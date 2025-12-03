Google TPU威脅輝達霸權？1報告讓華爾街與矽谷炸裂 雲端4巨頭自研AI晶片力甩GPU

撰文‧今周刊編輯團隊

3年前OpenAI的ChatGPT帶給世人無限驚豔，它使用的超強設備──輝達GPU，成為搶手的超級寵兒，輝達因此躍升全球首家市值5兆美元的冠軍企業。

3年後Google的Gemini 3強勢逆襲，智力全面封頂，一舉超越ChatGPT，它彎道超車的引擎，竟是自家研發的TPU。

不玩模型的輝達、不賣晶片的Google，原本不在同一個賽道，但卻在競速賽裡擦撞，AI賽局第二回合起跑，會出現什麼變動？

11月15日，股神巴菲特創立的波克夏海瑟威公司公布了第三季底持股，外界驚訝地發現，波克夏大幅減持蘋果，並首度海砸43億美元（約1300億新台幣），買進谷歌（Google）母公司Alphabet 1785萬股，Alphabet一舉躋身波克夏的十大持股行列。

這代表向來鮮少買進科技公司的價值投資者，看好谷歌發展，是對谷歌的雲端發展、AI布局投下信任票；旋即，Alphabet股價一路衝刺，市值一度逼近4兆美元。

接著，11月26日，一份來自摩根士丹利的報告，僅靠著拋出一個「假設」，在華爾街與矽谷引爆燎原大火。

大摩做了一串推算，假設今年谷歌TPU約取得180萬顆，若毛利率50％，對外賣出50萬顆，將帶進130億美元（約4081億新台幣）營收，EPS增加3％。

接著大摩又在12月1日追進，上調谷歌未來3年取得的TPU數量，認為明年可取得320萬顆，2027年、2028年更高達500萬、700萬顆。推估情境非常樂觀。

這波變局之下，谷歌與輝達之間究竟是敵是友？

「我們在AI布局上，採取深度差異化的策略，就是擁有全端技術，」谷歌執行長皮查伊10月接受英國BBC頻道訪談時表示，「這個從2016年就開始的全端策略，就是一個賭注，我們大幅提升在基礎設施上的投資，包括資料中心、TPU和GPU等，我們賭要讓谷歌變成一家AI優先的公司。」

作為這場賭注核心的TPU，啟動於2015年，谷歌有鑑於AI發展日行千里，自家建構愈來愈多的資料中心，外購晶片資本龐大、效能又不甚滿意，間接影響研發進展，於是開始悄悄地每年撥數十億美元的預算，轉向自研AI晶片TPU。

2016年子公司DeepMind研發的、搭載自家AI晶片機器人AlphaGo，打敗韓國棋士李世乭之際，TPU隨之正式發表。

雖然TPU要賣的訊息滿天飛，但是AI模型開發商的競爭態勢異常地緊繃，對外銷售TPU可能助長敵人優勢，更何況產品供給量太少、軟體生態太弱，以及本身「愛軟不愛硬」的企業特性，都讓谷歌TPU短期大量進入市場販售的機會降低。

那麼，谷歌不賣TPU，輝達豈不可以繼續躺著贏？其實不然，TPU崛起，對輝達來說，絕對是嚴肅的警鐘。

這便要觸及首先是ASIC與通用晶片的白熱化競爭。這便要觸及首先是ASIC與通用晶片的白熱化競爭。

過去3年，撐起AI硬體產業的四大雲端服務商，不想再繼續受到GPU牽制，全部宣告自研晶片。谷歌自研的TPU、亞馬遜的Trainium、微軟的Azure Maia 100、Meta的MTIA，它們分別在博通與邁威爾協力下，加緊研發腳步。

第二響警鐘，則是「租用算力」與「自建算力」長期競爭。企業未來可能根本不用煩惱究竟要買GPU，還是TPU，只要租用算力就足矣，谷歌所建置的算力出租、自用屆時綽綽有餘，而且，想喝牛奶，何需養一頭牛？

長期來看，AI產業最早的四大金主、雲端服務商，已朝著自研晶片的道路走去，企業若改弦易轍地選擇輕資產的租用模式，勢必衝擊輝達的霸業。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1511期)

延伸閱讀》

新制勞退分紅來了！新制勞退基金前10月賺5589億，勞工平均領4.3萬...帳戶怎麼查、何時能領？

「他會羞辱部屬」「這符合他會做的事」…羅唯仁帶走技術資料投靠英特爾，對台積電有何影響？三個觀察全解讀

買0050不如台積電？如果AI真的泡沫化，大盤需要19年才能漲回來！一文破盲點：為何台灣不適合指數化投資