00918年化殖利率10％！為何3年平均報酬率能逾26%？他分析成長曲線「爆發加速」

大華優利高填息30(00918)最新配息出爐！最後買進日何時？00918每單位將配發0.565元，預計在12月18日除息，若想參與本次除息，最晚要在12月17日買進，股利將在2026年1月13日發放。以11月28日收盤價約22.52元估算，本季現金殖利率約2.5%，今年累計配息率約落在逾10％水準。 00918成立以來累計配息10次、順利填息7次，規模更是暴衝至770億以上，今年以來定期定額戶數成長超過7成，成為存股族新歡。00918報酬率如何？抗跌率多好？跟00919、0056相比，它的優勢又在哪？會填息、會漲、也抗跌，背後邏輯是什麼？

00918最新配息與時程

00918最新公告每單位配息金額：0.565元，較2025年第3季的0.52元小幅調升。至於​最後買進日為12月17日，​股利發放日則為2026年1月13日。​

00918殖利率與今年累計表現

以11月28日收盤價22.52元估算，00918本季單季配息率約2.5%。​

2025年四季配息金額依序為0.7元、0.7元、0.52元、0.565元，全年合計約2.485元，實際年度配息率約在10％以上區間。​

與前三季、去年水準對照

2025年前三季：Q1配0.7元、Q2配0.7元、Q3配0.52元，Q4回升到0.565元，顯示在高檔爆量配息後進入較為「收斂但仍偏高」的常態區間。​

2024年全年，00918（大華優利高填息30 ETF ）總配息金額約3.12元，當年實際配息率約達12％～13％，屬於高配息年份，2025年則略為回落但仍維持雙位數水準。​

00918前十大成分股與配息策略

00918前十大成分股為：鴻海7.47%、富邦金6.62%、長榮6.51%、京元電子6.25%、廣達5.45%、瑞昱4.84%、華碩4.65%、中信金4.60%、聯電4.52%、長榮航4.29%。

00918追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，選股重視高殖利率與填息紀錄，近四季現金殖利率約在11％上下，對於追求現金流的存股族仍具吸引力。​

2025年部分季度配息組成中，資本利得占比有刻意調整，Q3曾採「不動用資本利得與收益平準金、改以當季股利為主」的方式，因此配息略降；Q4金額略回升，被解讀為在兼顧穩定配息與長期資本的權衡。

00918經理人郭修誠指出，AI相關供應鏈經歷近3年大漲後，市場對投資成效、獲利的檢視會更加嚴格，造成本益比的修正引發近期的股價波動。

不過，郭修誠強調，與2000年科技泡沫並不相同，當前AI需求實際存在且持續，美國科技巨頭的營運現況穩健、現金流強勁，足以支撐資本支出持續擴張，預期2026年AI仍是驅動市場成長的主動力。

郭修誠表示，展望明後年，法人普遍預估，台股企業盈餘仍有雙位數成長，獲利趨勢維持下，台股仍極具投資吸引力。產業方面，2026年AI伺服器規格更迭將是亮點，建議關注伺服器、半導體、PCB、散熱模組等供應鏈核心，掌握長線成長機會。

00918近3年平均報酬率衝第一

YT棒棒的理財失控週記指出，00918的每次分析都是配角，常常會跟00915、00919、00713綁在一起，尤其是與00919連袂出現。因為上市時間點很近，代號才差1號，不要小看00918長期都是綠葉，它的規模其實也不少，成長曲線呈現出先穩健累積後爆發加速的模式。

00918選股邏輯有什麼特別之處？

00918在2022年11月24日掛牌上市，追蹤特選台灣優利高填息30指數，成分股有30檔，每年6月和12月都會進行換股，經理費和保管費，和其他同期上市的00915和00919差不多，風險卻有差，00918的風險是R5最高等級。

在選股邏輯方面，首先選股池來自於台灣上市櫃，市值前150大的公司，第一關就要先過濾掉體質不好的，必須確認股值好買賣，並且連續四季，本業都要賺錢才算合格。

從2023年Q3到2025年Q2可以發現，00918的每一次配息組成中，資本利得都是最大的來源，佔比通常在53%-80%之間，在2025年Q3經理人做出一個策略性選擇，不使用任何資本利得和收益憑準金，完全只用當季收到的股利所得來配息。

另外，00918近3年平均報酬率衝第一、2025年以來的3.88%報酬率，顯著優於同期的00713、00919和00915；00918的報酬率也高於00878，顯示在2025年，強調填息和獲利能力的表現，優於強調ESG和低波動。

00918報酬率證明其選股邏輯的穩健性，特別是在2025年，多數高股息策略表現不佳的情況下，還能維持正向的報酬，若把近3年的報酬拿出來相比可以發現，00918以26.91%的3年平均年報酬率，領先其他熱門高股息ETF、續航力也最高。

