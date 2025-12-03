快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

中國霸凌日本2位女性成世界焦點 謝金河：日本強運上升 渡邊太太退場！

聯合新聞網／ 今周刊
日本首位女性首相高市早苗。（歐新社）
日本首位女性首相高市早苗。（歐新社）

文．謝金河

日本強運上升，渡邊太太退場！

今天的華爾街日報社論以「中國霸凌日本，給全世界上了一課」，這個施壓台灣人最懂，除了飛機繞境，其他的劇本都幾乎在台灣演練過，而且，中國施壓愈大，對手民調愈高。

從中日交惡以來，高市的民調愈來愈高，而且深受年輕人歡迎，中國以旅遊脅迫，但日本業者很少像台灣的業者出來罵政府，有少數業者站出來，也被人起底是中國人一條龍經營的業者。

最近高市的「工作、工作、工作，再工作」得到今年流行語大賞。高市引用「進擊的巨人」向阿拉伯投資家喊話：閉上嘴巴，全部都押我！她的幽默，機智，受到大家的高評價。

在上海演唱會被取消的濱崎步也在自媒體上表示：雖然14000個位子是空的，但她仍向全世界關心她的人致謝！她人在中國，發言仍鏗鏘有力！日本這兩位女性都成了世界焦點。

接下來的世界會發生新的變化，明年美國會繼續降息，日本會升息！過去幾十年，在日本失落時代，日本經歷漫長的負利率、零利率，借日圓買美元的渡邊太太成為世界的焦點，在日本借便宜的錢投資世界是常態，現在這個趨勢開始產生變化！

最近的比特幣從12.59萬美元跌至8萬美元左右，意味著借便宜錢的資金收縮。今天日本10年公債殖利率上升至1.868%，中國10年債殖利率是1.83%，日本10年債殖利率正式超越中國，30年債日本早已超過中國，這也意味著過去30年的泡沫經濟調整，現在日本把通縮的棒子交給中國。

走過失落30年的日本，慢慢成為正常的國家，接下來日本利率會從0.25%慢慢往上，貶值的日圓也將緩和升值，日本的國防軍工產業及半導體產業鏈會大起，日本投資會成為世界的新焦點！

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

12月配息王出爐！不是00919、00918，這檔暴力年化12％奪冠！最後買進日12/15，現在能進場？

老屋翻新補助！自己裝修最高30萬、公寓整棟960萬！老宅延壽補助說明會、申請資格流程…4情況無法請

最新股票抽籤！宏碁旗下小老虎報酬率65%、「老牌銀行股」增資一次5張，達人：存股年化報酬率10%

0056、0050股息領逾2萬，為何它老被笑賺少、還要課二代健保補充費？施昇輝：有XX才是王道

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

Google TPU威脅輝達霸權？1報告讓華爾街與矽谷炸裂 雲端4巨頭自研AI晶片力甩GPU

3年前OpenAI的ChatGPT帶給世人無限驚豔，它使用的超強設備──輝達GPU，成為搶手的超級寵兒，輝達因此躍升全球首家市值5兆美元的冠軍企業。

鴻勁掛牌首日破3000元、躍台股市值15大…工具機產業出身 謝金河：給大家上了一課

兩個穿工作服的老闆：鴻勁給大家上了一課。 半導體測試分類機大廠鴻勁在11月的最後一個交易日上市，股價最高到3024元，收盤3000元，市值5397億元，創下民國51年股市開市以來的歷史紀錄。

直擊！拉鍊王蓋被動宅 驗證自家建材減碳性能...日本YKK AP實踐永續住宅

日本寒冬中，不開暖氣也能恆溫？YKK打造被動式住宅，以斷熱氣密與氫能技術實現零碳生活。從傳產轉型到併購松下子公司，YKK如何將建築科技化為永續解方？

精品客群改出國血拚 微風廣場虧損逾6千萬！廖曉喬推小眾+體驗 能扳回一城？

當精品客群紛紛出國血拼，台灣百貨業該如何應對？微風集團給出的答案是：年輕化、多元化、體驗化。從引進全新品牌、舉辦沉浸式光影展，微風正力拚年輕化。

秀泰押注大巨蛋影城 年收上看3億！主打全台最多特殊影廳 以升級體驗集客

台灣人進電影院的次數少了，花的錢卻更多了？秀泰集團第二代廖偉銘，傾力打造全面升級的「大巨蛋秀泰影城」，期望用最好的觀影體驗，征服新一代消費者。

澳洲買房為何夯？周董、孫芸芸都置產…墨爾本房價沒想像貴 蛋黃區2房不到3千萬

位於墨爾本、成立甫3年多的「瑞地國際」(NORD International)，因店面在墨爾本中國城入口且極有設計感，吸引不少台灣觀光客駐足。瑞地國際執行長張左昇表示，墨爾本房價親民，台灣人極感興趣。 看好商機，2年前瑞地國際在台北、新竹舉辦說明會，只在臉書宣傳，2天活動逾150人報名，擠爆只能容納70人的會議，約30人立刻付訂金。 他笑道，當時台灣人並不清楚瑞地國際的背景，就很信任的支付訂金，目前台灣市場已占該公司營收的4成。又因看好潛力，11月在台北成立分公司

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。