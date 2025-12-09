他質押存股股票 替股災備妥抄底金…數學老師保守開槓桿 股息價差兩頭賺！

文．李炳漢

面對琳瑯滿目股票該如何挑選，才能找到值得長期持有的好公司？財經作家Ryan爸爸在《毛利小姐變有錢》節目中分享他的方法，挑選產業前二名龍頭公司，透過毛利率與營業利益率初步判斷，配合本益比觀察股價是否在合理範圍。在選定長期投資標的後，他平時會透過股票質押開槓桿，他建議開槓桿前提應具備穩定現金流，確保還款能力，才能達成長期投資的目標。

五個指標挑選優質股票

「基本面與公司體質是否穩健是選股重點。」Ryan爸爸解釋，他選擇長期投資公司方式有五項指標，首先是公司是否在其產業排名前兩名，其次是「三率三升」，也就是毛利率、營業利益率與純益率需在一定水準，以民生必需產業來說，毛利率至少20%以上才算達標。

第三是「股息連續成長」，他會觀察公司過去五年配息紀錄，確保股息穩定發放且逐年增加。第四是「股東權益報酬率」需維持在15%以上，代表公司為股東創造獲利的效率優異。最後是「自由現金流」持續為正，確保公司有足夠現金應對營運或再投資。

透過五大指標，Ryan爸爸篩選出長期核心持股，例如：在環保產業中，屬於政府特許行業崑鼎（6803），徵才市場領導企業104人力銀行（3130），烘焙原物料供應商德麥（1264），這些公司雖然股性較不活潑，但因具備剛性需求、不受景氣循環影響，是他長期存股標的。

算出合理價位是投資關鍵

「即便是好公司也要在合理價位買進。」Ryan爸爸強調，篩選出好公司只是第一步，學會評估何時買才是獲利關鍵，他會以「本益比」判斷股價合理性。

首先找出公司過去八到十年「最高本益比」與「最低本益比」，分別計算其平均值，再將兩平均值相加除以二，得出相對客觀的「歷史平均本益比」，最後將平均本益比乘上EPS，便得到可供參考的「合理價」。

他以神基（3005）為例，神基歷史平均本益比大約在13到15倍，而市場普遍預估其今年EPS約8到9元，若以9元乘以15倍，合理價為135元，而當股價漲到160多元，他便認為超漲，此時投資人應避免加碼追高。

槓桿並非為了放大獲利，而是抄底

身為保守型投資人，Ryan爸爸卻有使用槓桿，目的並非在多頭市場中放大獲利，而是當股災來臨時能有充足資金可以抄底。今年一月時，他預判市場可能因關稅議題而出現波動，但當時現金並不多，若為了籌措資金賣掉長期持有的低成本股票並不划算，因此決定採用「股票質押」換取備用資金。

果不其然，今年四月份市場迎來大跌，Ryan爸爸坦言用借來的錢在市場下跌時買進，心理壓力非常大，但最終市場如預期反彈，成功抄底後他便賣掉部分獲利持股，迅速還清質押款。他強調，開槓桿有兩個前提：第一，本業或股息收入穩定，足以支付質押利息而無還款壓力；第二，控制股票質押維持率，Ryan爸爸透過槓桿買入股票後，維持率依然高達300%，可避免市場走勢不如預期時，產生被追繳的斷頭風險。

