中國霸凌日本2位女性成世界焦點 謝金河：日本強運上升 渡邊太太退場！

文．謝金河

日本強運上升，渡邊太太退場！ 今天的華爾街日報社論以「中國霸凌日本，給全世界上了一課」，這個施壓台灣人最懂，除了飛機繞境，其他的劇本都幾乎在台灣演練過，而且，中國施壓愈大，對手民調愈高。

從中日交惡以來，高市的民調愈來愈高，而且深受年輕人歡迎，中國以旅遊脅迫，但日本業者很少像台灣的業者出來罵政府，有少數業者站出來，也被人起底是中國人一條龍經營的業者。

最近高市的「工作、工作、工作，再工作」得到今年流行語大賞。高市引用「進擊的巨人」向阿拉伯投資家喊話：閉上嘴巴，全部都押我！她的幽默，機智，受到大家的高評價。

在上海演唱會被取消的濱崎步也在自媒體上表示：雖然14000個位子是空的，但她仍向全世界關心她的人致謝！她人在中國，發言仍鏗鏘有力！日本這兩位女性都成了世界焦點。

接下來的世界會發生新的變化，明年美國會繼續降息，日本會升息！過去幾十年，在日本失落時代，日本經歷漫長的負利率、零利率，借日圓買美元的渡邊太太成為世界的焦點，在日本借便宜的錢投資世界是常態，現在這個趨勢開始產生變化！

最近的比特幣從12.59萬美元跌至8萬美元左右，意味著借便宜錢的資金收縮。今天日本10年公債殖利率上升至1.868%，中國10年債殖利率是1.83%，日本10年債殖利率正式超越中國，30年債日本早已超過中國，這也意味著過去30年的泡沫經濟調整，現在日本把通縮的棒子交給中國。

走過失落30年的日本，慢慢成為正常的國家，接下來日本利率會從0.25%慢慢往上，貶值的日圓也將緩和升值，日本的國防軍工產業及半導體產業鏈會大起，日本投資會成為世界的新焦點！

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】