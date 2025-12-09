快訊

中職／改當「上海神全」 林益全領頂薪17萬放眼生涯仍只贏過新人年

25歲葉子誠離世！11歲主演《哥妹倆》果果爆紅 家屬發文：他溫暖了無數人

台灣到底是誰的？高市早苗掀中日壓力蓋 中否認舊金山和約為何茲事體大？

聯合新聞網／ 今周刊
日本首位女性首相高市早苗。（歐新社）
日本首位女性首相高市早苗。（歐新社）

文．謝金河

台灣到底是誰的？世界形勢正在改變中！

今天中國的戰機殲15雷達鎖定日本的F15，這已是準戰爭的威嚇狀態，中日兩國緊張形勢不但沒有減緩，還在繼續升溫中，接下來勢必牽動整個亞太戰略。

自從安倍晉三前首相喊出台灣有事，日本有事！大家都把焦點放在台灣身上。其實從這個口號喊出來後，我一直說日本有事，台灣未必有事！這個話怎麼解讀？先從台灣說起，兩岸沒有血海深仇，只有古寧頭打一仗，共軍敗了。兩岸之間只有主權爭議，中共說台灣是中國不可分割一部份，台灣說台灣從1911年以來都是主權獨立的國家，台灣從來沒有一天滅亡。況且，台灣有一定比例的人是中共協力者，不必大動干戈，透過內部分化就可以瓦解台灣。

反觀，中日有不共戴天的血海深仇，從1600前後的豐臣秀吉，到東北侵略、南京大屠殺，這個百年宿仇難解，更何況到今天為止，中國的電視每晚都在抗日，日本會比台灣安全？恐怕未必！這次日本硬起來，也是1945年以來，日本的一次重大轉變！

高市首相這次發言觸動中國敏感神經，也把百餘年歷史串在一起！這其中，中國跳出來否定1951年舊金山和約，這個否認茲事體大！二戰日本因為兩顆原子彈宣布無條件投降，台澎及琉球都由美國託管，1945年蔣介石派陳儀來接收台灣，在派令上，蔣介石寫的是託管。那時候美國也曾諮詢蔣介石要不要連琉球一起？蔣介石自顧不暇未接受。到了1951年舊金山和約，日本正式放棄台灣及澎湖主權，到1971年美國再把琉球及釣魚島還給日本。

沖繩戰役發生在1945年4、5月，這是日本最後的一搏，美軍陣亡上萬人，日軍及民眾死亡近廿萬。最近中國回頭炒作琉球地位未定，也等於再度凸顯台灣的地位未定。如果中國不承認舊金山和約，這等於台澎地位退回1895年的馬關條約，這個條約現在大家到下關的春帆樓仍保留著。李鴻章代表大清帝國永遠放棄台灣及澎湖主權。

台灣人要尋根，一定要回頭把1895到1945年的歷史重新復習一下，這是台灣人的根。在林森公園仍然聳立日本第七任總督明石元二郎的鳥居，1918年明石染上西班牙流感，回到福岡治病，他在日本去逝，仍然回葬台灣，現在的林森公園以前是三板橋，國民政府來了，這裡變眷村。

這次高市掀開中日的壓力蓋，台灣也會捲入其中！這兩年聯合國的2758號決議案，從美國到歐洲，當年聯合國只排除蔣介石集團，沒有包括台灣⋯⋯接下來，台灣到底是誰的？會再次成為國際焦點，台灣的能見度也會愈來愈升高！

這次中國的增壓很像1936年柏林奧運，希特勒限制猶太人參賽，各國息事寧人，選擇妥協，到了英國首相張伯倫，終於鼓動希特勒出兵捷克，波蘭！這次世界有兩個軍國主義國家，這也是世界不安之源！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

2026台幣28字頭又來？「1天升1元」重現？美金匯率想撿便宜再等等，4大名家預測點曝光

杜金龍7成身家重押台積電：除非1情況「打斷腿都不賣」！鴻海、台達電...7檔紅包股抱過年：「這檔」春節必漲

2026勞保投保薪資級距：勞保、健保、勞退提撥對照表！自己負擔多少勞保健保費一次看

最新「勞保紓困貸款」這天起限時開辦，每人最高可借10萬！符合5資格就能申請，如何申辦一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

台灣到底是誰的？高市早苗掀中日壓力蓋 中否認舊金山和約為何茲事體大？

台灣到底是誰的？世界形勢正在改變中！ 今天中國的戰機殲15雷達鎖定日本的F15，這已是準戰爭的威嚇狀態，中日兩國緊張形勢不但沒有減緩，還在繼續升溫中，接下來勢必牽動整個亞太戰略。

他質押存股股票 替股災備妥抄底金…數學老師保守開槓桿 股息價差兩頭賺！

面對琳瑯滿目股票該如何挑選，才能找到值得長期持有的好公司？財經作家Ryan爸爸在《毛利小姐變有錢》節目中分享他的方法，挑選產業前二名龍頭公司，透過毛利率與營業利益率初步判斷，配合本益比觀察股價是否在合理範圍。在選定長期投資標的後，他平時會透過股票質押開槓桿，他建議開槓桿前提應具備穩定現金流，確保還款能力，才能達成長期投資的目標。

宏都拉斯有望政黨輪替 會與台恢復邦交？謝金河看大選：川普重塑世界新秩序

川普重塑世界新秩序的第一張骨牌 全世界都在關注宏都拉斯的總統大選，從11月30日開票以來，才開出79%的選票，性子急的川普總統忍不住又放話，如果宏都拉斯政府作票，將付出慘痛代價！

小紅書被禁1年 為何只有它被禁？內政部揭關鍵…沒在台落地 劉世芳：就像小偷一樣

內政部日前宣布即起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年，由於小紅書APP在台用戶超過300萬人，也讓不少年輕族群不解為何會被封？ 內政部在臉書發文表示，小紅書涉詐問題持續升高，但平台經通報扔遲遲不改善、也不願依法提供必要資料。因此依法啟動緊急防制措施，保護民眾的資安與財產安全。

妻癌逝陌生妹分產、夫被迫賣房…律師：手足特留分與現代脫節 懲罰無子女者

特留分是什麼？法務部明年要修法。民法現行規定，旁系血親有遺產繼承權，但台灣單身者比例增加、加上手足之情可能因長年疏離、價值觀差異甚至利益衝突而變得淡薄，希望改革「特留分」制度的社會聲浪與日俱增。 法務部長鄭銘謙12/3指出，法務部已將特留分議題列為修法重點，參考專家學者的研究成果，並衡酌國內外立法例，預計2026年初正式啟動民法繼承編的修法程序。這也代表象徵「兄弟姊妹特留分」制度可能將走入歷史。 台灣遺囑協會理事長、律師劉韋德認為，兄弟姊妹特留分的規定，被認為是一項過時且不合時宜的制度，不僅限制了個人的遺囑自由，更常因其懲罰無子女的本質，被質疑有違憲之虞。

下一步選地方首長？柯文哲請纓去住南部嚇到黃國昌 提2026藍白合：別再讓3％6％

前民眾黨主席柯文哲週四（12/4）晚上和民眾黨主席黃國昌直播，有意競選新北市長的黃國昌說，明年2/1離開立法院後，還是會陪新立委們開會，但也要幫助更多年輕人投入地方政治，「當我們有機會改變一個城市，才有機會改變這個國家」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。