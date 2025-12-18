AI是泡沫還是工業革命？國泰投信王誠宏：維基百科就有答案！2026年可佈局「長天期債」

快訊

今周刊
國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏。記者蘇健忠／攝影
國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏。記者蘇健忠／攝影

撰文‧林韋伶

面對全球市場高度關注的AI革命，究竟當前熱潮更像是泡沫化前兆，還是另一場足以改寫文明的大型工業革命？

國泰投信副總經理王誠宏在12月初舉行的「第28屆傑出基金金鑽獎回饋社會公益活動」捐贈儀式暨公益論壇上，提供投資人一個簡單的辨別方式，那就是「查百科全書或維基百科」。

國泰投信副總經理王誠宏表示，投資人有一個可立即上手、判斷AI是泡沫還是工業革命的方法，那就是直接運用維基百科等工具，比對「泡沫（Bubble）」與「工業革命（Industrial Revolution）」的特徵，再結合自己觀察到的環境，便能逐步形成判斷。

他建議投資人：「各位用百科全書也好、用維基百科也可以，你就先查Bubble（泡沫）的特徵；另外，請大家再去查一下工業革命，裡頭就會講六大特徵。」王誠宏表示，比對這些特徵後，投資人心中就會有答案。

全球股市同步創高，不只AI受惠：市場已提前反映未來景氣

王誠宏強調，判斷AI不是單看科技族群的漲勢，而是觀察整體市場對未來景氣的期待。他點出，美、日、歐各大股市近來紛紛創下新高，而且「真的只有AI走強嗎」？事實上，連黃金等資產也走強，顯示行情已不止於AI題材單點爆發。

他提醒：「大家有沒有注意到，創歷史新高的只有股市嗎？」他並以日本與歐洲為例，即便沒有美國那樣的「Magnificent 7（七巨頭）」股票，股市依舊創高，這反映的是「現在與未來」。

王誠宏指出，股市作為領先指標，本質上必須與未來的經濟規模相匹配，「不可能是個基本面是小老鼠，然後遇到一個股市大恐龍…一定要相匹配」；也就是說，當各國市場同步創高，「未來經濟一定是匹配資本市場的規模與動能」，顯示市場對全球發展前景持續正面態度。

2026投資策略：債券要加碼，尤其長天期債

面對2026年的資產配置，王誠宏給出明確方向，他認為，因爲美國已啟動漸進降息，預期未來利率將回到「中性利率」，大約落在3%至3.25%之間。他因此指出：「現在是股債都要持有的時機，在債券的部分，建議增加一些天期長一點的債券，會是正確的選擇。」

王誠宏也進一步給出理由表示，由於新任聯準會主席的政策立場可能偏向更低利率，「可能會把利率降到真的很低的位置，也許在2.5％或更低水準」，這將使長天期債受惠降息行情。

此外，美國進入新景氣週期後，殖利率曲線將「開始正常化」，並出現健康的信用擴張環境，使債券成為關鍵配置。

如何看AI發展？王誠宏建議：不急著以「泡沫」視之

至於在AI投資的部分，王誠宏反覆強調，不應急著以「泡沫」視之，而應釐清其本質。他請投資人重新思考：「如果你覺得他像是Bubble的，目前應該就是在醞釀的階段而已，還早。」但若越來越像工業革命，影響層面將大幅超越AI本身。

他指出，真正的工業革命不只侷限在某項技術突破，而是會擴散到能源、材料、組織、生產架構，以及社會結構。在這種情況下，投資焦點不能只盯著美股七巨頭，而是要看到整體經濟與各產業的全面變化，他也認為：「我們已經進入新的工業革命，全球應會樂觀看待。」

總結來說，全球股市屢創歷史新高並非偶然，其背後代表著對未來經濟的正面預期。王誠宏強調，股市作為領先指標，不可能與實際經濟脫節。展望未來，投資人應重視基本面發展與產業週期結構，審慎配置資產以因應新一輪信用循環與技術革命所帶來的挑戰與機遇。

本文授權自今周刊

