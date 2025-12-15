2026年投資趨勢、ETF怎買？專家：時間是最好朋友！教戰如何「兵分兩路」買下去

【文．鄭鴻達】

2026年世界經濟迎來前所未有的轉折，面對AI浪潮席捲全球，川普2.0關稅風暴、降息循環再啟動，台灣該如何迎戰新局？ 《今周刊》周三(12/10)舉辦「2026經濟展望論壇」，前半場邀請富蘭克林證券投顧副總經理梁珮羚、群益投信總經理陳明輝，暢談2026年投資策略與趨勢。

梁永煌：2025是台灣經濟光榮之年 盼國人也「憂國憂民」關注反詐、高齡化議題

《今周刊》發行人梁永煌開場致詞指出，2025年對台灣經濟是非常關鍵的一年，且是光榮的一年。他表示，台股市值現在全世界排第8名，以2300萬人口能夠創造這樣的成就是經濟奇蹟，台灣出口也格外暢旺，表現比日本、韓國都卓越，台灣今年經濟成長創下7.37%，超乎預期。

談到反詐議題，梁永煌表示台灣詐騙問題嚴重，去年最後5個月一天損失14億、今年以來約一天2億元，一年有700多億元。他列舉《今周刊》推動房地產預告登記、大額存款註記及保單解約通知等措施，至年底約有六、七成銀行都可做大額存款註記，幾乎所有保險公司都能做保單解約通知。

談到高齡化挑戰，梁永煌說今年是台灣超高齡社會元年，如何面對是重要議題，如2025年台灣年齡中位數是46歲，到2070年人口將跌破1500萬、年齡中位數為62歲。他呼籲在場者一起關心前述議題、共同憂國憂民，除個人投資、企業經營外，總要關心這個國家。

確保台灣維持領先優勢 政府推雙金字塔戰略創造新成長動能

國發會副主委高仙桂致詞時，也盛讚台灣今年經濟成長率超乎預期，7.34%成長率是15年來新高，且還是在去年5.27%高水準之下的成長。她將台灣與亞洲國家相比指出，韓國經濟成長僅1.5%、日本1.4%，更比新加坡3.4%超越一倍多，帶動台灣高成長率，主要就是出口、投資。

展望2026年，高仙桂表示，在今年成長7.34%基礎上，主計總處預計明年還能再成長3.54%，且亞洲開發銀行昨日的預測上調到4%，國際預測對台灣經濟成長非常樂觀。但她也表示，在詭譎多變的國際情勢裡面，大家仍會有疑慮，譬如AI紅利是否能在明年延續、川普關稅政策與降息路徑會怎麼走。

高仙桂說，政府除要確保台灣AI競爭優勢，也盼創造更多、更新動能。她解釋，行政院長卓榮泰提出「雙金字塔」新台灣戰略，第一是AI新十大建設，確保AI競爭優勢，在AI全球競賽中維持領先；第二就是「國力新十大動能計畫」，台灣不能只有一座護國神山，要有護國群山，急需創造AI外的新成長動能。

富蘭克林投顧看好AI長期投資 投資人布局應「兵分兩路」

梁珮羚以「從波動到機會：2026 投資新主線」為題進行專題演講。對於這波AI浪潮是否會曇花一現？她認為這波上漲有基本面，第一是AI資本支出強於預期，且2026年這會持續支撐全球經濟；第二，企業獲利比預期更有韌性，且美元貶值對部分美國企業有助益。

至於2026年投資趨勢，梁珮羚提到要關注投資機會擴散、殖利率曲線以及美元趨弱趨勢。她解釋未來投資機會會擴大，無論從美國市場或擴散到美國以外的市場、美股的大型股擴散到中小型股，科技產業擴散到其他產業，她都建議投資組合中「要多一點投資布局的策略」。

梁珮羚也看好長期投資趨勢，因AI將進入生產力爆發甜蜜點，機會不只在科技，還有總統賴清德所言「產業化、產業AI化」；其次，私募市場將漸成市場主流；第三，未來所謂的大政府時代，是指政府更會主導產業政策，都蘊含許多投資機會。

梁珮羚認為2026三大趨勢包括景氣仍將不錯、聯準會持續降息寬鬆，並關注新任Fed主席、美國期中選舉及美國總統川普出什麼招。她建議要「兵分兩路」，以美國資產為核心，同時持有非美資產，同時建構股票、債券、平衡型基金的麻花策略，加上10%黃金型資產，增添投資報酬率也分散股債風險。

投資人勿隨波追熱門ETF 群益投信：時間是你最好朋友

陳明輝以「迎戰 ETF 大趨勢 解密投資新攻略」為題演講介紹，近年ETF成全民運動，如被動式ETF優點是分散投資、透明、費用低、交易方便；主動式ETF除擁有以上優點外，還不受指數限制，操作相對非常靈活，可謂是「共同基金的骨，披著被動式的皮」。

陳明輝也介紹主動式ETF三種操作型態，包括量化、質化及量畫質化並重。他解釋，這三種操作型態孰優孰劣，坦白說沒絕對標準答案，因為「報酬與風險相隨」，以目前這半年成立的ETF來看，波動性最大依序是質化操作、質化量化操作，最後才是量化操作。

對於台灣投資人持續追逐市值型、高息型、債券型ETF及AI投資題材，陳明輝直言他不鼓勵大家追逐熱門ETF，不同類型ETF因市場脈動會「風水輪流轉」，若不斷追逐熱門ETF，恐錯過下一波主流。他說，既然未來難以預測，投資人應建立正確投資組合以提高勝率。

陳明輝建議，投資ETF有「儘早投資、評估風險承受度、設定投資目標、建立投資組合」四大關鍵，並採股債搭配方式投資以達最高勝率。至於何種ETF產品最好？他強調「沒有最好的ETF，只有最適合的ETF」，投資應回歸初心、勿隨波起舞，務必保持紀律，「時間就是你最好的朋友」。

