信驊員工年薪均540萬稱霸上市櫃！中年失業工程師 21年孵台股首檔「7千元」股王

撰文‧今周刊編輯團隊

信驊科技在2025年，以7315元天價改寫台股紀錄，穩坐股王寶座。董事長林鴻明以磨劍20年的精神，將這間公司打造為全球「遠端伺服器管理晶片」（BMC）的絕對霸主。

信驊之所以能「統治」戰場，關鍵在於其主力產品BMC。這顆晶片如同伺服器的「硬體管家」，能遠端監控、修復硬體狀態。隨 AI 浪潮爆發，科技巨頭對 AI 伺服器的需求激增，信驊憑藉高達 70% 至 80% 的全球市占率，成為亞馬遜、微軟、Meta 的死忠合作對象。

林鴻明指出，BMC 產業具有「贏者全拿」的特性。在他帶領下，信驊也築起三道壁壘。

現今一款晶片研發費用動輒兩千萬美元，研發成本甚至比蓋產線還貴。「資金壁壘」難以逾越。

同時，開發晶片，從開發、驗證到打入客戶供應鏈，快則三、四年，慢則需十幾年，這就是「時間壁壘」。

最後，信驊更擁有八個世代研發經驗，能替客戶量身打造產品，這是競爭對手難望其項背的「技術壁壘」。

信驊的強大，也不是靠人海戰術。目前團隊僅近 140 人，林鴻明篤信「鄧巴數」理論，認為 150 人是組織維持高效、穩定社交的最佳上限。

這支精銳部隊確實效率驚人，人均產值高達五千萬元。

為了留住將才，林鴻明在公司章程中明定：年度獲利應提撥「不低於 8%」作為員工酬勞，信驊員工平均年薪高達 540 萬元，居上市櫃公司之冠。此外，信驊堅持「輕資產策略」，辦公室均採租賃，維持靈活彈性。

其實，林鴻明的創業之路並非一帆風順。

出身台東、清大電機畢業的他，2003 年因聯電併購矽統而「被離職」。在失業期間，他因球友、廣達伺服器操盤手楊麒令的一席話，察覺到雲端運算的未來潛力。

當時廣達董事長林百里預言「算力將如電力」，林鴻明看準機會，於 2004 年集資3600萬元成立信驊。

之後，兩個關鍵轉捩點，讓信驊走上霸者之路。

Intel Capital（英特爾投資公司）很早就看到信驊的潛力，一一年就投資入股信驊。Intel光環加持既能為信驊帶來客戶，也協助信驊產品通過Intel完整驗證，取得客戶信賴，這讓信驊練就硬底子功夫，馬步蹲得更穩。而Intel Capital在信驊股價大漲後賣出，賺飽資本利得，成就雙贏。

2016年信驊併購博通旗下子公司Emulex的遠端管理晶片事業，更是關鍵一役，併購之後，它一躍成為產業龍頭。

「其實……，當時是他們想賣給我們。」林鴻明笑說。Emulex知道，信驊若買下他們，將成為BMC市占的絕對王者，所以信驊當年不只用現金買，還讓博通入股信驊。他們早預知到，信驊的股票將一飛沖天。

果然，博通大賺出場，信驊除了一舉擴大市占率，坐上龍頭寶座。

面對未來，林鴻明極具警覺性。他深知開發成本日益高昂，單賣晶片已不足夠。因此，信驊正全力推動第二隻腳：酷博樂（Cupola360）。

酷博樂由前英特爾大將謝承儒領軍，發展「Factory-less ODM」模式。這個模式將不再只是賣晶片，而是提供包含硬體、軟體的全景影像解決方案。

林鴻明預言：「AI 的下一步是世界模型。當機器人成熟時，三六○度相機將是必要裝置。」

從台東的小孩到全球股王，林鴻明始終保持工程師的簡潔與專注。

辦公室一角，掛著甘地的名言：「你必須成為，你在這世界上想看見的那個改變。」信驊和林鴻明持續堅持、持續改變，也持續在 AI 狂風中扶搖直上。

