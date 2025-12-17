77歲余天自爆攝護腺癌「做99次電療」！出現4症狀快就醫、4類人成高危險

文．黃明惠 整理

77歲資深藝人余天證實自己罹患攝護腺癌，但已完成攝護腺切除手術、還做了99次電療，現在會定期去檢查是否仍還有癌細胞。 事實上，衛福部統計攝護腺癌為台灣男性發生率第3位的癌症，死亡率居第6位。此外，亞洲大學附屬醫院指出，若父親、兄弟罹患攝護腺癌，個人罹患攝護腺癌的機率為常人的2倍。

許久未在公開場合露面的余天，11日出席活動記者會聊起近況，他說自從女兒余苑綺離世後，自己便淡出政壇和演藝圈。

余天也罕見公開健康狀況，驚吐之前除了動白內障手術外，更被診斷出攝護腺癌，醫師建議立即處理，所以他已完成攝護腺摘除手術，「做了99次的電療，癌細胞殺光光」，目前恢復健康。

余天表示，他先前罹攝護腺癌三期，但目前已檢查不出癌細胞，「現在身體很好，一天睡8個鐘頭」。但除了抗癌成功，他也說因老花又白內障完全看不到，近1年前換了水晶體。

攝護腺癌死亡率排第6 確診多已晚期

據衛福部統計，攝護腺癌已躍升為台灣男性第三大癌症，且近5年來發生率上升近5成，約3成病人確診時已是局部晚期或轉移階段。

衛福部指出，攝護腺癌在111年發生人數達9,062人，標準化發生率為每10萬人口41.6人；113年攝護腺癌死亡人數為1,897人，標準化死亡率每10萬人7.8人，死亡率排名第6。

攝護腺癌風險與多項因素相關，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食及環境等，非單一因素造成。

攝護腺癌分幾期？存活率高嗎

攝護腺癌患者早期常無明顯症狀，但可能以攝護腺肥大所導致的泌尿問題為表現，例如頻尿、急尿、夜間頻尿、尿滯留和尿失禁。在疾病進展至遠端轉移時，有機率出現骨骼疼痛、病理性骨折、脊椎壓迫或下肢癱瘓等症狀。

澄清醫院中港分院衛教資訊指出，攝護腺癌主要分為1到4期，若已進展到第4期，且未接受治療，存活率平均僅剩3-5年。澄清醫院中港分院醫師周聖峰呼籲，攝護腺癌早期並無明顯症狀，尤其高危險族群60歲以上男性應定期檢查，早期發現能大幅提升攝護腺癌治癒率。

攝護腺癌第一期

在攝護腺癌最初期的階段，因癌細胞並未擴散至其他器官及淋巴結，幾乎沒有症狀，也無法由肛門指診檢查出來。攝護腺癌初期若未能發現，主要可能是因接受攝護腺肥大切除組織時，透過病理顯微鏡檢查而確診攝護腺癌。

攝護腺癌第二期

在攝護腺癌第二期的階段，此時癌細胞仍在攝護腺內，並未擴散。可以透過肛門指診摸到硬結塊，血液PSA檢驗數值也可能出現異常。第二期前發現也不必太過擔心，如果能積極接受手術治療、放射線治療、局部海扶刀治療，仍有80-85%機率能根治，不會因癌症而失去性命。

攝護腺癌第三期

在攝護腺癌第三期代表癌細胞已擴散侵犯至攝護腺外的周圍組織，常見的部位像是貯精囊、尿道或膀胱附近等，會出現像是血尿、頻尿、排便困難等症狀。如果未接受治療，可能僅剩平均5-8年的壽命。

攝護腺癌第四期

在攝護腺癌第四期代表癌細胞已經轉移到遠處器官，可能侵犯淋巴結、骨盆腔等。其中最常見轉移部位是骨頭，約佔8至9成，患者會出現明顯骨頭、背部、脊椎等疼痛症狀，也可能轉移至肝、肺或腦等部位。如果沒有及時接受治療，壽命僅剩約3-5年。

撇除年紀 4類人高危險攝護腺癌

亞洲大學附屬醫院衛教資訊顯示，攝護腺癌好發於50歲以上男性族群，台灣患者平均確診年齡約70歲上下。除了年紀之外，有4類人是高危險因子：家族遺傳、基因、發炎與感染以及其他因素（性生活、飲食習慣）。

4類人為攝護腺癌高危險因子

1. 家族遺傳：

攝護腺癌好發於50歲以上男性(99.9%)。攝護腺癌百分之十五與家族遺傳以及基因有關連。如果父親或兄弟罹患攝護腺癌，個人罹患攝護腺癌的機率為常人的兩倍。若父親與兄弟都罹患攝護腺癌，則增為四倍。遺傳性攝護腺癌：若家族有人於55歲前罹患攝護腺癌，則個人罹患攝護腺癌的機率增為五倍。所以家族罹患攝護腺癌的人數與年齡為最重要的決定因子。

2. 基因：

目前有8種基因被證實與攝護腺癌有關係，尤其是HPC1，目前仍在研究中。

3. 發炎與感染：

慢性的發炎已證實與大腸癌、食道癌、胃癌、膀胱癌以及肝癌的發生有關。攝護腺癌的發展也與慢性發炎有關。目前累積的證據顯示攝護腺癌與感染有關：有性病史或攝護腺炎的男性有較高的機會得到攝護腺癌。

4. 其他可能影響因素

性生活頻率：由於頻繁的性生活與非專一性伴侶易得性病，故有人認為這與攝護腺癌的發生有關。但也有研究顯示，男性20歲至30歲之間每週有五次以上射精，較不易得攝護腺癌

輸精管結紮：目前仍無定論，但似乎沒有影響

高脂飲食：高脂飲食，尤其是不飽和脂肪，會提高攝護腺癌的發生率與死亡率

攝護腺癌治療方式

攝護腺癌的治療方式，依期別不同包括：積極監測、開刀、放射治療、攝護腺冷凍治療、荷爾蒙治療、化學藥物治療以及免疫治療等。

對於第一期攝護腺癌，若癌細胞分化良好，僅局限於小範圍（即所謂低風險癌），而且依照病人身體條件考量可能有其他的共病更會在餘生中造成更大生命威脅時，可以考慮積極監測，主要是定期以攝護腺特異抗原為追蹤工具。

若是病灶範圍較大或癌細胞分化不良時，可依醫院治療設備及醫師與病患共同討論之後選擇開刀、放射治療、或攝護腺內冷凍治療等。開刀時除了切除攝護腺外，並同時廓清骨盆腔淋巴腺。一般而言，開刀及放射治療之療效相當接近。

癌灶轉移到骨骼或其他部位時，通常以荷爾蒙治療為主。

荷爾蒙治療包括睪丸切除，或使用抗雄性素作用之各種藥物。一旦荷爾蒙治療失敗，再考慮做化學治療。即使在上述方法失效之後，仍有免疫治療、放射核種藥物( radiopharmaceutical)等新進療法，都有相當療效。

如何預防攝護腺癌

亞洲大學附屬醫院建議，有家族史的男性從40歲起、無家族史的男性從50歲起，應每年接受肛門指診及抽血檢查(PSA)，再根據每人可能有攝護腺癌的比率，安排個人化的追蹤，及早發現及早接受專業泌尿科醫師的治療。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

鴻海(2317)股價漲到265元極限了？孫慶龍精算「海公公2026價位地圖」：現在還在山腳下「跌到這數字閉眼買」

停砍公教年金後，公教退休金平均月領5-6萬合理？所得替代率到底多少、退撫基金何時破產一表看清楚

星巴克買一送一「這樣做」喝到月底！濃萃義式厚那堤、太妃核果那堤、焦糖瑪奇朵都有？哪些咖啡享優惠？

最新股票抽籤／矽科宏晟抽到價差6.4萬！PCB概念股中籤也有1.5萬…5檔股票申購名單一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】