月至一年短債」、「美股只投資科技七雄（M7），像是谷歌、輝達...」等方式，其中台股8~9成、美股1~2成，從當初把本金賠光，目前總資產正向九位數（億元）努力中。

價值投資法更適合現代投資人

不少人認為價值投資曠日廢時，深入研究公司財報需花費大量時間，但股人阿勳認為：「價值投資所耗費的時間非常少。」重點在前期深度研究，一旦建立起對公司信任並買入後，後續只需定期追蹤，便可省下每天盯盤時間與精力。

股人阿勳認為，價值投資特別適合現代人，有助投資人將精力專注本業，他強調「本多終勝」是市場不變真理，而源源不絕的「本」，正是來自努力工作所創造主動收入，若擁有本業現金流作後盾，投資心態會更穩定，更能承受市場短期波動。

他引用主計處統計資料，台灣所得前0.1%的富人，其收入有高達95%來自資本利得與股利，在資本主義社會中若不參與投資，僅靠勞力收入，擺脫原有社會階級將極度困難。

對於時間有限或沒有興趣研究財報的投資人，股人阿勳建議投資指數型商品，想了解更多價值投資法內容，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》。

本文授權自今周刊，原文見此。

