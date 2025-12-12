黃崇仁當年唸到美醫學博士後 為何棄醫轉商，還跨足科技業？故事要從畢業時說起

【文．劉煥彥】

黃崇仁現年76歲，他給投資人最深刻的印象，或許是力晶科技2012年下市後，他花了八年時間硬是還清了1200億元債務，還把力晶重新打造為力積電（6770），在2020年底登錄興櫃、2021年底轉上市，讓他「九命怪貓」的稱號再度為市場頌揚。 但與其他科技業大老不同的是，台灣大多數科技業巨頭是工程師出身，黃崇仁是極少數醫學背景出身，早年是在美國紐約市的西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai，他畢業時還是紐約市立大學西奈山醫學院）獲得醫學博士學位。 黃崇仁的父親黃當時，是在日本東京大學留學的皮膚科醫師，黃崇仁自己是從台大物理系畢業後到美國深造的醫學博士，為何他沒有繼續走從醫這條路，而是後來跨足科技業？ 在周一（12/1）的智合精準醫學的抗癌新藥成果發表會上，黃崇仁向大家透露了背後的故事。

黃崇仁在美國攻讀醫學的主題為何？

黃崇仁2015年成立的智合精準醫學，周一舉行自家癌症新藥BGM-2121的成果發表會。他投資10億台幣研發這款新藥三年後，已獲得美國食品藥物管理局（FDA）及衛生福利部食藥署的雙雙許可，將啟動第一期臨床實驗，

他說明，智合精準堅持自主研發、全球首創PTHrP（副甲狀腺素相關蛋白）的標靶單株抗體新藥BGM-2121，在胰臟癌、肺癌、食道癌，尤其是針對鱗狀細胞的相關癌症等多項高度惡性癌種的動物模型中，展現抗腫瘤、抗轉移、改善系統性併發症的完整關鍵治療成果。

這不僅為缺乏有效治療選項的中晚期癌症，提供全新的「上游機制型」治療切入點，也是近十年來少數兼具跨癌種潛力的新型標靶抗體。

黃崇仁提到，這次成果發表會提到的很多東西，例如BGM-2121或藥物作用有磷酸化等等，那就是「我當年念博士時候的論文（題目），全都是我做的，只不過我當年是做（細胞）正常的，現在（這個癌症新藥）是要做（細胞）異常的，所以我才能夠這麼短時間把公司的（新藥研發）方向確定，所以我還是有專長的」。

「如果我沒有學這個專長，今天這個東西我做不出來，所以人還是有些機遇在一起。」

他接受平面媒體聯訪時也說，對於能拿出這樣的成果很開心，「更重要這是我當年學的東西，這是（看細胞）不正常的，癌症就是不正常，所以我開心得要命，因為是我學的東西。我沒有想到40年前學的，可以變成有用的，太開心了，要感謝我的老師。」

黃崇仁獲得美國博士學位後，為何沒有繼續走醫學這條路？

他在記者會上回顧40多年前，跟當時指導教授的對話。

「我跟老闆問說，我畢業後是不是要去做postdoc（博士後研究）？我老闆說你英文都寫不好，你怎麼做postdoc？其實我英文沒有那麼不好，但他就覺得我英文不夠好，且其實博士後研究那時在美國很難申請，很浪費時間。」

「我說那這樣好了，你把我訓練到clinic（臨床）。他也是醫師，他說我都不要做clinic，為什麼你要做clinic？」

「我說我不做clinic，我不做research（研究），那我要做什麼？」

「他說，Frank（黃崇仁的英文名字）你最好去做business。我說我來醫學院念書，要做什麼business？」

黃崇仁回憶，他的博士指導老師是西奈山醫學院的首任院長Irving Schwartz博士，老師認為以黃崇仁的頭腦去從商比較好，「他希望我能夠在醫學上，把他發明的新的東西帶進商業」。

若打開黃崇仁的履歷，他拿到西奈山醫學院的腦神經外科醫學博士後，1980年回台灣，先後在台北醫學院（現在的台北醫學大學）及台大任教，直到40歲前才棄醫從商，創業成立力晶，創造後來30多年的半導體產業生涯。

黃崇仁父親對他的人生有什麼影響？

黃崇仁回憶，他也曾經跟徵詢父親黃當時醫師的意見，他父親說「你根本不適合當醫生。我問說為什麼，他說『你根本坐不住，看病人坐不住怎麼當醫生？』」

「當然因為父親是醫生嘛，我們對醫學本來就有很大的興趣，所以我才從物理系轉成唸醫學，只是（大學聯考時）就會變成丙組，那念醫科就變成醫生了，這倒也不是我真正的理想，但醫學我是一直都很有興趣的。」

「老實講，醫學比那個什麼半導體、物理，我還更有興趣，但是後來就去做半導體半路出家了。」

他認為，從醫是有機會做到名醫，「我們做科學是可以用大腦想很多事的，我們做半導體、高科技，是整天在用大腦。只是說，高科技你會做，別人也會做，但是醫學你做的別人就沒辦法做，這是比較特別的。我今天是特別開心，因為回復到我的醫學專長，把我所學的再次發揮一下，這是比較不容易的。」

黃崇仁投入科技業多年後，為何在2015年創立智合精準醫學？

黃崇仁2015年創立智合精準醫學科技，專注於開發創新藥物，致力解決癌症治療中未被滿足的醫療需求，並於2019年起擔任國家生技醫療產業策進會（生策會）理事，積極推動台灣生技醫療產業的發展。

他表示，「用自己的想法跟找機會去做生技，是後來才想出來的，因為我發現生策會裡面的大老，都是科技業（背景）的。那我這個人學醫學的不去做（生技），那太丟臉了嘛，所以才決心去做，剛好汪總（智合精準總經理汪嘉林）又是我們初中同學。」

「講真心話，我剛剛講的BGM-2121，是他們（智合精準的同仁）一起做實驗，可是idea整個是我想出來的。今天的發表不只是說明這個新藥，也是要說明癌症增生的最基本、重大的機制，我們是第一次present。」

「不只是要講說可以醫癌，我今天要講這個癌症增生擴散的機制，我們第一次把它present出來。我覺得除了發明新藥，把這個癌症擴散的機制找出來，也是蠻重要的突破。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

00919、00918越跌越要買「2026年還公道」！存股總編私藏「這檔金融股」 10年內能配75元，成本降至銅板價

麥當勞買一送一！麥脆鷄腿、大薯、焦糖奶茶…一半點數就能換，還有必吃巧克力三角派，4大好康必看

12月發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局18筆給付領到月底，「這群人」一次入帳近4萬

他不吃甜的、水果也沒碰，血糖飆高得糖尿病！醫揪「甜味殺手」恐致癌…本人尷尬認了：連吃很多天

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】