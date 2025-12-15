羨慕同學穿Nike 工程師靠投資「扭轉階級」...先存金融股蹲馬步 再拉三倍槓桿

【文．李炳漢】

「我們家並不富裕，國中時就很羨慕同學可以穿Nike球鞋...」外商半導體工程師、財經作家勳仔，在《毛利小姐變有錢》節目中，分享他國中就立下透過投資「扭轉階級」志向。勳仔坦言，想透過理財改善家境，國中時他常在書店翻閱各種財經雜誌與書籍。出社會工作後一路從保守金融股存股族，進化到靈活運用期貨、選擇權，甚至拉三倍槓桿ETF做資產配置。

為了翻轉階級國中開始讀理財雜誌

考量出社會收入高，勳仔大學選擇念理工科系，但對金融的熱情從未消減，不只跨經濟系修課，同時開始投資，他的第一筆投資是當時主流的共同基金，直到進入科技業工作後，正式踏上存股之路。受父母穩健投資風格影響，初期存股標的以金融股、傳產股為主。

「當時概念是金融股比較穩定，大到不能倒，穩穩領息。」勳仔回憶，出社會的前五、六年都遵循著存股路線，每年賺取約5%穩定股息，一步步累積資產。

從保守存股到投資期貨

隨著在科技業職位提升，勳仔的工作責任愈來愈重，他發現工作之餘已沒有足夠時間研究個股，即使看似穩定的傳產或金融股，若長期不追蹤仍可能踩到產業變遷地雷。因此，他將大部分個股部位，轉換為追蹤大盤的台灣50(0050)，正式轉向被動投資。

後來勳仔接觸到耶魯大學教授提出的「生命週期投資法」，此投資法主張年輕人未來還有長達數十年薪資收入，在投資組合上應拉高曝險，大膽使用槓桿。勳仔薪資所得級距因升遷提高，存股資產有節稅需求，0050每年發放的股利會被課稅，為尋找更具稅務效率工具，在「拉高曝險」與「節稅」雙重誘因下，勳仔開始將0050部位，逐步轉換為0050正2（00631L）。

勳仔進一步分析，由於0050正2核心持股是期貨，也促使他嘗試投資台指期、選擇權，甚至將觸角延伸至美股市場，操作波動更為劇烈三倍槓桿的TQQQ（ProShares UltraPro QQQ）。

持有債券才有穩定現金流

許多人可能會將勳仔歸類為愛好風險的積極型投資人，但令人意外是他的資產配置中，「債券」與「現金」扮演重要角色，這也正是他勇於使用槓桿主因。勳仔以COVID-19疫情為例，若是旅遊業從業人員、把所有資產都押在正2上，會面臨本業收入中斷、投資組合腰斬的雙重打擊，最終可能被迫在市場最低點賣股求生。

「配置債券是為了產生現金流，雖然長期指數是向上，但還是要防範系統性風險。」勳仔強調，債券提供穩定利息是未來股災發生後，不必為生活費在低點出售股票的保命金。雖近年股債常呈同向波動，但拉長時間看，債券仍能在股市大跌時，發揮降低整體資產虧損效果，甚至提供「賣債買股」抄底機會。

勳仔也分享目前資產配置比例，在台股部位，他採取1：1：1策略，「期權保證金」、「債券」、「現金」各佔三分之一，但由於期權部位帶有槓桿，曝險部位為3：1：1，透過債券與現金作後盾，再透過槓桿放大股票部位曝險，追求超額報酬。

更多關於勳仔的投資哲學，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》。

