台積電600→400元以為躲過泡沫 卻眼睜睜見1500…心癢想進場不想當韭菜 3建議必看

隨著 AI 概念股持續成為市場焦點，投資圈對「AI 是否泡沫化」的討論不斷。 台新投信投資長趙志中在「第28屆傑出基金金鑽獎回饋社會公益活動」捐贈儀式暨公益論壇上直言：「只要有人的地方就一定會創造泡沫」。 然而，他也明確指出，若從估值、投機程度與槓桿水位3項特徵來看，當前市場距離真正的泡沫仍有顯著距離。

AI是否泡沫化？台新投信投資長：可用三大特徵檢視

趙志中表示，許多較年輕的投資人未曾經歷2000年科技泡沫，但也許見證過2008年次貸風暴，或是近期比特幣大幅回調，「甚至是台灣過去出現的蛋塔泡沫、娃娃機泡沫與手搖飲泡沫」，他認為，這些都是市場情緒累積下的典型現象。然而，不同於這些事件，AI是否構成泡沫仍需以結構性指標檢視。

他分析，泡沫一般可從三項特徵觀察，包括估值是否過高、投資人是否過度投機，以及市場槓桿是否已累積到危險程度。

估值水準遠低於科技泡沫時期 獲利能力帶來強勁支撐

首先，在估值的部分，趙志中指出，2000年科技泡沫時，市場最受矚目的四家企業——思科、微軟、戴爾與英特爾，平均本益比高達80倍；反觀如今全球七大科技巨頭的本益比大約落在35倍，遠低於當年的估值水準。

他進一步指出，今日科技企業的獲利是真實且具有現金支撐。他引用巴菲特最重視的兩項指標ROE（股東報酬率）與自由現金流量，說明自由現金流量在科技泡沫時期普遍為負，「但現在的科技股自由現金流量，如果除上它的市值，還有大概2.3％，離負數還有很大的空間」，顯示距離泡沫破裂仍有相當距離。

因此，在獲利支撐下，35倍的本益比並沒有明顯過熱。

科技股獲利3年翻倍、本益比反下滑 仍為投資非投機

第二項特徵是「投機」。他解釋，在典型泡沫中，投資人通常只買故事、不看數字；但從過去3年的科技股表現來看，本益比是下降的，而獲利卻增加1倍，這顯示投資人並非只因題材追價，而是根據企業獲利能力做出投資決策。

第三項特徵則是「槓桿是否失控」。趙志中比較了三個時期的槓桿水準：科技泡沫時企業總槓桿比約為5.7倍，如今僅約3.7倍；美股投資人的融資餘額占市值比，在科技泡沫時為2.9倍，在金融海嘯期間為3.5倍，但目前僅約1.7倍。

從企業端與投資人端來看，整體槓桿水準與真正泡沫前的狀態仍有非常大的距離。他因此認為，若以三項特徵和相關數據觀察，AI雖然熱門，但稱為泡沫「可能都還太早」。

Michael Burry真神？台新投信投資長：他等了2年才預言成真

儘管市場上不少人試圖判斷AI泡沫何時出現，趙志中坦言，預測泡沫時間點「幾乎是不可能的事情，太難、太難了」。他舉例，電影《大賣空》主角原型 Michael Burry 雖成功預測次貸危機，但他提前2年布局，直到危機爆發前都承受極大壓力。

近期 Burry 指出部分科技公司的EPS可能因折舊年限延長而被扭曲；對此，趙志中補充，也許他的看法有道理，但回到「自由現金流量」這項評估指標，就會把折舊、攤提與其他非現金項目還原，因此若自由現金流仍為正，企業的真實現金能力就仍具支撐力，市場無需過度反應。

真正的風險不是泡沫 是「害怕泡沫而提前退出」

趙志中提醒，投資人最大的風險並非泡沫本身，而是因為害怕泡沫而在行情仍在上升時過早離場。

他以2021年台積電（2330）股價攀升至600元為例，當時不少投資人認為「可能形成泡沫」而選擇退出市場，之後股價確實回檔到400元，使部分投資人認為自己成功避險。

然而，台積電之後再次上漲，趙志中分析：「當時那些認為會有泡沫所以先出場的投資人，後來眼睜睜看著指數一直漲、一直不進場，等到真的很心癢的時候進去，搞不好就變成壓垮市場最後一根韭菜。」

拒當最後一根韭菜 台新投信投資長給三建議

想避免成為壓垮市場的最後一根韭菜，趙志中提出了三個建議，來應對潛在的AI泡沫。

第一，重視基本面。趙志中首先建議，投資人必須回到基本面，而不是聽企業講故事，必須檢視企業財報是否真的獲利，尤其是自由現金流量是否為正，才能判斷企業有沒有長期發展能力。

第二，他提醒投資人不要將資金集中在單一題材上，而應進行分散配置。像是除了AI投資外，也可搭配具穩定性質的資產，例如A級公司債，以提高投資組合的防禦能力。

第三，他強調千萬不要開槓桿，因為槓桿會使投資人在市場波動時承受放大的風險，一旦遇到修正，損失可能倍增。

趙志中總結指出，與其試圖預測泡沫發生的時間點，不如透過基本面分析、分散配置與避免槓桿來降低風險，確保自己能在長期趨勢中站穩腳步。

