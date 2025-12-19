陸投資變少、為何台商前3季反而賺得多？原來關鍵可能是鴻海

【文．林韋伶】

中國內捲嚴重，加上美中貿易戰持續延燒，許多台廠不得不表態選邊站、降低在陸投資。根據最新統計顯示，台商在中國的投資金額雖然減少，但整體投資收益卻回升，對此，專家分析這是產業淘汰賽近尾聲、勝者全拿的態勢浮現。

根據TEJ統計2025年前三季數字，台廠在陸累計投資收益達4293.7億元，年增率 14.4%，不僅較2024年的4.9%成長大幅改善，也扭轉過去２年負成長局勢。

回顧歷史，2021年在疫情與電子需求帶動下，台商曾創下37.1%的高成長；但自2022年起受中國景氣降溫影響，收益連兩年下滑，2023年更出現-12.4%的顯著衰退，直到2025年再次回到雙位數成長，顯示整體獲利結構出現反彈。

從個別公司表現來看，以2025年累計投資損益的增減變化更具辨識度。以電子類股為主的多家企業獲利強勁成長，其中又以鴻海繳出超過1570億元的投資收益表現最亮眼。

其它收益成長率較高的電子企業，還有呈現爆發式跳升，成長 4275.4%的AES-KY（6781）、成長2187.7%的宏致（3605），還有成長 807.3%的TPK-KY（3673）。

然而，與科技鏈的亮眼表現形成對比，傳產與內需產業業者儘管在獲利成長率上也開始轉強，但從累積投資損益金額來看仍為負值。

像是台塑（1301）由去年虧損逾38億元，虧損金額縮減到13.92億元；台泥虧損從23.27億元收斂至7.69億元，跌幅減緩；亞泥則由虧轉盈。此現象顯示，中國房市與基建疲弱仍持續影響傳產族群，但只是變成比較沒那麼糟而已。

整體來看，2025年台商在中國投資收益呈現「電子強彈、傳產續弱」的分化態勢，高成長主要集中在半導體、PCB、組裝、連接器等與全球AI供應鏈高度連動的公司，而依賴中國本地需求的產業仍尚未擺脫下行循環。

此亦使整體台商投資收益結構明顯轉向科技鏈主導，成為2025年整體收益回升的主要來源。

中美貿易衝突難解 台廠對陸投資縮減難扭轉

第一金投顧董事長黃詣庭分析，台廠前３季對陸投資金額減少，已是長期趨勢的體現，在中美貿易衝突難解的背景之下，非中供應鏈的建立已成為台廠爭取美方訂單的必備條件，預期台廠對中投資金額將持續降低。

而對陸投資收益增加，則為過往資本支出的回收，黃詣庭指出：「其中PCB行業成長搶眼，反映PCB產業今年高階需求爆發所帶來的效應；至於部份非電子業者今年中國投資收益成長，則反應中國景氣雖未回到過往高成長路徑，但基本面已未再惡化，在低基期效應之下，今年較去年同期出現成長。」

產業淘汰賽近尾聲 許博傑：贏家為站上趨勢風口的台廠

對此現象，資深分析師許博傑指出，這些數字確實反映出「留下來的菁英賺更多」的情況，但核心原因並非外界以為的「在中國經營改善」，而是企業本身的產品結構已全面轉向AI供應鏈，這點在鴻海身上更加明顯。

許博傑直言，從資料可看出，今年獲利跳增的公司大多屬於AI相關族群，反映產業進入「勝者全拿」階段。

他說：「就表示產品結構出現轉型。雖然大家說中國內捲，但留下來的反而變成精兵、賺更多。」然而，他強調這些獲利與「留在中國」並無必然關係，「因為這些產品的需求，很多來自美國、來自四大CSP，跟中國根本沒有關係。」

靠中國內需無法撐場 許博傑：從糟變「沒有那麼糟」

他指出，如果企業獲利主要來源是中國內需市場，那從圖表上的趨勢就很明顯，「仍然還在衰退」，例如水泥、傳產等產業。不管是台泥、亞泥或其他傳統製造業，近年在中國的投資績效普遍疲弱，從連年的累計投資損益即可一目了然，「傳產只是從超級糟，變成比較沒那麼糟而已」。

反觀電子業，只要與AI伺服器、GPU、機殼、散熱、晶片供應鏈相關，今年幾乎全面跳升，許博傑強調：「這兩年電子廠獲利結構非常清楚，全都跟AI有關。」像鴻海因拿到大量伺服器訂單而獲利上揚，也與是否留在中國無關。

因此，他認為，從這些數據再度印證一件事：產業勝負不在地理位置，而在是否站上趨勢浪潮，「如果你搭上AI，不管在哪裡設廠都大賺；但若是靠中國內需，那就是一路衰退。」

