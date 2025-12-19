中國人的衝動擋不住！日本旅遊哪來的雪崩？觀光業底氣強大關鍵：從小村落就能看見

【文．謝金河】

擋不住的日本觀光魅力！村上大祭與鹽引鮭。在中國全面封殺日本觀光的禁令下，日本公布今年前11月的到訪日本旅客高達3906萬人次，已經超過去年全年的3687萬人次，而且，今年一定可以突破安倍在首相任內提出的服務業出口，全年到訪日本的外國旅客逾4000萬人次的目標。

大家最關注的是中國禁止赴日本旅遊，大家心想中國觀光客一定出現雪崩般的下滑，結果發現跟大家原來想的不一樣。

今年前三季中國到訪日本的旅客748.48萬人次，前11個月到876.58萬人次，這兩個月增加128.1萬人次，中國觀光客仍居首位，領先南朝鮮的848.53萬人次。台灣的觀光客10月59.95萬人次，11月54.24萬人次，前11個月617.5萬人次，居第三位。

這顯示中國雖禁止國人赴日本旅遊，包括取消航班，仍然擋不住中國人赴日觀光旅遊的衝動。台灣今年前11月也超過去年全年的604萬人次。值得一提的是美國客明顯增加。

日本的觀光業之所以吸引人，一方面是日本人的和善，日本的乾淨，景點的美，還有在日本街頭隨便找吃的，也很少會遇到不好吃的。這次新潟行，其實我對村上市的鹽引鮭及村上祭特別有感覺。

村上市的鹽引鮭可以延伸到千年歴史，居民傳承古法捕鮭魚，並且把捕獲的鮭魚用風乾的方式保存。他們本來要示範捕鮭魚，但天氣不好，我們改看殺鮭魚及鹽漬的處理。

在村上的街頭，很多百年老店在餐廳內都掛滿風乾後的鮭魚。在這個淳樸的小村落裡，鮭魚文化撐起全市的經濟及觀光，這是日本觀光的底氣！

本文授權自今周刊，原文見此。

