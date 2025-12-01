從濱崎步完成「1人演唱會」到梅田針織無懼陸傾銷…謝金河：日本人的執著不可忽視

【文．謝金河】

我在梅田針織看到日本的執著。這兩天在兩宗日本藝人受到中國打壓的個案，一個是在萬代南宮在上海的「遊戲嘉年華2025」的活動中，日本歌手大槻真希唱「海賊王」尾曲，突然被停電，關掉麥克風，當場愣在現場的畫面。作用力和反作用力對峙，可能後座力更大！

另一個是濱崎步上海演出被喊停，但她仍然一個人在沒有現場觀眾的現場，自己一個人「正常演出」，這個景象令人動容。按照一般情況，完成退票程序，演出就結束了，但日本歌手仍然走完該走的程序，這是日本的職人精神。這也讓我想到這次到新潟五泉市參訪的梅田針織。

這家針織成衣廠1961年就成立，年紀和我相差不多，越後老姬非常推薦這家企業，我發現這家紡織廠規模不大，機台也很老舊，這樣的紡織廠在30年前的台灣到處都是，乍看沒有什麼突出之處，而且，生產線上都是很傳統的縫紉機，我一直在想，這樣的成衣廠怎麼能活下來？

這種成衣產業在中國無限量產擴散下，機台可能幾千台，流水線的作業流程，大規模生產，價格一定打到趴在地上。不過，梅田走過六十幾年歲月，卻憑藉著精湛的縫紉技術，將彈性布料和不同的彈性布料縫製得無可挑剔，再加上精湛的製版工藝，這種少量多變化的生產模式，得到很多知名品牌大廠下單，梅田也將Made in Japan發揮到極致。我在現場也買了一件圓領毛線衣，一件32670日圓，台幣約七千多。

在中國拚量產，把價格殺到最低的時候，梅田家族父子戰戰兢兢守著老廠，在紡織產業內捲到很可怕的淘汰生存競爭中，梅田把生產和銷售結合在一起，從OEM到ODM，再到自有品牌。梅田大樹先生說他們只生產最好的產品！這種堅持到底的態度及精神，這是日本不可忽視的底藴！

