鴻勁掛牌首日破3000元、躍台股市值15大…工具機產業出身 謝金河：給大家上了一課

兩個穿工作服的老闆：鴻勁給大家上了一課。 半導體測試分類機大廠鴻勁在11月的最後一個交易日上市，股價最高到3024元，收盤3000元，市值5397億元，創下民國51年股市開市以來的歷史紀錄。

鴻勁一掛牌，立刻成為市值第15大企業，而且幾乎追上聯電，很多人都還來不及認識鴻勁，還有很多人以為鴻勁也是鴻家軍的成員，其實鴻勁和鴻海一點關係也沒有。

今年台灣上市公司排行榜出現一些新面孔，日月光跑到第7、緯穎11、智邦科技13、聯電14，現在鴻勁15，後面是台光電16、奇鋐17⋯⋯鴻勁上市第一天市值就衝到第15，而且，投資人參加競標，抽籤，凍結的資金超過3000億元，都創下股市新紀錄。

鴻勁的主要產品是連結測試機後面的測試分類機，及SLT溫控，在AI時代，鴻勁像愛德萬、泰瑞達，扮演著重要角色。今年前10月鴻勁營收239.16億元，前三季淨利86.51億元，EPS 53.54元，非常嚇人，伴隨而來的是令人瞠目結舌的高股價。

其實鴻勁也是傳統工具機產業出身，鴻勁的工廠在台中市大雅區的巷內，一家不起眼的工具機業者，上市首日市值幾乎追上聯電，這是很不可思議的事。帶領鴻勁的董事長謝旼達一身工作服，他置身在工廠機台旁，恐怕沒有人知道他是老闆。

我對台灣技術底的老闆領導的企業一直非常尊敬，除了鴻勁，趙宗信領導的健策也是這樣！有一次我問趙董事長，平常有什麼嗜好？他說研究機台。

謝旼達，趙宗信都是一身工作服，可能只有上市業績發表會才穿上西裝，他們樂在工作，和機台相依為命，卻拚出驚人身價。健策生產均熱片，股價從50元漲到2965元，市值超過4000億元。

他們都是傳統工具機產業出身，卻能從研發精益求精，創造令人意想不到的傳奇。很多傳統工具機業者都坐在公司嘆氣，其實健策，鴻勁像燈塔般給大家明燈，只有在技術上奮力精進才是發展的正道！

