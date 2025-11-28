他讀台大土木系、成大結構研究所 跑去做建築「殺雞用牛刀」？踏入都更看見人性黑暗面

【文．彭蕙珍】

「在台北市要開發一個案子，是非常困難，尤其是舊市區。」昇樺建設總經理谷念勝感嘆，尤其學工程的他，踏入都更後發現「什麼是人生的黑暗面」。 「做工程一板一眼，和人及產權有關的就沒辦法；當你做了開發後才知道，沒有一件事是公平的，每個人都希望我多要一點。」 耗費6年時間，他將在石牌取得的100多坪土地，擴大到468坪，推出第6個案子「昇樺知玉」。本案總戶數為80戶，可售近40戶，分回總銷約15億多。

「人生總要賭一把。」谷念勝是台大土木系、成大土木研究所結構組，更是業內少見有土木、結構雙技術資格，卻來做建築的人。

「台大土木系同學，去做建築的人很少；土木就是做道路、橋樑，做建築有點殺雞用牛刀，蓋房子是完全不同的範疇，也是細膩的工程。」

他深耕北部，陸續在板橋推出「幸福昇樺」，汐止的「微笑昇樺」，預計於明年第一季完工、位於桃園龜山的「昇樺樂活」。另有正在推案、位於紅樹林的「「Sun House」。

花6年整合 位於石牌商圈

昇樺的案子多是都更危老，整合地主時要面對的問題相當多且複雜。他以「昇樺知玉」為例說明，「2019年接手時，是某建商不要的案子給我，只有100多坪，我拿了基地圖看了一下說好。」

他看中的是這裡位於石牌商圈，周圍有石牌捷運站、市場、夜市，各式餐廳、咖啡廳遍佈，榮總、新光等醫學中心，還有陽明山、關渡平原，地理位置相當好。

花了6年時間，整合到近500坪基地。他說：「公司買了50坪左右，加上原本建商的100多坪，另有3大棟，高達20多個所有權人，要慢慢談。」

資金要夠 整合要花很多年

谷念勝再舉例，在汐止的「微笑昇樺」整合到的基地約600多坪，也是原本建商放棄的，他花很多時間和地主談，「過程要讓人信任，也要有資金實力，因為要花好幾年。」

以這個案子為例，他買下200多坪。他坦言：「我不能每一個都更危老的案子都這樣買，這些資金放著都不能動，公司有多少錢可以讓我這樣買？」

「買了被咬住的也有。」他直言，買地（買房）就像投資，有賺有賠，「不敢說百發百中，總收益是有賺的就可以。」

幸好，擁有土木和結構專業讓他更有優勢，「都更危老要和住戶談判，要有些專業，現在資訊透明沒有秘密了，以我的專業、勝算率蠻高的。」

搭上北士科話題 戶戶雙面採光

在石牌的「昇樺知玉」搭上北士科話題、順勢公開。谷念勝表示，規劃22~34坪的小宅，有正2房（22坪）、小3房（30坪）、3房（30~34坪），符合現代人的需求。

最特別的是，每一戶都有雙面採光，衛浴也開窗，規劃的難度相當高。但因他有工程背景，以建築手法創造採光面。本案每坪約117~126萬。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

星巴克買一送一「限時2天」！太妃核果那堤、黑櫻桃瑪奇朵、那堤都有？哪些咖啡享優惠？飲品一次看

養老院不是住一輩子？76歲退休公務員花大錢「才1年就被趕出去」、存款800萬也沒用...選機構注意5件事

回收舊鞋、舊衣舊包包「全家超商咖啡、茶葉蛋免費一整年」！活動日期、參加方法、寄送步驟教學一次看

11月發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局11筆給付領到月底，「這群人」一次入帳近4萬

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】