澳洲買房為何夯？周董、孫芸芸都置產…墨爾本房價沒想像貴 蛋黃區2房不到3千萬

文．彭蕙珍

位於墨爾本、成立甫3年多的「瑞地國際」(NORD International)，因店面在墨爾本中國城入口且極有設計感，吸引不少台灣觀光客駐足。瑞地國際執行長張左昇表示，墨爾本房價親民，台灣人極感興趣。 看好商機，2年前瑞地國際在台北、新竹舉辦說明會，只在臉書宣傳，2天活動逾150人報名，擠爆只能容納70人的會議，約30人立刻付訂金。 他笑道，當時台灣人並不清楚瑞地國際的背景，就很信任的支付訂金，目前台灣市場已占該公司營收的4成。又因看好潛力，11月在台北成立分公司

澳洲的天氣、治安、人文、經濟條件佳，向來是台灣人旅居海外的首選之一。不少有實力的父母，為讓小孩在安全的環境下就讀，會選擇移民澳洲。

澳洲經濟好 居住環境佳

以周杰倫來說，太太昆凌的父親住在布里斯本，全家幾乎每年都會到澳洲渡假。看好澳洲的就學環境，2024年曾有民眾目賭，夫妻正在澳洲替大女兒找尋學校。

微風少奶奶孫芸芸在疫情時於IG曬出自家在澳洲、緊鄰大海的豪宅，羨煞不少人。

張左昇說明，為什麼這麼多人選擇在澳洲置產？最主要的原因在於澳洲的經濟向來都很不錯，在全球196個經濟體中，居於第13大經濟體，經濟規模占全球的1.7%，且連續30年無重大經濟衰退。

同時，澳洲的居住環境佳，只有2600萬人口，僅佔全球的0.3%，「澳洲國土只比中國小一點，為全球第6大；想像在中國這麼大的土地，只有2600萬人。」

蛋黃區房價穩 需求旺

他表示，澳洲的人口有7成住在東岸，包括：雪梨、坎培拉、墨爾本、布里斯本。因台灣房價節節高昇，澳洲房價對台灣人頗有吸引力。

他以該公司最熟悉的墨爾本舉例，在蛋黃區（CBD）的公寓（condo），1房總價約65~80萬澳幣（約1300多萬至1600多萬台幣），2房約100~150萬澳幣（約2千萬元至3千萬台幣），3房約200萬澳幣以上（約4千萬台幣）。

他分析，房地產會不會上漲和供給及需求有關。過去10年墨爾本房屋供應大幅減少，以2015年~2024年數據顯示，2018年後開發批文申請量急劇下降，投資用途僅占總供給的1/4。

疫情後，澳洲房地產的興建及人工成本增加，也壓抑了開發商。2014~2024年墨爾本市中心公寓新屋完工量約19745套。

然而，每年光是移民、留學、投資的人數，以墨爾本來說就有12萬人，「在CBD未來10年至少需要38500間房。」

張左昇指出，墨爾本的空屋率極低，只有1.8%。這是因為有不錯的學校，以及網球公開賽、一級方程式澳大利亞大獎賽等都在這座城市舉辦，有強勁的需求。

2原因 台灣人想到澳洲置產

他分析，台灣人想在澳洲置產有2個原因：

1. 教育。不少人是為了讓子女在澳洲讀書，有些甚至本來就有美國籍，但想換個生活環境，而到澳洲讀書。 2. 純投資客。看好澳洲的房地產前景而來投資。他表示，澳洲房價每年漲幅約7~8%，扣掉稅費等，一年投報率約5%。

怕外國人炒房 只能買預售及新房

外國人在澳洲要如何買房？張左昇指出，過去外國移民在澳洲炒高房價，現澳洲政府規定，外國人只能買預售屋及新成屋（房子在建商手中），不允許買「已經有人居住過的中古屋。」

若是在澳洲買預售屋，他說明，買家只需付房價的10%，這筆錢會放在信託帳號，建商不能動用。興建，買家不需支付任何工程款，與台灣的狀況很不一樣。

至於爛尾樓，在澳洲不太可能出現，若是建商有資金等問題，通常會將權益轉讓給其他建商。

另外，投資海外房地產，匯率也很重要，否則很容易賺了房價卻賠了匯率。曾在澳洲留學的他，澳幣曾經換到1:30。他說明，這幾年澳幣是低匯率，兌換台幣約20.5元，「目前在好的匯率基期。」

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

12月配息王出爐！不是00919、00918，這檔暴力年化12％奪冠！最後買進日12/15，現在能進場？

老屋翻新補助！自己裝修最高30萬、公寓整棟960萬！老宅延壽補助說明會、申請資格流程…4情況無法請

最新股票抽籤！宏碁旗下小老虎報酬率65%、「老牌銀行股」增資一次5張，達人：存股年化報酬率10%

0056、0050股息領逾2萬，為何它老被笑賺少、還要課二代健保補充費？施昇輝：有XX才是王道

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】