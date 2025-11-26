白沙屯媽祖「勇」襪他做的！從薄利襪賣到一雙4千 做出國手比賽襪：要找到對的客人

文．彭蕙珍

「父母那一代做外銷，業績好到來不及賺，但現在不是，我們能做什麼？」在彰化社頭的煒展國際負責人宋韋逸，接下父親的襪子工廠後，努力找尋商機。 在他父母那一代，一雙襪子賣破百元，已經是不可思議的事，今年他幫客戶研發出一款近4千元的機能襪，證明了自己的研發實力。

7年級的宋韋逸，很早就知道自己勢必會返回家業，退伍後，父母希望他能夠到社會歷練幾年，「爸爸說，你出去給人家洗臉幾年。」

第一份工作是國產汽車銷售業務，父親認為他做不過半年，沒想到，他做了2年半，賣出100多台車，還是年輕業務中，業績最好的員工，每年都接受表揚。

返家前2年痛苦 每天懷疑人生

只是，返回家業後，他經歷最痛苦的2年。

「賣車時每天穿著西裝、光鮮亮麗，提著公事包到處找客戶聊天；在工廠的工作，環境很熱，只能穿著短褲。」

「剛回來前3個月很痛苦，每天懷疑人生。」

原來，父親讓他花一周時間熟悉工廠流程後，交派他一項任務：到倉料盤點原物料。「每天早上8點進去，整理到下班，只有我一個人，沒人和我講話。」

他要將每一顆原料拿出來、換上新的袋子，重新寫上編號，再放回去。這份工作極為枯燥，他做了半年。

把工作做到精 成為行業最好

「到第3個月我告訴自己，再這樣下去我會發瘋，就是要轉念。」他回想過去賣車時，因為不服輸，除了自家品牌車款，每個月閱讀至少2本汽車雜誌，熟悉其他車款及進口車性能，「我熟到客人想買車，都會來問我。」

「突然間，我的腦中閃過一個念頭，以前賣車時可以，為什麼現在不行？」他苦笑道：「有這個念頭，到要真的把它變成興趣，又是另外一回事；我花了很多時間自我消化。」

轉型的契機來自於一位客戶和他說：你家襪子做得不錯，但是價格很難提高。

他的父母從外銷到經營童襪生意30年，當年全台夜市販售的童襪幾乎都來自他家工廠。儘管襪子的品質不錯，仍以低價為主。

他決定改變。

自創品牌 一雙襪子一個月賣150萬

2010年，和太太自創品牌「TRUST ME」。宋韋逸直言：「我被刺激到了，我們是有能力可以製作好襪子的工廠，既然要回來接家裡的事業，就沒有回頭路，我告訴自己要撐起公司，每個月都要有穩定的業績。」

當業務時，結識老婆林燕鈴，兩人婚後成為生活及事業的最佳夥伴。他們決定每年推出一款新品，不論是原物料或是襪子，以此督促自己。

第一款爆品是竹碳系列，一雙賣150元，現因原物料調漲等，一雙要賣200多元。其後，推出壓力抗菌運動襪，在民視《消費高手》行銷，一雙襪子400多元，第一個月就賣了150多萬。

「爸爸第一次看到帳單時，眼睛睜得很大，他不敢相信。」宋韋逸笑道。

他有感而發的說：「很多二代回來接家裡的事業，要先靜下心來想自家能活下來的核心價值和技術，就能找到產品，再來和長輩商量能怎麼做，他們的接受度就會高了。」對此，他體會最深。

連續10年獲「MIT金選工廠」 接觸高端客戶

自品牌成立後，連續10年參加經濟部比賽、連續10年拿到「MIT金選工廠」。他直言：「我們只參加有公信力的比賽。」

又因獲奬，及參與各種展覽，接觸不少潛在高端客戶。林燕鈴強調：「我們不被動給單，而是讓客人看到我們，雙方聊了之後，就能找到合作機會。」

贊助國家代表隊 無償做比賽襪

他們勇於接受挑戰也願意付出，就像2016年，協助取得國家代表隊資格的「大笨牛拔河隊」研發一款抗壓力的機能襪。

這支隊伍先是在他們的粉絲團留下訊息，尋求贊助。宋韋逸親自到南投，了解這支隊伍後，決定無償贊助。

「拔河時，雙腳貼地15~30公分，抓地力要很好。」他不停調整，花半年時間，終於做出一款能真正上場的比賽襪。

這雙襪子的特別之路在於，加入獨家研發的「體能回復纖維」，他解釋：「這款紗線只用在這款襪子。」贊助「大笨牛拔河隊」訓練及比賽用襪，已長達10年。

多年前，也推出白沙屯媽祖勇字襪，很受歡迎，訂單越來越多。

想辦法活下去 找到對的客人

「能留在台灣的人，就是想辦法要活下去，要自我挑戰。」

宋韋逸為了做出難度更高的機能襪，從國外買進不少機器。學機械的他，不會照用原廠的設定，他會寫程式、改機器。並與紗線廠保持良好關係，甚至買斷某些紗線，確保做出來的機能襪，只有他家有。

最近他遇到一位客人，問他能否生產出騎重機專用的襪子。因為在全球沒有一款能在騎重機時穿的能抗壓的襪子。現已打樣2次，仍未達到對方要求。

「客人只講一句話：老闆只要你可以開發得出來，多久我都等；重點來了：預算無上限，不管多少我都買。」

他強調：「我不可能什麼客人都接，每一家工廠的產能和極限是算得出來的。假設一年可以做到6000萬營收，我要盡量想辦法提高利潤，這是現在努力的目標。」

他很慶幸過去的自己，因為不停的在機器及研發上精進，才有機會能碰到這樣的客人。他要繼續做出讓所有人驚豔的襪子。

最近幫故宮開發出一雙780元的襪子、已經上架，「這款襪子製作困難之處在於，平放或是穿起來，雍正皇帝寫的『朕知道了』都不能變形，故宮對這方面很要求。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

中鋼股價10年新低，跌到17.X元「股東卻攀高130萬」，為什麼大家還敢買？老牌定存股未來只剩一條生路

回收舊鞋、舊衣舊包包「全家超商咖啡、茶葉蛋免費一整年」！活動日期、參加方法、寄送步驟教學一次看

2026請假新制／全勤獎金怎麼扣？全勤獎金是工資？病假扣全勤「不得差別對待」？勞工權益最新重點

週休三日行不行？全台第一家推動的圓神出版社、花12年證明，簡志忠：公司沒有員工，只有同事！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】