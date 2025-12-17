砂石大王轉型資源循環 開發低碳排再生建材！立順興賣進台積電中科廠

快訊

聯合新聞網／ 今周刊
攝影 劉咸昌
撰文‧陳禹蓁

從台積工程師返鄉，到投入循環材料研究二十多年，立順興董事長呂東璇用化工背景開發低碳產品，從砂石跨業資源循環，將廢料轉型為再生建材。

苗栗後龍一座占地一公頃的場區內，有兩座逾3公尺高、如同被削平的灰色小丘，在陽光下靜靜曝曬。走近一看，才發現它們是由煉鋼產生的鋼碴與工業廢棄物磨出的碎粉堆積而成。

這裡是立順興資源科技將廢棄物轉化為綠色建材的基地；兩座「聚沙成塔」的綠建材原料，也像是這家循環經濟業者創業以來的寫照。

立順興的業務模式並不複雜，將來自各地的建築、工廠、煉鋼廢棄物集中到苗栗後龍廠區，再以機器破碎為細小顆粒，篩分出有用的原料，與水泥、飛灰等材料混合，轉製成可用於挖馬路、挖管線的控制性低強度回填材料（CLSM），部分營建剩餘土石方也用於生產一般的混凝土。

廢料、爐碴變身主力原料

CLSM占公司兩成營收

光是CLSM這項主力產品，每年就能貢獻公司營收兩成，還賣進台積電中科廠，杜絕廢棄物對環境的危害，同時也創造經濟效益。

創立立順興的第一代老董呂憲坤，原經營砂石開採與買賣，事業橫跨大安溪與大甲溪。全盛時期，全台營建廠幾乎都有採用他供應的砂石，人稱 「砂石大王」，和環保完全扯不上邊。

但在事業如日中天時，呂憲坤已預見天然資源不可能被無限地開採，興起轉行念頭，恰好聽聞政府正在為都更而產生的大量土方苦惱，2001年決定在後龍設立土資場，投入資源循環，並找回清華大學化工所畢業、曾任職台積電工程師的兒子呂東璇幫忙，立順興就此誕生。

只是，循環經濟這條路並不平坦。

創業初期，立順興雖已建好土資場，卻遲遲拿不到執照；土方收不進來，廠房只能空轉燒錢。為求生存，公司只好另尋替代料源，最早嘗試收受鑄造汽車零組件外模產生的廢鑄砂，卻因重金屬含量超標遭勒令停工；其後陸續向豐興鋼鐵、東和鋼鐵、中龍鋼鐵收取煉鋼產生的電爐碴，一度成為公司最主要料源。

「公司的發展從來不是照理想藍圖走。」現任立順興董事長暨總經理呂東璇苦笑說，二十多年來，立順興幾乎都是「先遇到困難，再想辦法解決。」CLSM就是在「解決問題」中發現的成果。

當年收取爐碴轉製後，立順興卻面臨處理後的爐碴剩餘大量泥沙、在場內堆積如山的困境，於是呂東璇找上當時在台灣營建研究院服務、專精營建材料研發的鄭瑞濱博士，學習如何將剩餘廢棄物製成CLSM，進而在2006年建置第一套設備，開始生產。

2016年，中龍鋼鐵的爐碴因被不當使用於台北松菸文創園區外牆，造成牆面膨脹剝落，爐碴一度遭汙名化、乏人問津，中龍因此找上立順興收取爐碴。為消化持續增加的爐碴量，呂東璇在台中梧棲設立新廠，將苗栗處理完成的粒料運往台中拌合，供應當地工程。

立順興環安中心主任蔡秉哲指出，公司約有20多家CLSM營建施工單位客戶，提供工程開挖後須鋪墊的回填材料。行業吃地域性，預拌車運送CLSM的距離不能超過50公里；同時也重視長期配合與信任關係，「這樣的產業特性，反而很適合重人情和義氣的呂家父子。」

投資3億元更新設備

升級成低碳再生混凝土

除了人情和地域性，真正讓立順興CLSM突出的關鍵，是減碳上的研發布局。

2022年水泥出現斷料潮，為確保供應穩定，立順興不惜用更高價格向中鋼與台泥等企業合資成立的中聯資源，採購CLSM重要原料水泥。中聯資源的低碳水泥是以爐石粉取代部分水泥熟料，立順興改用後，每立方公尺CLSM的碳排量，較過去降低約80公斤。重視ESG的台積電中科廠，正是因為立順興產品的低碳排優勢，才決定導入。

現在立順興更積極與學界合作，開發大量減少水泥使用的「低碳膠結CLSM」，預計每立方公尺CLSM的排碳量，可進一步較2022年減少120公斤。

「以前客戶只問價格，現在會主動問有沒有低碳認證，顯見市場需求已明顯轉變。」蔡秉哲說。

中龍鋼鐵指出，立順興在資源循環利用上，較多數業者走得更前面，包括自主取得ISO認證、執行碳盤查，並持續與聯合大學、中央、中興、成大等校合作開發材料技術，屬業界少數。

呂東璇看好CLSM發展，他還計畫投入三億元升級設備，將磚塊和爐碴洗得更乾淨，把產品升級成更高強度的再生混凝土，售價可以從每立方公尺500元提升至800元以上。

從砂石買賣跨入資源循環，立順興屢次將危機化為商機，把人人棄置的廢料，轉為綠色建材。呂憲坤與呂東璇父子用行動證明，每一次挫折，或許正是下一次轉型的起點。

