數學老師從月薪4萬 到年滾股息130萬！曾被高殖率騙 學會打電話去公司「找答案」

財經作家Ryan爸爸在《毛利小姐變有錢》節目中分享，17年來走過買錯、看錯、賠過的股海經驗。示意圖／ingimage
財經作家Ryan爸爸在《毛利小姐變有錢》節目中分享，17年來走過買錯、看錯、賠過的股海經驗。示意圖／ingimage

【文．李炳漢】

許多上班族或軍公教薪水穩定、但加薪幅度較小，該如何透過投資替自己加薪？現任高中數學老師、財經作家Ryan爸爸在《毛利小姐變有錢》節目中分享，17年來走過買錯、看錯、賠過的股海經驗，剛出社會時月薪4萬餘元，他透過選擇基本面穩定內需股，主動透過參加股東會、發信、打電話等方式，詢問公司財務長瞭解營運概況，透過定期存股發揮複利效果，加上專注本業、延遲享樂、降低物慾，今年達到年領股利130萬元。

月薪4萬累積逾千萬資產

「一開始是聽別人投資什麼，就跟著買。」Ryan爸爸回憶，初入股市聽信網路明牌，雖然曾經歷新手運，買進微星（2377）從15元抱到30元，但隨後因宏碁（2353）踢到鐵板，當時被看似誘人高殖利率吸引、60元買進，股價一路下跌，他還愈跌愈買，最終20元時忍痛停損，瞬間賠掉三個月薪水。

此次經驗讓他下定決心徹底研究基本面，開啟長達17年餘的存股之路，許多人好奇單靠每月4萬穩定薪水，如何累積資產？家住中部的Ryan爸爸自剖，他的自律儲蓄與極低物慾是關鍵，因住在家裡省下龐大租屋開銷，不愛花錢消費習慣助他存下近九成薪資。

複利效果讓他逐漸累積可觀資產，習慣在領到股息後全數再投入股市，讓資產如滾雪球般成長。此外，他專注本業，教職工作讓他每月有穩定收入且隨時間收入提高，持續挹注本金不斷增長。

寫Email、打電話，問公司「對答案」

深入研究個股過程，Ryan爸爸除看公司財報，也親自寫Email、打電話，甚至參加股東會，直接與公司經營階層對話。他解釋，此作法並非盲目相信公司說法，而是為了「對答案」，管理階層在法說會或股東會提出未來展望後，投資人可進一步透過營收與財報數字驗證其真實性。

「我們要挑選有誠信的公司管理階層。」Ryan爸爸累積經驗後逐漸分辨出言行如一的經營者，以鴻海（2317）為例，他認為董事長劉揚偉發言風格向來保守，因此當他釋出樂觀訊息時，可信度相對較高。

Ryan爸爸指出，了解公司過程更能在股價表現欠佳時不輕易出清，甚至勇敢加碼，對想主動選股新手，他建議從民生必需等體質穩健公司入手，逐步累積判斷公司誠信度能力。2025年Ryan爸爸股息收入超過130萬，貢獻最多股息的個股為崑鼎(6803)，股息收入逾28萬元，其次為鴻海的27萬元以及德麥(1264)的21萬元。

棄高股息ETF，選擇穩健個股

面對高股息ETF投資熱度，Ryan爸爸手中高股息ETF比重不高、投資個股佔比高達九成，一方面是他個人投資徧好研究個股，持股多投資七年以上，對其營運狀況與股性深入研究，因此風險相對較低。他認為，高股息ETF宣告年化殖利率動輒超過10%，但持有成分股殖利率卻只有4%到5%，而此差距大部分來自「收益平準金」，Ryan爸爸認為此配息方式不易永續，也不如公司從盈餘中發放股利來得透明，因此選擇投資個股而非高股息ETF。

但Ryan爸爸建議新手仍可從ETF開始投資，慢慢增加財商後，從ETF成份股中挑出潛力公司，再跨入主動選股投資，相對安全且不容易犯錯。

本文授權自今周刊

