55歲高管存2400萬退休！1年後誤判「2大情勢」 打電話向下屬求打工機會

【文．胡肇芳整理】

許多上班族將「財富自由、提早退休(FIRE)」視為終極目標，認為只要存夠錢就能安享晚年。然而若沒有各方面考量周全，隨時會讓退休生活從天堂掉入地獄。日本媒體就揭露1個案例，一名58歲男子因累積1.2億日圓(約台幣2410萬元)資產，在55歲選擇提前退休。沒想到1年後就因誤判通膨情勢與年金制度等多重打擊，資產縮水速度超乎預期，最終被迫放下自尊，打電話向前下屬求「打工機會」。

以為「贏在終點」，55歲部長2400萬資產裸辭

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本一位住在東京58歲男子小山和廣(化名)，過去曾在一家上市公司服務超過30年，最後3年擔任部長級主管。他在 2022年也就是55歲那年選擇退休。

當時小山盤點自身資產，退休金約3000萬日圓(約台幣600萬元)，加上持有的股票、投資信託等，總資產高達1.2億日圓(約台幣2410萬元)。

由於坊間流傳「退休後的老年生活需要1億日圓」的說法，小山深信這筆錢足夠撐過10年直到年金開始發放，因此自信滿滿開啟半退休生活。

誤算一：通膨巨獸與失控的開銷

然而，退休生活蜜月期很快便宣告結束。報導指出，由於他退休後時間充裕，外食、旅遊與購物的頻率大幅增加。原先設定每月20萬日圓(約新台幣4萬元)的生活費預算，實際上往往超支到30萬日圓(約新台幣6萬元)。

其次，2023年至2024年間全球通膨加劇，物價與能源價格飆漲，加上日本政府終止電費補助，使得家計支出直線上升。

同時，小山依賴的美國股票與基金投資也遭遇市場震盪，看著帳面資產價值隨著股災縮水，巨大的心理壓力讓他焦慮不已，「錢真的夠嗎？」

誤算二：年金制度的錯誤理解

真正讓他「誤判大局」的是對年金制度的錯誤理解，小山在上班族時期，一直主觀認定自己60歲就能領取「特別支給的厚生年金」。直到退休後仔細查證才驚覺，必須等到65歲才能開始領取年金。面對資產加速流失與遙遙無期的年金，小山坦言：「每次看證券帳戶餘額，心悸到快喘不過氣。」

為了止損，提前退休一年後，走投無路的小山聯繫前公司的部下求職。「我打電話給以前的部下問：『有沒有短時間的工作？就算是打工也好，請僱用我…』說實話，真的非常丟臉。」

最終，前公司安排他以兼職助理身分回到公司，每周上班3天，但時薪僅1300日圓(約新台幣260元)，月薪甚至不到10萬日圓(約新台幣2萬元)，感嘆原以為精彩的第二人生，如今卻成了靠打工勉強度日的窘境。

FIRE族需預留「防禦資金」

此案例也凸顯許多FIRE族群的盲點：過度依賴歷史平均數據，卻忽略極端市場波動與長壽風險。總結這個案例，在規劃提早退休時，務必確認以下3點：

詳查年金制度：確認實際領取年齡與金額，勿憑印象規劃。

通膨壓力測試：應將每年通膨率納入長期試算。

現金流控管：除了投資資產外，應保留至少3至5年的生活費作為現金緩衝，避免在市場低點被迫變賣資產。

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

