中國為何不開航母包圍日本？台大教授拆解2原因：觸動美日安保、誰輸誰贏也難說！

撰文‧彭蕙珍

日本首相高市早苗在回答議員詢問時說：「台灣有事就是日本有事」，引起中國強烈反彈，並採取多項反制行動。台大政治系名譽教授明居正表示，中國近年陷入內外困境，習近平是想要籍此機會讓民眾將眼光放在外交。 他強調，對台灣人來說，對外要看清楚國際形勢，要和世界第一強國保持合作，對日本、歐洲等友善國家，以晶片及高科技充分合作。 在內部要團結，看清楚國際形勢，不要再抱著反日情節；日本是昨天的敵人，中共是今天的敵人。

謝金河在《數字台灣》節目中邀請明居正暢談日本問題。他請教，高市早苗的回應為什麼會引起這麼大的風暴？

明居正說，高市早苗是因為國會議員的質詢而回覆，她指出的「台灣有事就是日本有事」有3個前提條件：

1. 如果中共使用海軍、使用戰艦，進行封鎖。 2. 如果美軍為了突破封鎖，前來支援。 3. 中共為了阻撓美軍支援，對美軍開火，我們必須考慮。

這3個前提對日本是「存立危機」。明居正請教日本的朋友後了解，這4個字的意思是「生死存亡，講得輕叫『國家安全』。」

中國包圍日本？觸動美日安保

謝金河再請教，為什麼中國這次嚴重抗議日本，卻沒有包圍（日本）？明居正說明：「照理說，如果你這麼生氣的話，戰機巡航，應該把日本繞一圈，航空母艦開出來，把日本包一圈，為什麼沒這樣做？有2個原因。」

第一、日本會反擊。表面上看起來中國軍力很強，但如果不使用核子武器，中共用傳統武器打日本，誰贏誰輸？還是未定之天。

第二、如果中共對日本做這件事情，一定觸動美日安保，美國就必須進入。「對日本做準宣戰的行動，你等於是對美日同盟或美日安保進行準宣戰行動，看你要不要做。」

台灣安全受重視 歐洲也關注

謝金河觀察，台灣近期在國際受到重視，也有聲量。他以11月初副總統蕭美琴到歐洲議會 IPEC（對中政策跨國議會聯盟）的場地演講為例說：「借這個場地辦活動，必須得到歐洲議會點頭。」

「在過去歐洲對中國是很害怕的，對中國市場有很多嚮往，但在這幾年，看到歐洲很多國家，包括德國、法國都在表態（支持台灣）。」

明居正指出，歐洲人慢慢認識到台灣安全的重要性，「歐盟國家、北約對台海局勢怎麼評論，最早是說我們注意到台海問題，第2年說我們比較關注台海問題，第3年說台海問題很重要，我們必須關注了，第4年說我們不能不管台海問題。」

「2021年開始，這些國家對於台海的問題是逐步升溫的。他們對台海的關切不只是講話，還有行動。」

承平時期建軍？ 歷史3次發生大戰

他舉例，英國的外相柯維立（Cleverly）在2022及2023 年，有次公開演講說：「請問中國大陸為什麼在承平時期建立一個中國歷史上從來沒看過的那麼強大的軍隊？你想幹什麼？」很直接的批評中共。

「歐洲人說，這種建軍，歷史上我們見過幾次：第一次是拿破崙，第二次德國威廉皇帝，第三次是希特勒。這三次在承平時期的大規模建軍，最後導致了歐洲大戰。」

再加上中共支持俄羅斯侵略烏克蘭，歐洲國家對這件事情非常非常生氣。明居正強調：「第一，你在建軍；第二，你幫助俄羅斯去打烏克蘭，威脅到我們的安全；第三，你現在威脅台灣。如果俄國打烏克蘭沒打完，你就打台灣的話，世界大戰就要爆發了。」

「現在歐洲人講說，我們要阻止第3次世界大戰爆發，這邊要擋下俄羅斯，這邊要阻止中共侵台。」

中國財政透支 連奶粉錢都要收回

謝金河指出，在地緣政治的矛盾跟衝突中也看到，中國經濟現在的問題大了，「它不斷地在虛耗它的國家實力，整個國家的透支其實越來越嚴重。」

明居正指出，中國內部經濟情況非常糟糕，「第一是房價腰斬、腰斬、再腰斬。現在我聽到是，在深圳很好的區段的房子，本來是420萬，現在90萬賣不掉。420萬到90萬，就是腰斬再腰斬。」

「第二就是內捲非常嚴重，現在又是要對電商追稅，對幾個大都市要將過去發放過的生育津貼要追回來。很難想像，已經買了尿布、買了奶粉的，現在你要把錢掏出來？已經到這種地步了，代表它財政問題非常嚴重。」

造成這些問題最主要的原因是，中國在軍工，以及對外的軍事動作上消耗太多，「即便不是真的打仗，你天天飛飛機，本身這錢已經花得很凶、很可怕了。」

對美貿易戰拖垮經濟 反日是轉移注意

明居正指出，這幾年中共也在經貿政策上犯過幾大錯誤：

第一是跟美國打貿易戰，在出口等方面受到很大打擊。 第二是強收香港。香港本來是送錢進去的，現在你要去補貼香港。香港錢往外逃。 第三個是清零封控。 第四是國進民退。

明居正說：「只要犯一個，經濟都會大幅下滑，連犯 4 個，經濟必然是斷崖式的下滑。」現在中國青年有5成失業率，「習近平非常清楚這個情況，今天把日本的事情鬧大，就是轉移注意力。」

本文授權自今周刊，原文見此。

