台灣要認份走向核綠共存！童子賢喊冷氣該開就開 它們才須減碳...看地緣政治

【文．林韋伶】

和碩集團董事長童子賢在中華獨立董事協會於週三(12/17)舉辦的「2025董事會治理高峰論壇」上，再度對台灣能源政策提出建言。 他直言台灣在面對能源問題時，應認清土地條件的限制，務實推動「核綠共存」，而非依靠重啟「惡名昭彰排碳大戶」(指火力發電)的能源政策。

童子賢分析，人類文明的進程本質上就是「駕馭能源的進程」，「使用電力是一個現代的象徵，逐漸把冒煙的煤炭、柴油，甚至汽油轉換成不冒煙的電」。

針對台灣社會普遍擔心的缺電問題，童子賢提出數據反駁「缺電恐慌」。

他分析，台灣用電成長量在2010年後已明顯趨緩，2024年全國用電約為2833.5億度，回頭看蔣經國到李登輝時代，十年用電成長曾超過100%、之後降到80%，一路滑落到最近十年只剩「11.8%，也就是平均一年成長不到1.2個百分點」。

童子賢進一步說明，由於台灣面臨「生不如死」的人口負成長挑戰，若不是因為AI與半導體先進製程的需求，「台灣的用電預測也會停止成長」。因此，他認為電力規劃若政策選對，並不可怕。

民生用電非缺電主因 籲「冷氣該開就要開」

對於節能政策，童子賢直言不諱地表示，政府不應將重心放在限制民生用電。他透露曾與經濟部長開玩笑說：「不要管老百姓吹冷氣，如果中暑更麻煩，還要送醫。熱浪來襲，冷氣該開就開。」

他解釋，民生用電僅占總體用電量約18%左右，其中冷氣再怎麼努力開，增加幅度也不會超過1%。真正的耗電大戶在於產業，如石化業、鋼鐵業及化工產業，他認為：「真的要減碳，要叫台電減碳」，因為能源效率不佳會消耗國家財富。

台灣推光電需「認份」 借鏡瑞士「核綠共存」

談及綠能佈局，童子賢認為台灣必須認清地理條件。他指出，中國能推廣大規模光電與風電，是因為新疆、內蒙、青海的土地面積是台灣的99.5倍，一望無際的沙漠適合設置。反觀台灣，若要達成RE100（100%再生能源），需要約10個台北市大小的土地，「這沒有辦法，要認份」。

他提到，台灣努力了9年，目前新綠能（風電與光電）僅占約8.9%，若扣除2.5%的水力發電，比例更低。他警告，如果強行推動，可能導致「摧毀山林、摧毀農業」。

童子賢建議參考瑞士經驗，因為瑞士國土與台灣國土面積相仿，但去年不排碳發電已達98%，關鍵在於其「核綠共存」的能源組合：約30-50%的核電，加上穩定的水力發電。反觀台灣，他痛批目前的矛盾現況：「現在把核二、核三關掉，卻把惡名昭彰的排碳大戶（火力發電）重啟發電，這算什麼去碳的能源政策？」

他同時指出，國際科技巨頭如Google、Microsoft已開始推動CFE（Carbon Free Energy，無碳能源）取代RE100，紛紛回頭投資或直接包下核電廠，如微軟與三哩島核電廠簽約。

地緣政治剖析：中國與全球如「牙齒與牙齦」

在地緣政治方面，童子賢將中國與全球經濟的關係形容為「牙齒與牙齦」，彼此鑲嵌，「硬是要脫鉤會血肉模糊」。尤其在電動車、無人機、稀土與鋰電池領域，中國佔據主導地位。他預估未來幾年後，「在電動車領域，權力領導權一定會落入中國加歐盟的手上」。

然而，他也點出中國內部「內捲」嚴重的現實，他引述中國品牌主的抱怨：「他們有一百個品牌，可是只有兩個品牌在賺錢。」這種殺敵1000自損800的「七傷拳」模式，也對鄰近國家如日、韓、台的重工業與化工業造成巨大壓力。

美國製造業回流之難：缺「500萬外籍勞工」

對於美國欲重返製造業的趨勢，童子賢抱持懷疑態度。他分析，美國過去成功的方程式是放棄低附加價值的製造，專攻高階服務業與金融，「美國人何必要造船呢？你就把船殼本身鋼板交給韓國跟日本，然後你要做軍艦的時候，把你的雷達武器控制自己做安裝上去」。

他認為美國目前面臨高工資、高所得、缺人力的矛盾，若要成功重回製造，除非引進500萬外籍勞工。他以LG案為例，認為美國對外籍勞工的排斥讓製造回流極其困難。

童子賢也幽默地將美國債務比喻為「有錢住戶不繳管理費的管委會」。他認為美國並不窮，國債有75%在美國人自己手上，只有25%在國外，「波克夏一家公司擁有的美國國債是中國的一半」，問題在於美國政府超支及稅務徵收方式。

他用管委會比喻，「這棟大樓是因為不繳管理費，所以管理委員會負債累累，可是住戶都很有錢」，但卻還有人喊著你選我當主委我就讓你不用繳管理費，形成矛盾結構。

在不確定的世界裡 台灣應「且戰且走、不硬槓」

面對關稅戰、科技管制與供應鏈重組壓力，台灣企業該怎麼辦？童子賢不鼓勵押上全部資本，匆忙在單一市場大舉設廠。他提醒，若未來幾年國際政治風向再度反轉，「假設他回去又返還拜登年代的政策，那我們拼命在那邊設廠的要怎麼辦呢？」

因此，他給出的結論是，「目前為止，且戰且走不失為務實，不跟他硬槓」，一方面穩住自身在半導體、AI等關鍵產業的優勢，另一方面認清能源與地緣政治的現實限制，避免在短期情緒拉扯中做出無法承受的長期承諾。

本文授權自今周刊，原文見此。

