智原孵MCU小金雞 握中第4大市占！在紅海市場拚CP值 雅特力以高度可替代性搶客

撰文‧王子承

眾人看衰MCU市場，它卻逆勢崛起！雅特力如何在國際大廠與在地業者夾殺中，殺出一條血路？

才剛面對面坐下，身材清瘦的智原科技總經理王國雍，突然從身旁拿起一把無弦電子吉他彈奏起來，彷彿登台演出前的暖身彩排。

「這把吉他用了我們的MCU（微控制器），是公司去年的尾牙獎品，彈奏它完全不需要琴弦。」王國雍放下電吉他並微笑解釋，這類外形像玩具的電子樂器，在中國市場可是熱銷商品，每年商機高達數10億人民幣。

智原是全球知名的ASIC（客製化晶片）大廠，但這一次，王國雍是以另一個身分：智原轉投資的MCU公司雅特力－KY董事長，接受《今周刊》採訪。

談起這項新事業，王國雍顯得熱情洋溢，除了電子吉他以外，又當場展示搭載自家MCU的無人機產品，解釋無人機內的飛控系統、螺旋槳控制、雲台都需要MCU，光是無人機相關應用，雅特力一年出貨量就超過1千萬顆。

技術變現 母公司給足奧援

憑著多元化產品，即將在2026年上櫃的雅特力，在競爭激烈的中國32位元MCU市場，市占率已強勢上攻至第四名，今年營收也創下新高。

為何一家以ASIC見長的公司，會選擇切入早已殺成一片紅海的MCU市場，而且還做得有聲有色？這個故事得從2015年開始講起。

當年，王國雍剛從晶圓代工廠聯電轉至關係企業智原任職，上工後就發現「智原的技術平台很有價值，但欠缺變現能力，我的任務就是要把公司的價值最大化。」他回憶。

當時，台灣MCU產業多半仍停留在8位元世代，但因為物聯網概念正熱，他預見32位元的高階MCU，將成為下一個決戰點，因此主動提出開發MCU計畫。未料才剛拋出想法，就面臨內部一面倒的反對。

「大家擔心中國廠商正大量投入MCU，市場太競爭，幾乎沒人看好。」王國雍坦言。

但憑著在晶圓代工廠做行銷30餘年磨練出來的產品敏感度，王國雍仍說服公司以ASIC業務收入，「養活」高階MCU的早期開發，因此成立雅特力。

一名曾在聯電與王國雍共事的前部屬觀察，王國雍有別於一般主管，「對於很多商品或技術規格都倒背如流，擅長橫向串連，找出商業模式。」

王國雍為雅特力勾勒的商業模式很務實。第一階段，先由智原團隊支援產品開發，沿用公司既有 IP（矽智財）、設計能力與管理制度，先求做出第一顆產品。由於智原原本就專注設計難度更高的系統單晶片（SoC），開發MCU可以說是「降維打擊」，只是小菜一碟。

在製程選擇上，雅特力一成立即選用在MCU市場上相對高階的12吋廠、55奈米製程，使產品在品質、效能與穩定度上，能與國際大廠競爭，並與智原聯合向聯電採購晶圓，強化議價能力。

殺價取量 布局後進者策略

DIGITIMES分析師姚嘉洋觀察，從雅特力的產品，可以看出與國際大廠意法半導體接腳相容與CPU（中央處理器）架構，幾乎一致，主打高度可替代性。

因為可替代性高，雅特力很快切入中國平衡車馬達控制市場。王國雍指出，客戶把競爭對手的晶片拔下來，直接換上雅特力的晶片就可動得起來，「對方認為我們CP值好，就這樣打進供應鏈。」

隨著雅特力走上軌道，原本支援開發的智原團隊，在一年半後全數歸建母公司，改由外部招募的MCU專業人才接手管理雅特力，公司營運完全獨立，僅有王國雍一人仍留任董事長。

在新冠疫情引發的成熟晶圓產能缺貨潮中，雅特力背靠聯電、智原，加上產品性能穩定，吸引不少使用國際大廠產品的客戶轉單，公司市占率因此大躍進，光是2020年營收就較前一年翻了4倍。

不過，後進者搶市的代價也不小。一名台系MCU公司前業務回憶，雅特力早期「價格非常殺，幾乎把32位元的MCU賣到8位元的價格」，毛利率因此低於台灣的松翰、盛群等同業。

雅特力中國華東、華南地區代理商、位於深圳的眾鑫創展總經理歐東曉指出，與國際大廠相比，雅特力價格有競爭力；與中國其他在地廠商比較，「雅特力性能更佳，也在建立自己的軟硬體開發工具。」目前雅特力的客戶群涵蓋電動二輪車、手工具機等工控應用，營收占比達四成。

一名關注ASIC產業的研究員也指出，在成熟製程需求疲軟的背景下，雅特力反倒成為目前智原成長性較突出的事業。

除了標準化MCU，針對量大且有特殊需求的客群，雅特力也提供MCU的客製化服務。王國雍透露，公司在開發採用28奈米製程、內含NPU（神經處理器）的MCU，顯示在AI的浪潮中，雅特力也不會缺席。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1514期)

延伸閱讀》

50歲開始存退休金，把500萬變1500萬！阮慕驊揭「中年財富翻倍投資組合」：2026鎖定這3檔賺超額報酬

華邦電、南亞科是下個航運股...現在買會變山頂冤魂？專家打臉：記憶體缺貨不只到2026年，長紅週期才剛起跑

50歲裸辭底氣：房產+被動收入！狄志為將7成時間留給自己，打造「不用再為明天擔心」的熟齡人生

歐盟CBAM 2026正式實施！台灣碳費如何折抵？解析3大關卡，環境部預計明年中定案