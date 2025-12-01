快訊

輝達擴大AI布局 將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權

新竹BMW疑誤踩油門撞4車 1女遭壓車底…10多人徒手抬車援救

12月中日航班續冷 取消率超過4成、1900班

從濱崎步完成「1人演唱會」到梅田針織無懼陸傾銷…謝金河：日本人的執著不可忽視

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒集團董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒集團董事長謝金河。本報資料照片

【文．謝金河】

我在梅田針織看到日本的執著。這兩天在兩宗日本藝人受到中國打壓的個案，一個是在萬代南宮在上海的「遊戲嘉年華2025」的活動中，日本歌手大槻真希唱「海賊王」尾曲，突然被停電，關掉麥克風，當場愣在現場的畫面。作用力和反作用力對峙，可能後座力更大！

另一個是濱崎步上海演出被喊停，但她仍然一個人在沒有現場觀眾的現場，自己一個人「正常演出」，這個景象令人動容。按照一般情況，完成退票程序，演出就結束了，但日本歌手仍然走完該走的程序，這是日本的職人精神。這也讓我想到這次到新潟五泉市參訪的梅田針織。

這家針織成衣廠1961年就成立，年紀和我相差不多，越後老姬非常推薦這家企業，我發現這家紡織廠規模不大，機台也很老舊，這樣的紡織廠在30年前的台灣到處都是，乍看沒有什麼突出之處，而且，生產線上都是很傳統的縫紉機，我一直在想，這樣的成衣廠怎麼能活下來？

這種成衣產業在中國無限量產擴散下，機台可能幾千台，流水線的作業流程，大規模生產，價格一定打到趴在地上。不過，梅田走過六十幾年歲月，卻憑藉著精湛的縫紉技術，將彈性布料和不同的彈性布料縫製得無可挑剔，再加上精湛的製版工藝，這種少量多變化的生產模式，得到很多知名品牌大廠下單，梅田也將Made in Japan發揮到極致。我在現場也買了一件圓領毛線衣，一件32670日圓，台幣約七千多。

在中國拚量產，把價格殺到最低的時候，梅田家族父子戰戰兢兢守著老廠，在紡織產業內捲到很可怕的淘汰生存競爭中，梅田把生產和銷售結合在一起，從OEM到ODM，再到自有品牌。梅田大樹先生說他們只生產最好的產品！這種堅持到底的態度及精神，這是日本不可忽視的底藴！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

新制勞退分紅來了！新制勞退基金前10月賺5589億，勞工平均領4.3萬...帳戶怎麼查、何時能領？

「他會羞辱部屬」「這符合他會做的事」…羅唯仁帶走技術資料投靠英特爾，對台積電有何影響？三個觀察全解讀

月薪不到3萬的開戶小妹，天天當沖白忙一場「只賺手續費」...1招連續10年抓到翻倍股，30歲就財務自由

華碩、技嘉...下跌空間有限、上漲潛力拉滿！「黃金右下角」7檔超低本益比黑馬出列：這3檔噴出倒數計時

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

數學老師從月薪4萬 到年滾股息130萬！曾被高殖率騙 學會打電話去公司「找答案」

許多上班族或軍公教薪水穩定、但加薪幅度較小，該如何透過投資替自己加薪？現任高中數學老師、財經作家Ryan爸爸在《毛利小姐變有錢》節目中分享，17年來走過買錯、看錯、賠過的股海經驗，剛出社會時月薪4萬餘元，他透過選擇基本面穩定內需股，主動透過參加股東會、發信、打電話等方式，詢問公司財務長瞭解營運概況，透過定期存股發揮複利效果，加上專注本業、延遲享樂、降低物慾，今年達到年領股利130萬元。

從濱崎步完成「1人演唱會」到梅田針織無懼陸傾銷…謝金河：日本人的執著不可忽視

我在梅田針織看到日本的執著。這兩天在兩宗日本藝人受到中國打壓的個案，一個是在萬代南宮在上海的「遊戲嘉年華2025」的活動中，日本歌手大槻真希唱「海賊王」尾曲，突然被停電，關掉麥克風，當場愣在現場的畫面。作用力和反作用力對峙，可能後座力更大！

非洲豬瘟清零 專訪陳時中、陳駿季！一鍋廚餘打破7年防線 若挑戰再來如何全面防堵

10月21日，農業部獸醫研究所初步檢驗確認，來自台中梧棲一家養豬場的檢體，在非洲豬瘟病毒核酸檢測呈現陽性，意味著2018年以來，全民堅守7年的防線，首度出現破口。

羅唯仁洩密門 台積電為何沉默多日才提告？疑帶槍投靠英特爾 恐改寫行業態勢

半導體業界盛傳，台積電前研發副總羅唯仁退休前，大動作調閱先進製程資料，甚至可能將機敏資訊帶往英特爾；事隔一周後，台積電正式提告羅唯仁，全力保護營業祕密。

揭露玩命醫美荒謬真相！病人魂斷手術台「抽脂超過1500毫升要麻醉醫師 1450毫升不用」

今年初，一名30多歲女子到北部醫美診所進行大腿抽脂手術，在注射完牛奶針（鎮靜麻醉）後闔上眼。當手術告一段落，醫師先行離去，護理人員將趴臥的她翻身，赫然驚見她已失去呼吸心跳，緊急搶救仍回天乏術。 整個過程，沒有醫護人員察覺異狀，也沒有監測儀器及時發出警訊，她就這樣靜悄悄地，魂斷手術台……。

台積電Logo解密！tsmc為何小寫、11顆黑點是什麼？「工號9號員工」親解意涵

2025年7月21日，台積電(2330)市值首度突破1兆美元，成為亞洲第一達成此紀錄的企業，今年股價也已累積暴漲36%，其陪伴台灣半導體產業近40年的Logo不只成為財經焦點，更因其特殊設計、深層意義，吸引外媒與設計專家討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。