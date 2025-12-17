54款除濕機爆瑕疵恐「自燃」！NG名單一次看…使用除濕機要注意什麼？

快訊

民眾要留意家中除濕機是否被列在停用12品牌、54種機型名單之內。 示意圖／ingimage
文．黃明惠 整理

連日下雨，不少人家中會使用除濕機保持室內乾燥，快確認家中除濕機型號，有瑕疵立即停用！基隆一處民宅火警，消防隊到現場發現一台除濕機燒毀，初步研判是除濕機自燃釀成火災。基隆市消防局提醒，已針對12種品牌54款機型的除濕機發出回收或召回訊息，以免發生自燃事故。

基隆市消防局發布新聞稿指出，冬天民眾使用除濕機產品機率頻繁，為避免再發生除濕機自燃之意外事故，請消費者務必檢視家中除濕機是否為87至101年間產製之大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而普、威技、B&Q及Fujimaru等12種品牌54種機型之除濕機。

消防局說明，由於這些機型之除濕機之控制基板可能發生自燃危險，請消費者立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線辦理免費更換基板之服務。

詳情可參閱該局網頁「商品安全資訊網」（http://safety.bsmi.gov.tw）。如家中有購置使用，也請立即停止使用並儘速聯絡各品牌服務專線。

圖／經濟部
避免自燃意外 除濕機5大注意事項

消防局強調，除濕機按規定須檢驗合格才能上市銷售，使用時務必注意以下5大注意事項，才能確保安全無虞：

1.先檢視產品使用說明書，依使用說明書規定方法使用

2.不可使用於密閉的衣櫥或更衣間，不可將衣物覆蓋在出風口附近

3.使用時應與牆壁、家俱保持適當距離，避免通風不良造成機體散熱不易

4.若長時間離開除濕機使用場所時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座

5.若有故障現象發生，應將除濕機送至廠商指定的維修站維修，切勿自行拆開修理

使用除濕機、電暖器 不可覆蓋衣物、共用插座

標準檢驗局提醒，民眾使用除濕機及電暖器時，不可將衣物覆蓋在除濕機上除濕，也切勿將衣物棉被等易燃物放在電暖器旁烘烤，以避免引發火災意外。

其次選購及使用除濕機及電暖器時，應注意是否貼有「商品檢驗標識」，並檢視廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率）及型號等各項標示是否清楚。

取得「商品檢驗標識」代表該商品符合相關檢驗標準的要求，但民眾仍應依照使用說明書所記載注意事項謹慎使用。

使用除濕機及電暖器時並須特別注意下列事項：

一、先檢視產品使用說明書，依使用說明書規定方法使用，並應特別注意產品使用說明書所列之警告及注意事項。

二、除濕機不可使用於密閉之衣櫥或更衣間，使用時不可將衣物覆蓋在除濕機上，且應與牆壁、家俱及窗簾保持適當之距離，以避免通風不良造成機體散熱不易。

三、請定期依使用說明書之清潔保養方法擦拭除濕機外殼與清洗或更換濾網，清潔保養前，切記先將電源插頭拔離插座；擦拭外殼時，應防止水滲入電器內部，以避免危險；濾網清洗後應先將其晾乾後再置入除濕機內使用。

四、不使用除濕機及電暖器產品，或長時間離開使用場所時，應關閉電源並將插頭拔離電源插座，且不可於無人看管或晚上睡覺時使用除濕機。

五、因部分結構之電暖器會有耗氧之情形，故請勿在密閉空間使用電暖器，應維持室內適當之通風，以免室內缺氧，造成使用者之傷害。

六、電暖器出風口溫度較高，應注意避免觸碰，以免燙傷，並勿與床舖距離過近，以免引起火災。

七、切勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料衣物，且應與其他易燃物品保持距離，尤其是壁紙及窗簾，晚上睡覺時也不可將電暖器近距離面向床邊棉被，以防火災發生。

八、電暖器消耗電功率較大，應使用專用插座，勿與其他電器共用同一插座組。如需使用電源線組，應注意電暖器之消耗電功率（W），勿超過電源線組之功率容量，以免電源線組容量不足，造成電源線組溫度升高，引起火災。

本文授權自今周刊，原文見此

