台灣人均GDP超車韓國免開心…人家政府預算是台灣5倍！電子時報社長：不能老是省錢

文．劉煥彥

電子時報社長黃欽勇表示，台灣人均GDP可望超越南韓，但他建議國人別高興。南韓已經成為台灣主要貿易逆差國，今年我國對韓貿易逆差上看360億美元，估計全韓GDP（國內生產毛額）有2%是來自台灣企業的貢獻。 黃欽勇觀察，過去50年以來，全世界從無到有成為半導體大咖的國家只有兩個，就是南韓及台灣。南韓人口是台灣的2倍多，但南韓中央政府的預算高達台灣的5倍，南韓的基礎建設水準更優於台灣。 他認為，「人家的基礎建設比我們好，所以錢要花在對的地方，台灣不能老是省錢、不想花錢，然後政府要把錢花在基礎建設上」。

黃欽勇在周日（12/1）播出的數字台灣節目，接受主持人謝金河訪談時，回顧了近期應邀去南韓演講的經歷及觀察。

「我這一趟到韓國去演講，在一個二三線城市，我就發現，（當地）基礎建設大概是我們內湖的水準，內湖已經是台灣很好的地方。我們在台北，舉例來講台北的蛋白區，我們房價大概跟首爾的蛋白區差不多，但是人家的基礎建設比我們好。所以錢要花在對的地方，台灣不能老是省錢、不想花錢，然後政府要把錢花在基礎建設。」

黃欽勇直言，對於近期政府普發一萬元他非常反對，「現在老百姓把錢繳稅給你，政府要把錢花在對的地方，讓我們的競爭力更強」。

他也提到，「我一個韓國好朋友金聖洙教授，請我到延世大學講課，他曾在台大講課（客座教授）。他告訴我，韓國的都市改造，就是老屋重建，只要70%人同意就可以重建了，台灣可能要接近100%（才能動工）。這是我們在政策上定出了不合理的難度，所以我們城市要改造就很困難，現在要投資的成本更高了」。

「今年我們很開心講到說，好像台灣今年人均所得可以超過韓國，大家都很開心對不對？我勸大家不要開心。」

韓國朝鮮日報9月報導，南韓人均GDP在今年將被台灣超車，根據台韓官方預測，南韓今年大約是37430美元，低於台灣的38066美元。

報導引述專家說法指出，南韓人均GDP將落後台灣的主因在於經濟成長動力不足。2016年南韓人均GDP突破3萬美元前，從半導體、汽車、化學、煉油產業都強力拉抬經濟成長，但在接下來的10年，卻未能找到新的成長引擎。

台灣對韓貿易逆差，今年前8個月超越2024全年

財信傳媒董事長謝金河9月曾撰文指出，2024年國人赴韓旅遊達146萬人次，是韓國外來旅客的第三大國。台灣對南韓連服務貿易都是逆差，但過去三年逆差擴大，原因是記憶體的HBM。

他指出，2023年台灣對南韓出口182.03億美元，進口284.15億美元，逆差是102.12億美元。

2024年台灣對南韓出口207.92億美元，進口437.07億美元，逆差擴大至229.15億美元，首度超越日本。

2025年數字再拉大，全年前八個月對韓出口163.54億美元，進口399.2億美元，逆差235.66億美元，已經超過2024全年。

「我們已經信任你了，為什麼還要KPI？」

黃欽勇也認為，韓國有個國家戰略比台灣成功又有效，值得台灣借鏡。

「韓國有九個道、七個直轄市，它把整個國家規劃成七個經濟技術廣域圈。比如說，你是光州跟全羅南北道的，就發展綠能光電；你是江原道，就專門發展智慧醫療；你是濟州島，就發展國際旅遊。」

「它有每個區域的定位，國家就會把資源給他們，他們也沒有我們（台灣）說公開招標這種事情。」

黃欽勇還提到，「有一次我跟新加坡政府打交道，新加坡政府贊助我們去研究東協南亞的伺服器製造中心，我們問他KPI，你知道他怎麼回答？他說『我們已經信任你了，為什麼還要KPI？』」

「那台灣不是啊，台灣政府就是KPI先保護他們自己，所以我們社會對於政府容錯，對於政府官員犯錯這件事情，我們的包容度要提高，因為他不可能每次都對。我們要求工研院做研究的時候，你不可能要求他KPI要100分，沒有研究計畫是可以100分的，所以我們開始要去理解，現在的社會跟以前不一樣。」

