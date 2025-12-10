聽新聞
穩定幣創世紀！用它買咖啡、繳學費已成真 國際貿易零秒收帳 卻是銀行、央行空前挑戰

美國總統川普簽署的穩定幣法案「天才法」，確立了美國政府對穩定幣發行商的監管。（路透）
美國總統川普簽署的穩定幣法案「天才法」，確立了美國政府對穩定幣發行商的監管。（路透）

「有一天，我想用台積電的股票買咖啡。」徐懿回想兩年前說過的這句話仍覺好笑，但如今他真心認為，那一天不遠了。

從國泰人壽研究員到投入區塊鏈研究，如今在AppWorks的他，生活裡愈來愈多傳統銀行功能被鏈上金融取代：薪水入帳後換成穩定幣，用來投資代幣化美股；需要消費時，抵押以太幣借出美元穩定幣刷卡，不必賣掉能生息的資產，也能等待潛在漲幅。

他相信，只要未來抵押品加入代幣化股票，用輝達、台積電「買咖啡」絕非幻想。

讓這些情節從想像迅速靠近現實的，是近年市值暴增、被美國財政部稱為「鏈上現金」的穩定幣。資金不再需要經過銀行，不受時差限制便能全球流動，使鏈上投資與支付的邏輯被重新塑造。

也正因如此，穩定幣成為全球金融機構與央行最不安的變數：銀行擔心存款外流、放款能力下滑；央行則憂心貨幣政策在高速跨境資金面前逐漸失靈。

真正讓穩定幣演變為全球級戰略議題的，是美國在2025年通過的《天才法案》。川普稱這是美國數位資產主導權的重要里程碑，花旗更把它比喻為「區塊鏈的ChatGPT時刻」。然而，這部法案的影響遠不止監管明確化。

一位前政院高層形容，它其實是美國為維繫美元霸權挖下的「第三個坑」：在石油美元與中國買美債兩大支柱逐漸鬆動後，美國需要新的方式吸收全球美元，而《天才法案》要求美元穩定幣必須持有等量美元或美國短期公債，這意味著穩定幣規模越大，全球對美元和美債的需求就越強，美元影響力更能滲入各國原本屬於本國貨幣的領域。

此後，各國不得不跟著加速備戰。歐盟MiCA全面上路，日本、韓國、香港相繼推動本國穩定幣框架，甚至傳出中國一度也考慮推出人民幣穩定幣。這不是主動加入，而是被迫應戰。

而真正推動浪潮向前的力量，並不是監管，而是企業端的真實需求。穩定幣的跨境支付速度近乎「按一下鍵」即可完成，不必經過冗長的信用品程序，也不受外匯管制。外貿協會調查指出，已有近一成海外台商採用穩定幣支付，在非洲、澳洲、東南亞更高達兩成。

許多新興國家的進口商難以從銀行快速取得美元，於是以穩定幣替代，讓跨境貿易的節奏被徹底改寫。這對銀行形成直接壓力，美國銀行業更示警：若存款快速外逃，放款利率勢必提高，金融體系穩定性恐受衝擊。

台灣也同步受到波及。台商被海外供應鏈詢問是否能用穩定幣結帳的頻率大幅提高，銀行因此搶著申請虛擬資產託管業務，因為企業收到穩定幣後常面臨「無法入帳」的麻煩。

金管會也從觀望轉向開放，將穩定幣納入《虛擬資產服務法》草案，並強調由金融機構先行發行，外界甚至推估台版穩定幣最快可能在明年底後正式出現。然而，真正把關的仍是央行，楊金龍多次強調，穩定幣最終須以央行數位貨幣清算，因此時程仍有許多不確定性。

台灣最難忽視的，是貨幣主權的潛在侵蝕。韓國年初的韓元貶值被指與當地年輕人大量把資產轉成美元穩定幣有關；同樣的情況若出現在台灣，本國貨幣需求勢必受影響。

因此，最可能率先成功的台幣穩定幣模式，應是結合供應鏈金融，讓台商能直接以台幣穩定幣收付，不僅能降低匯損，也能把台灣的貨幣影響力延伸到海外市場。

央行近期則將關注焦點放在RWA（實體資產代幣化）。若台灣的債券、基金或各類資產都在鏈上流通，卻只能以美元穩定幣交易，台灣的金融主導權勢必受限。公股銀行因此指出，若要讓RWA成為國內金融市場的新引擎，新台幣穩定幣是不可或缺的「最後一哩路」。

在台幣穩定幣尚未成熟之前，也有前官員建議，政府應提前挑選並扶植一家願意同時遵守美國與台灣監管的美元穩定幣發行商，讓其成為市場主流，以此在戰局尚未完全成形前，替台灣構築第一道「貨幣主權防火牆」。





