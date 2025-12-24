就算台積電赴美 美國還是會護台！他來自中國、8年前曾入川普政府：護台利他也利己

文．彭蕙珍

「沒有台積電，美國也會保護台灣。」美國學者余茂春表示，最近從美國開始，到日本、澳洲、歐洲等國對台灣都有新的看法，「台灣的存亡、台灣不受中共侵犯，不只是台灣的利益，也是美國的利益。」 「丟掉了台灣，是對美國自身利益的重大打擊；保護台灣，不只是美國的利他主義的表現，也是利己主義的表現。」

台灣教授協會周一（12/16）在濟南教會舉辦《從中共犯台意圖及川普總統的印太戰略，談台灣強化自我防衛能量及區域安全合作的必要性》論壇，前國防部長蔡明憲、台灣教授協會長薛化元、華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國研究部主任余茂春等人出席。

沒有台積電 美國也會保護台灣

余茂春表示，台灣的半導體工業是世界上的龍頭地位，丟掉了，對美國的打擊非常重大。然而，如果沒有台積電，美國也會保護台灣，這是美國自己的利益。

「美國的同盟，在亞洲有日本、韓國、菲律賓，台灣丟掉了，這個系統會分為兩塊；台灣正好位於第一島鏈的中間，美國西半球的聯盟就會崩潰，美國從戰略利益上，保護台灣有自身利益。」

對於美國要求台積電赴亞歷桑那設廠一事，他說明：「台積電確實是台灣人的驕傲，台灣的政治家很有遠見，從美國的角度來說，不覺得它是國家的資產，是世界的資源，台積電對世界的經濟和美國經濟舉足輕重。」

「美國認為，全球供應鏈要自由的流通。如果說台積電沒有中共威脅，美國不會想要它到亞歷桑那，如果中共侵犯台灣，真的打起來了，台積電完蛋了，全世界就會遭殃，它是從全國戰略角度來看，要從這裡理解美國的心態。」

他強調：「即使台積電全部搬到美國，美國也會支持台灣，台灣對美國實在很重要，在技術人才的培訓，在矽谷領軍人物很多都是台灣。台灣從60年代到美國受過教育，培養了一幫人。」

中共是美國首要敵人 集中所有戰備資源

來自中國的余茂春，曾是美國海軍官校資深傑出教授，華府哈德遜智庫資深研究員兼中國研究部主任。2017年後進入川普政府，擔任美國國務院的首席中國政策和規劃顧問，受國務卿龐培歐重用，對川普的對華政策有重要影響。

他指出，川普第一任期時調整了美國的國家戰略重心調整，這也是美國自二戰以來重大的戰略重心轉移到全面對抗中國，「美國重新界定世界級的國家安全威脅，將中共列為國家安全首要地位，集中所有戰備資源對付中共。」

在1947年蘇聯崛起時，美國將工業、文化、科技、國防、情報等整合起來，全面對付蘇聯，推出《國家安全法》，對蘇聯冷戰。

「在2017年1月川普上任，推出《國家安全戰略》這是歷史性的文件。美國全球國防安全戰略轉移，從注重俄國、歐洲、中東，到集中對付中共，轉到亞太地區。」

川普卸任前 忙著對付疫情

余茂春表示，在川普第一任期時，因為是商人從政，沒有自己的人脈，「他到華盛頓要靠人推薦任用官員，如國防部長，都用億萬富翁，這些人在專業上都是領軍性的人物，比較難架馭，所以他任用了很多人，也開除很多人。」

又因戰略從全面對付俄羅斯轉移到中共，受到美國國防、軍事、情報等部門的抗議，不停的指控川普，「川普花了很多時間應對這些人，沒有集中精力佈署對付中共。」

「我是他的第2任國務卿龐培歐的中國政策顧問，當時川普先生花了2年半時間專心和中國談貿易協定，在軍事、國防戰略、地域性做得不夠。」

「2020年1月15日簽署中國貿易協定後，新冠疫情爆發，美國陷入很緊急的狀態，在川普卸任前的一年多是忙於對付疫情。」

川普第2任期 障礙都沒了

余茂春說明，拜登上任後，對中共威脅重新定義，「他認為中共是頭號敵人，但他也希望和中共是競爭且合作，如氣候等問題；中共就給你找麻煩，像江澤民說的，以鬥爭求合作，這是為何在拜登時，有官員來台灣會過度反應。」

「越和中共越講合作，他就越講鬥爭。」在中國出生及長大的他，對中國有很深刻的了解。他表示，川普比較強調嚇阻，拜登更強調競爭與合作共同進行。

他指出，在川普的第2任期，所有的障礙都沒有了。

1.俄國是否是美國的頭號敵人？美國從頭上下都不講了，都認為中國確實是美國的頭號敵人，有關台灣的所法令都通過。此時，幫中共說好話的人是沒有市場的，在美國也不敢說。 2. 川普用人沒有問題，找來聽話且有實力的億萬富翁擔任內閣，如國防部長只有40幾歲，也很專業。川普的團隊完全挺他的，反對的聲音很少，是高度集中有效的內閣。 3. 不會再相信和中國談的貿易協定，因為不會執行，但也不會不談，只談兩點，一是要打開中國的市場，向世界真正開放。二是只談關稅，核心是針對中國。

嚇阻中共 但也要保持溝通

余茂春強調，川普在第2屆任期的重中之重就是對中共嚇阻，防止中國侵略，加強對盟友的關係，提升盟友的國際地位，如日本、澳洲、韓國。是靈活性的現實主義，也要和中共保持溝通，避免過早的戰爭。

「川普要和習近平做好朋友是一種策略，不要太在意。」

他指出，川普認為各國要自我防衛，「你們要把自己的國防看成自己的事情，美國做為後盾，要加強全民皆兵、全民備戰，美國不會拋棄你們；如果你們沒有決戰的決心，美國不必要幫助你們，如以色列，自己做得好，美國會保護他，且全力支持。」

