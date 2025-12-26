冬天外套、帽T乾不了！室內曬衣1招超快乾 這位置「絕對不要放」：房屋修繕費嚇人

【文／黃明惠整理】

台灣氣候潮濕多雨，尤其進入冬季，厚重衣物與連帽外套更難乾透，許多人不得不將衣物晾在室內。然而，室內曬衣若方法不當，不但衣物乾得慢，還可能導致牆壁發霉，增加房屋修繕成本。 日本清潔用品大廠花王分享一種「倒萬歲晾衣法」，近期受到不小討論，成為民眾解決冬季曬衣難題的實用技巧。

倒萬歲晾衣法：讓厚重衣物快速乾透

日本清潔日用品牌花王在社群平台X發文，指出冬天的衣服都比較厚重，而且布料容易重疊，難以有寬敞的曬衣空間，因此常常會有衣服腋下、帽子內側等地方潮濕難乾，這時候如果使用「倒萬歲晾衣法」，就能讓空氣流通順暢，衣服也可以更快乾燥。

「倒萬歲晾衣法」其做法是將厚重衣物（如帽T、外套）上下顛倒，用曬衣夾固定下擺兩側，讓袖子與帽子自然垂下。

傳統晾衣方式容易讓衣物布料重疊，腋下、帽子內側等部位空氣不流通，水分難以蒸發，導致衣物長期潮濕、發霉。倒掛後，衣物各部位充分攤開，減少布料重疊，空氣能自由流動，水分更快被帶走，乾燥速度顯著提升。​

日本網友分享實測心得，表示連帽外套、厚毛衣等衣物倒掛後，確實能一次乾透，解決以往腋下、帽子內側濕黏的困擾。也有進階做法建議，先用一般方式晾至半乾，再改為倒掛，可加速最後的乾燥效果。​

不過，並非所有材質都適合倒掛。針織衫或彈性較高的衣物，吸水後重量增加，直接倒掛可能導致拉扯變形。有經驗的網友建議，可將夾子固定在衣物側邊縫線或收邊處，降低變形風險。​

室內曬衣「絕對不要放」的位置

冬天不少家庭因為天氣狀況不佳，不得不把客廳或臥室變成臨時曬衣場，但專家提醒，室內晾衣其實有一個絕對不能曬的地雷，若放錯地方，不只衣服乾得慢，還可能讓牆壁發霉、大幅增加房屋修繕費用。

據外媒每日鏡報報導，專營鞋類與服飾的線上零售商Brand House Direct共同創辦人史派克特（Leanna Spektor）提醒，應避免將衣物晾在靠近外牆或通風不良的位置，搭配除濕與通風設備，才能有效降低濕氣與黴菌滋生的風險。

原因在於，冬天外牆溫度遠低於室內隔間牆，當潮濕衣物貼近或靠近外牆時，水氣容易在冷表面凝結，形成冷凝水。這種現象不僅讓牆面出現濕痕，還會成為黴菌滋生的溫床，長期下來可能導致牆壁發霉、油漆剝落，大幅增加修繕費用。​

此外，靠近牆壁或房間角落的位置也不適合晾衣，因為通風不良，潮濕空氣無處可去，衣物乾燥速度慢，也容易發霉。專家建議，室內晾衣應選擇靠近室內隔間牆的位置，與牆面保持距離，確保空氣流通，加快乾燥速度，同時搭配除濕與通風設備。​

避免室內曬衣發霉的實用技巧

若不得已冬天要在室內晾衣，又要避免牆壁發霉，可掌握4個原則：

選擇通風良好位置：室內曬衣應選擇通風良好、空氣流通的位置，避免靠近外牆或房間角落。小空間（如浴室、陽台）比大客廳更適合，因空間小、濕氣集中，搭配除濕機或電風扇效果更佳。​

保持衣物四周空間：晾衣時，衣物四周應留有足夠空間，避免堆疊，讓水氣能順利散出，減少濕氣累積與發霉的可能性。​

搭配除濕與通風：室內曬衣時，可搭配除濕機、電風扇或開啟窗戶通風，加速空氣流動，降低室內濕度，減少發霉風險。​

定期檢查牆面：若發現牆面有濕痕或黑斑，應立即處理，避免黴菌擴散。平時可使用除濕劑、防霉噴霧等產品，預防黴菌滋生。​

