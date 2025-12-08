小紅書被禁1年 為何只有它被禁？內政部揭關鍵…沒在台落地 劉世芳：就像小偷一樣

快訊

聯合新聞網／ 今周刊
內政部日前宣布即起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。（路透）
文．數位內容部

內政部日前宣布即起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年，由於小紅書APP在台用戶超過300萬人，也讓不少年輕族群不解為何會被封？

內政部在臉書發文表示，小紅書涉詐問題持續升高，但平台經通報扔遲遲不改善、也不願依法提供必要資料。因此依法啟動緊急防制措施，保護民眾的資安與財產安全。

內政部在臉書發文表示，小紅書短短兩年就發生1706件詐騙，財損更超過2.4億，而且還在往上飆。然而小紅書拒絕配合警方打詐，讓受害人求償無門、詐騙廣告持續橫行。

小紅書涉詐問題持續升高，國安局檢測的15項資安指標全部不合格，然而平台經通報扔遲遲不改善、也不願依法提供必要資料。因此依《詐欺犯罪危害防制條例》啟動緊急防制措施，以保護民眾的資安與財產安全。

內政部指出，其他大型平台都依法納管

內政部指出，從去年8月至今年11月，其他大型平台都依法納管，設有法律聯絡窗口，發生問題時找得到人、查得到資料，才能及時保護用戶。

相較之下，小紅書經警方多次通報仍無作為、無聯絡窗口、從未回覆、拒不改善。因此，依法停止解析或限制接取，避免受害民眾持續擴大。內政部強調「所有平台一視同仁，沒有例外」。

內政部此舉引發熱議，台北市長蔣萬安日前批評，「反中反到自己變成共產黨」。對此，內政部長劉世芳周日(12/7)回應，台灣並沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，相關處置均依打詐條例辦理，小紅書沒有在台灣落地，不遵守台灣的自由法治與相關規範。就像「有小偷到你家，你跟他講說這是你的行動自由，你愛拿什麼就拿什麼一樣」。

內政部：小紅書資安檢測15項指標全數未合格

內政部日前發出新聞稿提到，為確保國人能安心使用安全、合法之網路平台與軟體，杜絕詐騙行為蔓延，落實相關管理與防制作為、積極保障民眾權益，是政府責無旁貸的責任。

「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。該APP自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。

本文授權自今周刊，原文見此

