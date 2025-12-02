南亞科又違約交割4386萬「不到72hr」…強心臟股民問能搶買？億元教授開釋

【文．胡肇芳】

記憶體大廠南亞科(2408)不到72小時，再爆第二次違約交割，證交所11/27公告南亞科（2408）違約交割金額高達4386.6萬元，刷新今年以來上市公司最大違約交割紀錄。 證交所指出，南亞科此次違約交割由群益中壢、中信三重兩處券商通報。 前一次週二(11/25)違約交割金額則是高達2646.45萬元。 為何會違約交割？或與南亞科近期股價在短時間內從歷史高點急劇修正有關。 南亞科周三股價一度漲到145.5元，上漲2元，不過隨即翻黑，跌幅加重，最低來到133.5元，從11/13最高點178.5元、短短10天跌掉33%，而週四則又大漲6.96%，來到146元，股民操作難度大增。 南亞科還能買嗎？億元教授鄭廳宜表示，記憶體是景氣循環股，南亞科與華邦電 (2344)目前本益比都相對偏高，且需注意中國長江存儲正在擴建新廠，可能在2027年投產。

前一次證交所11/25公布南亞科違約交割資訊，本次違約由元富埔里、中國信託、元大大同、口袋證券、台銀、國泰敦二、元富新竹、台新證券等8家券商分點共同申報，違約交割金額高達新台幣2646.45萬元。

證交所11/27再次公告南亞科違約交割金額高達4386.6萬元，刷新今年以來上市公司最大違約交割紀錄。證交所指出，南亞科此次違約交割由群益中壢、中信三重兩處券商通報。

南亞科違約交割，今年上市公司第4起

南亞科此案為今年上市公司第4起違約交割，也是上市櫃合計的第15起。先前上市違約交割個股有雷虎(8033)、昇貿(3305)2檔，分別為8729萬元以及5876萬元。

南亞科此前股價表現十分強勢，曾在11月13日觸及178.5元歷史高點，沒想到數日後急速回檔，21日更以跌停價140元作收，從高點計算跌幅逾2成。導致部分投資人無法履行T+2交割義務，最終形成違約。

億元教授鄭廳宜就提醒投資人，記憶體是景氣循環股，且需注意中國長江存儲正在擴建新廠，可能在2027年投產。他認為，南亞科與華邦電 (2344)目前的本益比相對偏高。

違約交割的嚴重性

根據犇亞證券網站，違約交割是指在股票交易過程中，投資人未能在規定的交割日期內完成資金或股票的支付，導致交易無法正常完成的情況，其嚴重性如下：

1、民事責任： 證券商可向違約客戶收取最高成交金額 7% 之違約金，並追償因違約所產生之債務及費用。

2、刑事責任： 情節重大足以影響市場秩序者，面臨三年以上至十年以下之相關刑責。

3、影響開戶交易： 未結案且未滿 5 年者，證券商應拒絕接受投資人申請開戶。已開戶者證券商亦應拒絕接受委託買賣或申購有價證券。

4、影響信用紀錄： 違約交割將留有紀錄，授信機構可透過金融聯合徵信中心取得相關資訊，個人信用將受到負面影響，未來要申請車貸、房貸等貸款將變得困難。

