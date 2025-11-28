黃勝斌從酒吧老闆、MBA到輝達小主管 如何走出企業二代之路？

【文．劉煥彥】

黃勝斌（Spencer Huang）是黃仁勳的兒子，上周五（11/21）他以輝達（NVIDIA）機器人技術產品經理的身分現身鴻海科技日，就「下世代機器人技術之解決方案」為題發表演講。 黃勝斌現年約35歲，2013~2021年曾在台北經營一家有國際知名度的酒吧R&D Cocktail Lab，後來去紐約大學（NYU）攻讀科技MBA，並於2022年7月進入輝達，從雲端模擬的產品經理做起。 換句話說，他曾經自己在外創業、有經營服務業的經驗，雖然後來進入老爸的事業做事，但也是30多歲之後了。 身為AI教父的子女，黃勝斌如何走出自己的企業二代之路？

黃勝斌現身鴻海科技日，談下個機器人技術的挑戰

頂著一頭短髮、臉上留著落腮鬍，一身休閒西裝、腳踩運動鞋，黃勝斌上周五在鴻海科技日現身。這不是他第一次在台灣亮相，也不是第一次在輝達相關的場子出現。今年5月在台北國際電腦展（Computex）與10月輝達在華府的GTC大會，黃勝斌都曾經出席。

但若以輝達講者的身分在台灣上台演講，這可能是黃勝斌的第一次。

黃勝斌表示，機器人技術發展至今，正從生成式AI、Agentic AI，進入Physical AI（實體AI或物理AI）。目前世界已進入LLM（大語言模型）和聊天機器人的時代，大家可以看到它們的價值與解決方案，接下來則要思考如何將智慧導入能真正與世界互動的實體AI。

他指出，於大語言模型相比，當進入實體AI的階段後，自主機器人最大問題就是缺乏物理操作資料用來訓練，也就是有「資料稀少」的問題。因為如此，輝達與鴻海合作將得以大幅縮短工業機器人的訓練與部署時間、建立跨領域資料與技能平台、推動下一代智慧工廠與自動化生態系，打造下一代工業革命的基礎。

對於輝達與鴻海合作的重要性，黃勝斌表示，「這讓我們得以解決最重要、最困難的挑戰，也就是工業製造。大家想想看，我們日常生活的幾乎所有東西，都可以在網際網路找到用來訓練機器人所需的數據或資料，來進到房子裡幫忙家務」。

「但若看看鴻海現在發展的一些絕佳技術，它需要的很多資訊是在網際網路上找不到的，這表示我們得自己建立這些數據庫及資料工廠，所以輝達與鴻海合作就更合理了，我們要一起在打造下一波、下個世代的工業製造。」

黃勝斌大學畢業曾來台學中文，並於台北輝達實習

根據輝達官網，黃勝斌目前是機器人技術軟體產品的產品經理，主要聚焦在機器人學習、合成資料產生方法及先進自主機器人的開源模擬架構，從工業用途到人形機器人都有。

如果從華人老闆栽培第二代的常見路徑來看，黃勝斌顯然是走完全不一樣的道路。他在芝加哥的哥倫比亞學院主修國際行銷及文化研究，畢業後除了有攝影師的副業，職涯最長的時間就是跟別人合夥，經營在台北的R&D Cocktail Bar。

根據外電報導，黃勝斌的職涯發展看來有他自己的探索，也有父親黃仁勳若隱若現的栽培，但絕非是直接安排進入輝達做事。

2012年黃勝斌從哥倫比亞學院畢業後，由黃仁勳安排來台大學中文一年，中間有幾個月時間在輝達的台灣分公司做實習生，這可能是他首次接觸輝達企業文化。

他在台灣時間最長的事業，就是經營R&D Cocktail Lab，但酒吧名稱中的R&D（研發）無關輝達的科技業，而是他會發想全新的雞尾酒品項，例如用桂花及乾橘皮來創作。

根據黃勝斌在LinkedIn網頁自述，他在經營酒吧這幾年累積了許多經驗，例如管理20多位本地及外國員工、一手包辦品牌策略及數位行銷、開發內部營運專用的App，更從2015~2020年創造出平均年增三成的營收成長。

從MIT、哈佛商學院至紐約大學

黃勝斌的人生在2019年迎來新的契機，那一年他與妹妹黃敏珊（Madison Huang）一起參加了麻省理工學院的六周AI進階課程。

後來2020年他參加哈佛商學院的人機互動課程，並於2021年就讀紐約大學的科技MBA，同時擔任福特汽車及輝瑞藥廠的約聘顧問。

2022年，黃勝斌加入輝達，從Issac Sim Cloud團隊的產品經理做起，負責管理機器人模擬及AI模型。

從自己創業經營酒吧，到進入老爸的企業管理AI產品，黃勝斌走出自己的企業二代之路，但若觀察其他矽谷大老闆的第二代，其實進入家族企業接班並非常態。

今年10月在輝達華府GTC大會的展場，黃勝斌在接受台灣媒體訪問時，對於身為華人第二代的感想，他直言「我覺得每個亞裔父母的孩子都有壓力，我沒認識哪個亞裔孩子沒被家人督促，因此說（我）沒有壓力其實不公平」。

黃勝斌與同樣在輝達服務的妹妹黃敏珊，是否將步上華人企業的常見接班模式，外界都在睜大眼睛觀察。

本文授權自今周刊，原文見此。

