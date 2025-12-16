快訊

澳洲16死槍擊案凶嫌父出身印度！父子作案前詭赴菲律賓待近1個月

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

投資AI要賺用功的錢！程淑芬點「真需求」在這…怎看AI泡沫化：挑對領域就沒問題

聯合新聞網／ 今周刊
國泰金15日舉行第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會。中央社記者蘇思云攝　114年12月15日
國泰金15日舉行第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會。中央社記者蘇思云攝　114年12月15日

【文．林韋伶】

面對外界頻頻討論 AI 是否出現泡沫，國泰金(2882)投資長程淑芬週一（12/15）指出，觀察 AI 發展必須「分兩類來看」，區分「真需求」與「概念題材」。

程淑芬指出，第一類被歸類在「真需求」的企業，就是在技術演進與巨頭競逐的過程中，受惠美國多家大型科技公司變化快速的企業，這些企業「不管最後誰（大型科技公司）贏了，就是需要工具、需要伺服器，需要這麼多的裝置」，因此相關基礎建設供應鏈的企業相對有機會受惠。

還有另一類則是因題材而起的 AI 概念股。程淑芬提醒，若這些概念「沒有轉化成訂單」，當市場進入下一階段、優勝劣敗更清楚後，缺乏實質營收與獲利支撐的公司，股價就會「比較回到真實的狀態、真實世界的評價」。

投資AI要賺用功的錢！程淑芬點名「真需求」在這裡

要如何將企業正確分類？她表示，投資 AI 要理解產業脈絡，「要賺用功的錢，理解一下應該是不難梳理」。

程淑芬也強調，AI應用在亞洲具備龐大落地機會，製造、金融、電信等產業皆能導入相關工具，從資料處理到分析、從流程優化到訓練人才，「AI 應該是跨企業的考題」。她指出，經濟部目前正推動中小企業在永續與數位的升級，其中 AI 能力提升計畫也正加速展開。

至於如何判斷 AI 是否會形成泡沫？程淑芬認為，關鍵在於 AI 技術與解決方案世代更新快速，市場競爭高度激烈，投資人應思考所選企業在未來優勝劣敗中的位置，只要挑到長期穩健的領域，「應該很穩健，沒有問題」。

談到台灣整體經濟，程淑芬引用最新數據表示，近期多項景氣燈號改善，在高基期下仍能維持穩健動能，「我自己是覺得算審慎樂觀」。

今年台灣經濟表現遠超預期，AI投資成為主力動能。根據經濟研究團隊最新預測，2024年台灣全年經濟成長率將達7.4％，高於主計處預測。團隊指出，上半年受美國關稅政策不確定性影響，但AI投資激增，出口表現強勁，尤其下半年成長動能顯著提升，第四季有望逼近8.5％，全年平均成長率上修至7.4％。

明年成長動能維持審慎樂觀

展望2026年，國泰金控與國立台灣大學團隊預測台灣經濟成長率為3.0％。團隊說明，今年基期高，明年要維持高成長難度增加，但AI投資趨勢持續增溫，加上對美國出口隨投資擴大而同步成長，預期整體成長動能可維持。

國內外金融機構對台灣明年成長率的預測中位數約為3.5％，差距不大，美國經濟韌性、中國十五五規劃推動穩定成長、歐元區表現穩定，皆有助於台灣出口與投資延續增勢。

房市與車市成交量下滑

對於近期房市與車市成交量出現明顯下滑，該團隊分析，主要原因在於過去房價急速上漲，導致銀行對土地及建築融資（簡稱土建融）的貸款比重大幅提升，為了控管金融風險，中央銀行陸續推出多項信用管制措施，以限制銀行在相關貸款上的風險暴露。

針對即將召開的央行理監事會議，專家預期本次會議不會針對房市信用管制政策進行重大調整，未來是否放寬或加強相關管制，主要取決於銀行土建融貸款佔比是否遠離央行設定的風險標準。

若銀行未來將資金更多投入企業融資或公共建設等新投資領域，且土建融貸款比重明顯下滑，則央行可能考慮放鬆房市信用限制。

全球經濟展望穩健 台灣民眾景氣信心回升

團隊同步分析全球主要經濟體明年展望，根據IMF及Bloomberg最新調查，美國成長率可達2.0％，歐元區略為放慢到1.1％，中國則有望達到4.3％至4.8％。在台灣的部分，調查顯示，台灣民眾對未來景氣展望在下半年明顯回升，大額消費與耐久消費意願同步走強，團隊預估2025年第一季台灣經濟維持穩定，季增率約0.9％。

股市樂觀情緒上升

在股市的部分，民眾對股市樂觀度與風險偏好自上半年低點快速回升，８月以後成交量較去年同期顯著增加。團隊分析，今年上半年股市成交量下滑近兩成，下半年則成長逾兩成。整體金融市場仍處於寬鬆狀態，有助於資本流動與股市活絡。

AI熱潮與能源供給為未來關鍵

團隊強調，AI熱潮是否持續攸關台灣出口及投資表現。今年對美國出口佔總出口比重已超過3成，主要因對美投資推動。美國政策、聯準會主席更迭、中國內需擴張，都將影響台灣經濟後續走向。此外，AI產業發展需仰賴穩定能源供給，充分電力與算力將左右台灣投資意願及長期成長。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

2026最低工資29500元，為何半數勞工反陷焦慮？原來「副作用」浮現：薪水都吃光…如何對症下藥

台股大跌，撿便宜趁這3天！「台積電、鴻海這4檔別碰」達人：目標獲利30%，聯發科、廣達、緯創買點曝光

星巴克買一送一「這樣做」喝到月底！濃萃義式厚那堤、太妃核果那堤、焦糖瑪奇朵都有？哪些咖啡享優惠？

華東(8110)股價10➝55元，下一檔翻N倍飆股是誰？尖點、中砂...台股老手11檔口袋名單曝光「股價越漲越便宜」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

他不吃甜、水果也沒碰 血糖飆高得糖尿病！醫揪「甜味殺手」恐致癌…本人尷尬認了

健康飲食與血糖控制息息相關，然而，一名原本血糖控制狀況良好的患者，近期回診時糖化血色素（HbA1c）從6.2%意外飆升至7.2%，已達糖尿病標準，且低密度脂蛋白（LDL）也上升至120mg/dL。 然而，該患者自述並未攝取水果、碳水化合物、加工食品、含糖飲料、零食或傳統拜拜食物，讓醫師摸不著頭緒；細問後才得知，原來是因為患者近來吃了很多「滷牛肉」。為何吃滷牛肉會造成血糖升高？

投資AI要賺用功的錢！程淑芬點「真需求」在這…怎看AI泡沫化：挑對領域就沒問題

面對外界頻頻討論 AI 是否出現泡沫，國泰金(2882)投資長程淑芬週一（12/15）指出，觀察 AI 發展必須「分兩類來看」，區分「真需求」與「概念題材」。

2026年投資趨勢、ETF怎買？專家：時間是最好朋友！教戰如何「兵分兩路」買下去

2026年世界經濟迎來前所未有的轉折，面對AI浪潮席捲全球，川普2.0關稅風暴、降息循環再啟動，台灣該如何迎戰新局？ 《今周刊》周三(12/10)舉辦「2026經濟展望論壇」，前半場邀請富蘭克林證券投顧副總經理梁珮羚、群益投信總經理陳明輝，暢談2026年投資策略與趨勢。

羨慕同學穿Nike 工程師靠投資「扭轉階級」...先存金融股蹲馬步 再拉三倍槓桿

「我們家並不富裕，國中時就很羨慕同學可以穿Nike球鞋...」外商半導體工程師、財經作家勳仔，在《毛利小姐變有錢》節目中，分享他國中就立下透過投資「扭轉階級」志向。勳仔坦言，想透過理財改善家境，國中時他常在書店翻閱各種財經雜誌與書籍。出社會工作後一路從保守金融股存股族，進化到靈活運用期貨、選擇權，甚至拉三倍槓桿ETF做資產配置。

穩定幣創世紀！用它買咖啡、繳學費已成真 國際貿易零秒收帳 卻是銀行、央行空前挑戰

「有一天，我想用台積電的股票買咖啡。」徐懿回想兩年前說過的這句話仍覺好笑，但如今他真心認為，那一天不遠了。

社宅興建卡關 租屋改革引房東大反彈？修法需跨部會多元配套 房源、稅制同步補位

兩年前，總統賴清德開出直接興建13萬戶社會住宅的競選支票，如今陷入瓶頸；政府目光轉向租屋市場改革，但《租賃條例》草案配套不足，不僅市場震盪，更藏房源量縮、租金上漲隱憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。