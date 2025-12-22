從存股到買0050 他35歲開始開外掛！轉戰期貨選擇權 6年資產成長600%

快訊

聯合新聞網／ 今周刊
相較於0050只涵蓋台灣前五十大企業，台指期貨直接連結加權指數，能更完整地複製台灣整體市場表現。圖／本報系資料照片
相較於0050只涵蓋台灣前五十大企業，台指期貨直接連結加權指數，能更完整地複製台灣整體市場表現。圖／本報系資料照片

【文．李炳漢】

提到期貨與選擇權，不少人第一印象會是高風險、高槓桿，外商晶片架構設計師、財經作家勳仔歷經各種投資方式，從金融股、傳產股存股到指數型投資，目前全力主攻期權投資，他認為：「只要控制保證金與槓桿倍數，複製大盤程度更甚0050。」他在《毛利小姐變有錢》節目分享他操作「指數節稅多元收益投資法」，透過期權滾動式投資、現金流加指數成長，從美股ETF到台指期、台指選，6年資產成長高達600%。

投資期貨可完整複製大盤

「很多人認為期貨短期又投機，但期貨是中性的。」勳仔指出，大眾對期貨恐懼源於對「保證金制度」誤解，他解釋，一口小台指期貨合約價值約125萬元，交易人若只拿出約10萬元保證金操作，槓桿便高達12.5倍，多數人正是被這種高槓桿暴利所吸引，才會在劇烈價格波動中慘遭斷頭。

「但125萬保證金只做一口期貨，槓桿就是一倍。」勳仔強調，槓桿大小完全取決於投入保證金與開倉口數比例，當投資人用一倍槓桿方式來操作，期貨就成為大盤指數的投資工具。

相較於0050只涵蓋台灣前五十大企業，台指期貨直接連結加權指數，能更完整地複製台灣整體市場表現，達到真正完全分散風險功能。勳仔坦言，長期持有期貨最大挑戰在於「轉倉」，由於期貨合約每月都需結算，投資人必須手動平倉舊合約、建立新合約，此時會將帳面上「未實現損益」轉為「已實現損益」，市場大跌時投資人要定期親自實現虧損，並立刻投入下一筆交易，對人性是極大考驗。他直言，理解其本質與長期持有ETF無異，即能善用期貨進行長期投資。

選擇權賣方也能穩定獲利

「選擇權」則是勳仔創造現金流、並在低點撿便宜的重要工具，他比喻選擇權就像「保險」，選擇權的「賣方」就如同保險公司，「買方」則是投保客戶。

勳仔解釋，作為賣方如同保險公司，大部分時間裡能穩穩地收取保費，選擇權中稱為「權利金」，一旦發生小機率極端事件，例如：Covid-19或對等關稅等，遇上巨大虧損，因此純粹為賺取權利金而擔任賣方，是有高風險。

勳仔說明，他的投資策略並非賺取權利金，而是為了低接加權指數，他的操作SOP是每週三選擇權開倉時，賣出一個履約價低於當前大盤點位的賣權(Sell Put)，舉例來說，若大盤在25000點，他就賣一個履約價在24200點賣權。

這麼做會產生兩種結果，如果到期結算時，大盤指數仍在24200點之上，合約就不會被履行，他能穩穩地賺取一筆權利金，彌補這段時間沒有買進的「時間價值」，若是市場跌破了24200點，他會買進一口小台指期貨，雖然選擇權部位出現虧損，但他可以在原本就屬意24200點價格買進指數，而先前收取的權利金，更進一步降低實際買進期貨成本。

小資族首選0050，百萬本金可嘗試期權

多少資金水位的人合適？「如果本金只有30萬，買0050就好。」勳仔解釋，對於本金較小的投資人，首要任務是想辦法累積資產，而不是追求複雜投資策略，此時最應做的是加強本業，努力提高收入，並透過0050定期定額穩健參與市場成長，因為資金愈小，心態愈容易因市場波動而崩潰，一旦操作失誤，本金可能很快就歸零。勳仔認為，至少要有一百萬保證金，操作一口小台指期貨比較沒有壓力，能更好地應對市場波動。

對於想入門的投資人，勳仔建議可以從一口小台期貨開始嘗試，先用最小單位實際體會市場運作，感受時間價值、波動率對權利金影響。他坦言，選擇權許多細節光看書是學不會，需要親自投資才能將書本知識，靈活運用於實際期權市場操作中。

本文授權自今周刊，原文見此

